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Binance, kara para aklamayı önleme planındaki son ortaklığını açıkladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kara para aklamayı önleme planlamasında son ortaklığını açıkladı. Binance'in son ortağı Elliptic oldu.
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Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dünyanın en ünlü kripto para borsalarından biri olan Binance, kara para aklamanın önüne geçmek ve yasal uyumluluğu artırmak için blok zinciri izleme çözümleri sağlayıcısı Elliptic ile ortak oldu.
Kripto para birimlerinde farklı düzenlemelerin sorunsuz şekilde yapılması planlarının bir parçası olarak Binance, çeşitli taleplere uyulması amacıyla Elliptic ile çalışacak.
Binance’in baş uyumluluk sorumlusu Samuel Lim, yaptıkları en son anlaşmanın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) üzerinde odaklanacağını söyledi.
Binance, dijital para aklama karşıtı planları için geçtiğimiz günlerde CipherTrace ile bir araya gelmişti. Lim:"Güvenlik çözümümüz olarak CipherTrace’in seçimi, genişleme yönümüzü artıracak ve bu durum kullanıcılarımız, düzenleyiciler ve finansal kurumlar arasında daha fazla güven yaratacaktır." dedi.

https://cointelegraph.com/news/binance-unveils-latest-compliance-partnership-targeting-anti-money-laundering Yorum Yaz
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