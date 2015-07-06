Macrium Reflect 6 Free ücretsiz yedekleme uygulamaları içerisinde en iyilerinden olma yolunda

Bilgisayarındaki verileri yedeklemek isteyen kullanıcılar için piyasada çok sayıda ücretli yazılım varken, ücretsiz olanların tatmin edici fonksiyonlar sunduğu söylenemez. Windows için Macrium Reflect 6 Free bu konuda öne çıkıyor.





Macrium Reflect 6 Free ücretsiz iken firmanın ücretli bir sürümü de bulunuyor. Ancak firma ücretli sürümdeki önemli özellikleri de ücretsiz sürümde kullanıcılara sunuyor.





Son güncellemede Macrium Reflect 6 Free yazılımına farklı imajlar, otomatik doğrulama ve ön tanımlı yedekleme planları özellikleri eklendi. Farklı imajlar son imajdan itibaren gerçekleşen tüm değişiklikleri yedekliyor. Otomatik doğrulama ise yedeklerin sistem üzerinde oluşturulduğu anda bütünlüğünü doğruluyor.



