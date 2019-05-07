Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak

Amerika Birleşik Devletleri Florida Bölge Mahkemesi, kendini Satoshi Nakamoto ilan eden Craig Wright'ın Bitcoin adreslerinin bir listesini çıkarmasını gerektiren bir emir yayınladı.

Bu emir, Wright'ın kendisinden yüz binlerce Bitcoin çaldığını iddia eden bilgisayar bilimcisi David Kleiman tarafından açılan bir davanın bir parçası. Dava, geçen yılın şubat ayında açılmıştı ve Kleiman'ın Wright'ı ilk kez dava ettiği zaman, çalındığı iddia edilen kripto paraların toplam değeri 5 milyar dolardı.

David Kleiman'ın açtığı dava doğrultusunda, Craig Wright'ın Bitcoin adreslerini açıklaması gerekiyor. Mahkeme, kararın reddi yönündeki talepleri kabul etmedi.

Amerika Birleşik Devletleri mahkemesi, Craig'ın Bitcoin adreslerini açıklamasına ek olarak da 2011 yılında kullandığı bir tröstün ve tröstü yönetenlerin hakkında bilgi vermesini istedi.

https://cointelegraph.com/news/us-court-orders-craig-wright-to-provide-bitcoin-ownership-records