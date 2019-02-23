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Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi

Uygun fiyatlarda SSD alternatifi arayanlar için Crucial BX500 serisinin yeni üyesi 960GB kapasite ideal olabilir. Yeni üyenin GB başı maliyeti 13 cent civarına denk geliyor.
2 ay
4,8b
1
2
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron’un son kullanıcıya yönelik Crucial markasına eklediği düşük maliyetli BX500 SSD serisi yeni bir üye kazandı. 960GB kapasiteli model tepe seviyesine yerleşti ve uygun bir fiyat etiketi sunuyor.

Crucial BX500 SSD 960GB özellikleri ve fiyatı

96-katmanlı 3D TLC NAND bellek tabanlı olan SSD serisi SLC ön bellek kullanıyor ve kontrolcü de DRAM ön bellek barındırmıyor. Serinin yazma hızı 500MB/s seviyesine, okuma hızı da 540MB/s seviyesine çıkabiliyor. Seri 2.5 inç olarak geliştirilmiş.

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960GB kapasiteye sahip olan model 130$ fiyat etiketine sahip. Bu da GB başına 13 cent demek oluyor. Sektörde GB başına 10 cent en düşük seviyeye oldukça yakın. Ülkemizde serinin satış fiyatları şu şekilde:

120GB kapasite – 140TL

240GB kapasite – 240TL

480GB kapasite – 436TL

960GB kapasite – 650TL (muhtemel)

 

https://www.techpowerup.com/252895/crucial-intros-960gb-variant-of-bx500-ssd Yorum Yaz
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firat_kilic 2 ay en beğenilen
dışarıda yaşayan çalışan için lego oynar gibi hayat........ burası neresi? Cehennem kaç derece??
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firat_kilic 2 ay en beğenilen
dışarıda yaşayan çalışan için lego oynar gibi hayat........ burası neresi? Cehennem kaç derece??
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qoqoCAN 2 ay
960GB kapasite – **750**TL (muhtemel) en aşşağı
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