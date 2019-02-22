Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor

Gelecek yıl itibariyle grafik teknolojileri pazarına üçüncü oyuncu olarak girmeye hazırlanan Intel’in önünde zor bir dönem var. AMD ve Nvidia hakimiyeti bulunan pazarda pay kapmak büyük yatırımlar istiyor. Intel şimdiden bir topluluk oluşturmak istiyor.
Intel Odyssey nedir?
Odyssey adında oyunculara yönelik olarak başlayan global program grafik çalışmaları hakkında büyük bir geri bildirim havuzu oluşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında dünyanın pek çok bölgesinde etkinlikler düzenlenecek.Ayrıca Bkz. "Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor"
Intel program kapsamında herkes için grafik teknolojilerini ve görsel işlem teknolojilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Programa üye olan oyunculara Intel VIP Pass veriliyor. Bu kart ile etkinliklere katılma hakkı elde ediliyor. Ayrıca çok özel indirimler, beta erişimleri ve hediyeler de yapılacak.
Şimdilik net olarak belli değil ancak ilerleyen dönemlerde grafik kartının test versiyonları ve geliştirilmiş uyumlu oyunların beta sürümleri de dağıtılacak mı en büyük merak konusu.
https://www.techpowerup.com/252823/intel-invites-gamers-for-a-graphics-odyssey-spanning-multiple-continents Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sayın Intelcim, siz siz olun DLSS gibi pazarlama zımbırtılarını "Derin Öğrenme" gibi süslü laflarla tüketiciye yedirmeye falan çalışmayın. Yemiyoruz yani, olmuyor Size bundan daha önemli ve gerekli bir geri bildirim gelmez şimdiden söyleyeyim
Yaptığı çiplerin içi zaten backdoorlarla dolu,kullanıcılardan geri bildirim istemesine gerek yok (meltdown)