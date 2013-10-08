Crescent Moon Games'in platform/bulmaca oyunu "Mimpi" yakında oyuncularla buluşacak

Crescent Moon Games ve Siliconjelly işbirliğiyle geliştirilen "Mimpi" adlı platform/bulmaca oyunu önümüzdeki haftalarda uygulama marketlerindeki yerini almaya başlayacak.





Android, iOS, Windows ve Mac platformları için geliştirilen yapım, sahibini bulmak için yola koyulan küçük bir köpeğin maceralarını konu alacak. Hikaye anlatımı diyalog içermeyen görsellerden oluşacak olan Mimpi'de 8 farklı dünya ve 8 farklı karakter kostümü de bulunacak.





Görsel açıdan mobil platformun başarılı oyunlarından Tiny Wings'i andıran yapımın nasıl bir deneyim sunacağını ise, yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

http://mimpi-game.com/