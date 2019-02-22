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Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor

Bağımsız grafik birimi için bir topluluk oluşturmayı zorunlu gören Intel kolları sıvadı. Odyssey programı ile dünya çapında pek çok oyuncunun çalışmalara katkı yapması bekleniyor.
2 ay
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11
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl itibariyle grafik teknolojileri pazarına üçüncü oyuncu olarak girmeye hazırlanan Intel’in önünde zor bir dönem var. AMD ve Nvidia hakimiyeti bulunan pazarda pay kapmak büyük yatırımlar istiyor. Intel şimdiden bir topluluk oluşturmak istiyor.

Intel Odyssey nedir?

Odyssey adında oyunculara yönelik olarak başlayan global program grafik çalışmaları hakkında büyük bir geri bildirim havuzu oluşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında dünyanın pek çok bölgesinde etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca Bkz. "Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor"

Intel program kapsamında herkes için grafik teknolojilerini ve görsel işlem teknolojilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Programa üye olan oyunculara Intel VIP Pass veriliyor. Bu kart ile etkinliklere katılma hakkı elde ediliyor. Ayrıca çok özel indirimler, beta erişimleri ve hediyeler de yapılacak.

Şimdilik net olarak belli değil ancak ilerleyen dönemlerde grafik kartının test versiyonları ve geliştirilmiş uyumlu oyunların beta sürümleri de dağıtılacak mı en büyük merak konusu.


https://www.techpowerup.com/252823/intel-invites-gamers-for-a-graphics-odyssey-spanning-multiple-continents Yorum Yaz
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Intel'e yardım edelim de bi yolunu bulup hepimizi sömürsün de mi... Asla!
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BoşnakAğa 2 ay
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Sayın Intelcim, siz siz olun DLSS gibi pazarlama zımbırtılarını "Derin Öğrenme" gibi süslü laflarla tüketiciye yedirmeye falan çalışmayın. Yemiyoruz yani, olmuyor

Size bundan daha önemli ve gerekli bir geri bildirim gelmez şimdiden söyleyeyim

Sayın Intelcim, siz siz olun DLSS gibi pazarlama zımbırtılarını "Derin Öğrenme" gibi süslü laflarla tüketiciye yedirme...
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Celonfix 2 ay
Odyssey adında oyunculara yönelik olarak başlayan global program grafik çalışmaları hakkında büyük bir geri bildirim havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Yaptığı çiplerin içi zaten backdoorlarla dolu,kullanıcılardan geri bildirim istemesine gerek yok (meltdown)
Odyssey adında oyunculara yönelik olarak başlayan global program grafik çalışmaları hakkında büyük bir geri bildirim havuzu oluşturmayı amaçlıyor....
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tarumar111 2 ay
Bu girişim tutmaz. İntel işlemci pazarı dışında girdiği bütün işlerde başarısız olmuştur şimdiye kadar bundan sonra da başarısız olacak.
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Guest-9CC7626BB 2 ay
Valla gelsin artık piyasaya yoksa durum vahim. tekel oldu bu nvidia fiyatlar katliam.
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K E N 2 ay
Bedavaya eleman arıyorlar.
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Celonfix 2 ay
Odyssey adında oyunculara yönelik olarak başlayan global program grafik çalışmaları hakkında büyük bir geri bildirim havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Yaptığı çiplerin içi zaten backdoorlarla dolu,kullanıcılardan geri bildirim istemesine gerek yok (meltdown)
Yanıtla +6
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BoşnakAğa 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sayın Intelcim, siz siz olun DLSS gibi pazarlama zımbırtılarını "Derin Öğrenme" gibi süslü laflarla tüketiciye yedirmeye falan çalışmayın. Yemiyoruz yani, olmuyor

Size bundan daha önemli ve gerekli bir geri bildirim gelmez şimdiden söyleyeyim

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Nevfel 2 ay
Grafik işlemcileriniz çok yavaş. Hızlısını yapın bu kadar basit. Başka ne geri bildirimi istiyorsunuz?
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mamad 2 ay
Rakiplerinizin kartlarından daha fazla güç tüketip daha gürültülü çalışan ama buna rağmen o kartların gerisinde kalan ve yeni hiçbir şey sunmayan bir kart yaparsanız, rakibinizle aynı fiyattan sunmayın.

Edit: Böyle şeyler yapacak olursanız, sonra neden böyle oldu, niye geride kaldık diye boş yapmayın.
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fhrstw 2 ay
Pahalı olmasın Amdnin 10 da biri kadar tecrübeleri yok tutup 500 dolardan kart satmaya kalkarlarsa sonları üzücü olur. Birde şu wifi ax bluetooth entegre edilirse süper olur.
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oklawa 2 ay
Herhangi bir firmadan bedava faydalanıyor musun?
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Intel'e yardım edelim de bi yolunu bulup hepimizi sömürsün de mi... Asla!
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