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Cryptopia dönemi sona erdi, borsa kapanıyor

Ardı ardına siber saldırıya uğrayan ve 23 milyon dolar değerinde kripto varlık çaldıran Cryptopia tasfiye sürecine girdi. Yatırımcıların durumu ise belirsizliğini koruyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın en büyük siber saldırı olaylarından birisine konu olan Yeni Zelanda’nın dev kripto para borsası Cryptopia zararı karşılayamadı ve iflas sürecine girdi. Şirkete tasfiye memurları atanırken yatırımcıların akibeti ise merakla bekleniyor.

Bir dönem kapandı

Hatırlanacağı üzere Ocak ayında Cryptopia’nın siber saldırıya uğradığı ve cüzdanların boşaltıldığı haberi gelmişti. Hatta siber saldırı devam ederken bile kullanıcıların borsaya kripto para gönderdiği de tespit edilmişti. Sonrasında Cryptopia kapandı ve soruşturma süreci başladı.

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İlk günlerde borsanın ne kadar kaybettiği açıklanmamıştı ancak teknik ekibin araştırması sonrasında varlıkların yüzde 10 civarında bir kısmının çalındığı ortaya çıktı. Borsa çalınan miktarın tespiti ve zararın karşılanması için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Çalışmaların sonucunda da tam olarak ticaret işlemlerinin başlaması bekleniyordu. Ne var ki şok haber geldi.

Atanan tasfiye memurları borsanın yaklaşık olarak 23 milyon dolar çaldırdığını belirtiyor. Bu rakam ilk tahmin edilenlerden de yüksek. Binance veya Coinbase gibi yüksek finansman desteği olmadığı için Cryptopia ne yazık ki zararı karşılayamadı. Bazı kullanıcılar borsanın varlıklarla birlikte kaçtığını düşünüyor.

İlk etapta borsanın çalışır halde kalması ve zararı karşılaması amaçlanmıştı ancak zarar karşılanamayacak boyutlarda olunca son çare olarak tasfiyeye karar verildi. Eğer tasfiye sonrasında tüm zarar karşılanırsa bir ihtimal tekrar açılabilir. 

Cryptopia sayısı küçük çaplı kripto para birimini barındırmasının yanında pump grupları olarak adlandırılan ve anlık olarak bir para biriminin fiyatını yükselterek en üst seviyeden satmayı amaçlayan kişilerin de uğrak yeriydi. Ülkemizden de borsada pek çok yatırımcı olduğu biliniyor.

 

https://btcmanager.com/new-zealand-cryptopia-liquidation/?q=/new-zealand-cryptopia-liquidation/& Yorum Yaz
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