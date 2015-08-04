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Creative, yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i duyurdu

3 yıl
8,9b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative, yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i duyurdu
 
Kısa süre önce oyunculara özel geliştirdiği üç yeni kulaklık modelini görücüye çıkartan Creative, ayrıca yine oyuncuları hedef aldığı yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i resmi olarak duyurdu.
Bilgisayarlar ile USB portu üzerinden haberleşen Creative Sound BlasterX G5, kırmızı aydınlatmaların kullanıldığı şık gövdesiyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bünyesinde kulaklıklar için 2.2 ohm ile 600 ohm arası çıkış empedansı verebilen amplifikatör yer alan ürün, özel ayrılmış SB-Axx1 ses işlemcisiyle geliyor ve 24-bit / 192kHz oynatma için 120dB DAC gibi teknik detaylar taşıyor.
Ultra gerçekçi çevresel ses için gerçek 7.1 desteğini taşıyan Creative Sound BlasterX G5, ses ve diğer ayarlar için ufak fiziksel butonlar taşıyor ve beraberinde gelen BlasterX Acoustic Engine yazılımıyla çok ciddi ayarlamalara imkan tanıyor. Ses kartı ayrıca bünyesinde yer alan harici USB portuyla klavye ya da fare gibi ürünler için de bağlantı aracılığı yapabiliyor.
Creative'nin yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5, Kasım ayında 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Creative, yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i duyurdu
 

http://www.techpowerup.com/214911/creative-also-announces-sound-blasterx-g5-7-1-external-sound-card-and-amplifier.html Yorum Yaz
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SteveMeade 3 yıl
Pahalı ya
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01myavuz 3 yıl
"Creative Sound BlasterX G5, kırmızı aydınlatmaların kullanıldığı şık gövdesiyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor."
Oyuncular şatafata değil cihazın özelliklerine kanar ancak.
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frostburn 3 yıl
+1+2 ekleyince daha iyi ses sistemi olduğunu sananlar var sanırım aramızda :)
açıkçası laptop kullancıları için çok güzel bir haber , onboard ses kartları çok yetersiz bence.
not : asus g750jz kullanıyorum.
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farazicosmos 3 yıl
çok kısa süre içinde aynı özellikleri barındıran dizüstüler çıkacaktır.
kulaklık çıkışında 7+1 desteği olsa ne olur olmasa ne olur dedim ama normal baba bir hoparlör bağlayacaksak ve bu set 7+1 se çok önemli dedim de normal kulaklık harici ürünleri cihaz desteklememekte ve ben en güncel sistem 9+1 ile gelecek profesyonel serilere göz diktim. hatta 22+2 gibi ses sistemleride varken bakalım gelecek bize ne gösterecek.
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