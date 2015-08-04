Creative, yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i duyurdu

Kısa süre önce oyunculara özel geliştirdiği üç yeni kulaklık modelini görücüye çıkartan Creative, ayrıca yine oyuncuları hedef aldığı yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5'i resmi olarak duyurdu.

Bilgisayarlar ile USB portu üzerinden haberleşen Creative Sound BlasterX G5, kırmızı aydınlatmaların kullanıldığı şık gövdesiyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bünyesinde kulaklıklar için 2.2 ohm ile 600 ohm arası çıkış empedansı verebilen amplifikatör yer alan ürün, özel ayrılmış SB-Axx1 ses işlemcisiyle geliyor ve 24-bit / 192kHz oynatma için 120dB DAC gibi teknik detaylar taşıyor.

Ultra gerçekçi çevresel ses için gerçek 7.1 desteğini taşıyan Creative Sound BlasterX G5, ses ve diğer ayarlar için ufak fiziksel butonlar taşıyor ve beraberinde gelen BlasterX Acoustic Engine yazılımıyla çok ciddi ayarlamalara imkan tanıyor. Ses kartı ayrıca bünyesinde yer alan harici USB portuyla klavye ya da fare gibi ürünler için de bağlantı aracılığı yapabiliyor.

Creative'nin yeni harici ses kartı Sound BlasterX G5, Kasım ayında 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/214911/creative-also-announces-sound-blasterx-g5-7-1-external-sound-card-and-amplifier.html