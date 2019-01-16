Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cryptopia hacklendi, zarar büyük

Yeni Zelanda’nın büyük kripto para borsalarından Zelandalı Cryptopia siber saldırıya uğradı. Zararın milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Borsa 48 saattir kapalı.
4 ay
5,4b
1
16
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kripto para borsaları arasında hacim açısından önemli bir yerde olan Yeni Zelandalı Cryptopia siber saldırıya uğradı. Borsa web sitesini ve bloglarını askıya alırken zararın büyük olduğu ifade ediliyor.

48 saattir kapalı

Yerel güvenlik güçlerine konuyu intikal ettiren Cryptopia şimdilik saldırı nasıl oldu ve ne kadar para birimi çalındı açıklamıyor. Soruşturmalar esnasında muhtemelen saldırının ayrıntıları ortaya çıkacaktır.

Ayrıca Bkz. "Ryuk şantaj yazılımı bugüne kadar 4 milyon dolar civarında BTC topladı"

48 saatten fazladır kapalı durumda olan Cryptopia haliyle Coinmarketcap üzerinde 0 günlük hacim olarak gözüküyor. Normalde borsa günlük 1 milyon doların üzerinde para transferinin yapıldığı bir yer haline gelmişti.

Bazı kaynaklar borsadan farklı cüzdanlara 4 milyon dolar değerinde Ethereum ve Centrality birimlerinin aktarıldığını ifade ediyor. Bu bilginin yayılması ile birlikte sosyal medyada Cryptopia’nın tüm malvarlıklarını alarak kayıplara karıştığını iddia edenler oldu.

2019 yılının ilk hack olayı merkezi olmadığını iddia eden kripto para borsalarının güvenliğini bir kez daha şüpheye düşürdü. Cryptopia geçmiş dönemde de bazı küçük çaplı saldırılara konu olmuştu ancak yeterince tedbir alınmadığı görülüyor.

 

https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-exchange-cryptopia-gets-hacked-clients-funds-stolen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hikmetg 4 ay en beğenilen
Kripto para sadece dolandırıcılık aracı. Çok güvenilirmiş bilmem ne ... Hani güvenlik ? hacklenmeyen borsa kalmadı.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 4 ay
Çalmışlar birilerinin coinlerini..Gelmez geri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 4 ay en beğenilen
Kripto para sadece dolandırıcılık aracı. Çok güvenilirmiş bilmem ne ... Hani güvenlik ? hacklenmeyen borsa kalmadı.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay hikmetg
Blockchain'i hacklemek çok zor ama borsalarda açık çok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 4 ay
Ben bu hacklenmiş borsa haberlerine hiç inanmadığımı defalarca söyledim. Birileri hesapları boşaltıp hack yedik deyip sıyrılmaya bakıyor bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Periah 4 ay erdem552
Borsa hackleniyor kripto paraların kendisinden hırsızlık yapılamıyor. Bitcoin'in kendi sisteminden yani Blockchain içinden 10 yıldır 1 bitcoin bile çalınamadı. Sadece aracı kuruluşlar üzerinden ve kullanıcılara yönelik oyunlarla onların şifrelerini öğrenip çalabiliyorlar.
Bu farkı anlamak gerek.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5395 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, cryptopia ve
3 etiket daha kripto para Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 4 ay Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 4 ay Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 4 ay Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor 4 ay Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Cryptopia hacklendi, zarar büyük Sonraki Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı 4 ay Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek 4 ay iPhone sonunda USB-C bağlantı noktasına kavuşuyor 4 ay 2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı: "Gelmiş geçmiş en güçlü Mustang" 4 ay Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi 4 ay Youtube uygulamasına videolar arasında ekranı kaydırarak gezinme özelliği geliyor 4 ay Apple yakında 7. nesil iPod touch'ı piyasaya sürebilir 4 ay NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir 4 ay Steam, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyun sayısına ulaştı 4 ay G.Skill’den AMD X399 için optimize edilmiş DDR4 bellekler 4 ay Boeing'den sıra dışı transonik kanat tasarımına sahip uçak 4 ay Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek 4 ay FreeSync destekli ilk Nvidia sürücüsü yayınlandı 4 ay Mobil oyun tutkunları için yeni nesil gamepad 4 ay Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı 4 ay Spider-Man: Far From Home filminin ilk fragmanı yayınlandı 4 ay Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak 4 ay Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor 4 ay Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim