Cryptopia hacklendi, zarar büyük

Kripto para borsaları arasında hacim açısından önemli bir yerde olan Yeni Zelandalı Cryptopia siber saldırıya uğradı. Borsa web sitesini ve bloglarını askıya alırken zararın büyük olduğu ifade ediliyor.

48 saattir kapalı

Yerel güvenlik güçlerine konuyu intikal ettiren Cryptopia şimdilik saldırı nasıl oldu ve ne kadar para birimi çalındı açıklamıyor. Soruşturmalar esnasında muhtemelen saldırının ayrıntıları ortaya çıkacaktır.

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48 saatten fazladır kapalı durumda olan Cryptopia haliyle Coinmarketcap üzerinde 0 günlük hacim olarak gözüküyor. Normalde borsa günlük 1 milyon doların üzerinde para transferinin yapıldığı bir yer haline gelmişti.

Bazı kaynaklar borsadan farklı cüzdanlara 4 milyon dolar değerinde Ethereum ve Centrality birimlerinin aktarıldığını ifade ediyor. Bu bilginin yayılması ile birlikte sosyal medyada Cryptopia’nın tüm malvarlıklarını alarak kayıplara karıştığını iddia edenler oldu.

2019 yılının ilk hack olayı merkezi olmadığını iddia eden kripto para borsalarının güvenliğini bir kez daha şüpheye düşürdü. Cryptopia geçmiş dönemde de bazı küçük çaplı saldırılara konu olmuştu ancak yeterince tedbir alınmadığı görülüyor.