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Crate'in yeni veri tabanı teknolojisi 4 Milyon Dolar yatırım aldı

Yeni ve açık tabanlı bir SQL teknolojisi geliştiren Crate Secures ilk yatırım turunda büyük ilgi gördü. Önemli çalışmasıyla farklılaşan şirket ilk turunda 4 Milyon dolar topladı.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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Günümüzde veriler devasa boyutlara ulaşmış durumda. Bu verileri saklama için klasik veritabanı çözümleri bulunuyor ancak veri büyüklüklerinin ivmelenerek arttığını göz önüne alırsak bu verileri anında işlemek ve saklamak git gide zorlaşmaya başlayacaktır. Crate Secures ise açık kaynak kodlu yeni teknolojisiyle birlikte yeni bir SQL veritabanı projesi üzerinde çalışıyor.
Bu projeyle geçtiğimiz yıl TechCrunch'ın düzenlediği Avrupa yarışmasını kazanan şirket bu kez yatırımcıların karşısına çıktı. Projeyi yatırımcılara anlatan ve destek arayan girişim 4 Milyon dolar toplamayı başardı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Christian Lutz bu yatırımı şirketin Silikon Vadisindeki varlığını genişletmek için kullanacaklarını açıkladı. Şirketin ana mühendisleri ve çekirdek grubu Avrupa'da geliştirme yapmaya devam edecek ancak ön satışlar ve planlama birimleri Silikon Vadisindeki ofiste çalışmaya devam edecek.

Yeni teknoloji ne gibi avantajlar sunuyor?  

Basit yapıyı ve açık kaynak kodu ön planda tutan şirket, yeni teknolojinin bu yapısı sayesinde tüm çevrelerle mükemmel uyumda düzenlenebileceğini söylüyor. Yeni teknolojinin en büyük kolaylıklarından birisi ise çok kolay kurulum ve yönetime sahip olması, bunun yanı sıra tüm veri tiplerini depolanabilirken SQL sorguları ile filtreleme işlemi de rahatça yapılabiliyor. Bu durum farklı veri tipleri toplayan şirketlerin işini kolaylaştırırken, verilerin bir araya getirilmesine de imkan verecek.
Planların tamamlanmasının ardından şirketin ikinci tur için yatırımcıların karşısına çıkması bekleniyor.  

http://techcrunch.com/2016/03/15/crate-raises-4m-seed-round-for-its-next-gen-sql-database/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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