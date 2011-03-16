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Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanı TTNET PlayStore etkinliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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96
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanı TTNET PlayStore etkinliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek
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Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Crysis'in devam niteliğindeki yeni oyunu Crysis 2 için geri sayım başladı. Dünya lansmanı 22 Mart'ta gerçekleştirilecek oyunun ilk lansmanı, TTNET'in yeni oyun platormu PlayStore'un açılış etkinlikleri kapsamında yarın (17 Mart) İstanbul'da yapılacak. Sahip olduğu hikayesi, grafikleri ve seslendirmesiyle oyunseverleri saatlerce ekran başına kilitlemesi beklenen Crysis 2'nin lansmanı için Crytek'in kurucusu olan Yerli kardeşlerden Avni Yerli ve Faruk Yerli de TTNET'in yarın gerçekleştirilecek PlayStore lansmanında hazır bulunacaklar.

TTNET yarın yapacağı özel lansmanda, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ciddi yatırımlar yaptığı PlayStore oyun platformunun detaylarını da açıklayacak. TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ve TTNET Ürün Geliştirme Direktörü Gültekin Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek lansmanla birlikte PlayStore platformu Türk oyunseverlerin hizmetine sunulacak.

Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanı TTNET PlayStore etkinliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek
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DH Misafiri 8 yıl
hakketen ttnet once alt yapısını ınternet hızını kota olayını bır duzeltsın ondan sonra cıksın reklam yapsın o 8mps hız dıyor ben 5mps hız alıyorum ama 54 catır catır alıyorlar
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theoden541 8 yıl
2 3 şehirde altyapı düzeltecek kadar parayı ünlü bi komedyenle beş para etmez bi reklam fikrine harcayan bir şirketin saçmalamakta sınır tanımamasıdır...
15 gb kota koyduğun adam o 15 gb la tv mi izlesin? oyun mu indirsin? bunları düzeltmeden oyun lansmanına girişmek nedir?
Yerli kardeşlerin iyi niyetini paraya çevirmek adına sömürmek mi?
yoksa yine altyapı-hizmet olayını düzeltmek yerine reklama para gömmek mi?
Acınası halinle bir de Steam'e özenmişsin ttnet... Valve görse nasıl güler sana bilmiyorum ama ben burda çok gülüyorum.
O adil kullanım kotasını kafanıza vuracak bütün firmalar büyüyor, büyümekte ve sen bunun farkındasın.
ama korkunun ecele faydası yok; Birgün bu millet internet için sana muhtaç olmak zorunda olmayacak.
O zaman adaletli kullanımı göreceksin.
TTNET:BAN!
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DH Misafiri 8 yıl
Anlamıyorum millet TTnet'e niye bu kadar kızgın. Ben bu zamana kadar hiç bir sorun yaşamadım. Her ay 200 gb kota olmasına rağmen 50 lira ödüyorum. Hızım ise hiç eksilmedi. Crysis 2'yi TTnet sayesinde satın alıyorum. Bence tebrik edilmesi gerek.
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dimitradon 8 yıl
ps3 sürümü verse keşke ttnet alırdım direk . artık d&r falan siparis vercez
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Key 8 yıl






DH Misafiri

TTnet'in IPTV, ttnetmuzik gibi projeleri çok başarılı bence. Oyun işi de iyi olmuş. Türkiye'yi korsan indirip kullanan, hakkı hukuku takmayan 3. dünya ülkesi olmaktan çıkaracak projeler.


DH Misafiri

Anlamıyorum millet TTnet'e niye bu kadar kızgın. Ben bu zamana kadar hiç bir sorun yaşamadım. Her ay 200 gb kota olmasına rağmen 50 lira ödüyorum. Hızım ise hiç eksilmedi. Crysis 2'yi TTnet sayesinde satın alıyorum. Bence tebrik edilmesi gerek.



hakkettende bu forumun misafiri oldugunuz kabak gibi belli oluyor
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DH Misafiri 8 yıl
TTnet'in IPTV, ttnetmuzik gibi projeleri çok başarılı bence. Oyun işi de iyi olmuş. Türkiye'yi korsan indirip kullanan, hakkı hukuku takmayan 3. dünya ülkesi olmaktan çıkaracak projeler.
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mgedik06 8 yıl
TTnet in artık tek politakası var sadece para kazanmak... insanlara verilen hizmetin kalitesi bunların hiç umurlarında deil... Türkiye genelinde hatlarların yenilenmeye ve bakıma ihtiyacı var... gelene geçene hızlı internet diye 8 Mbit veriyorlar olmadı telefonla arayıp kendileri çevirttiriyorlar... hatların kaldırmayacağıda gün gibi ortada bunu bile bile insanları perişan ediyorlar, sürekli kopan ve yavaşlayan internet ve bir çoğu insanları canından bezdiriyor önceden hızı arttırmak istediğimizde hattınız kaldırmaz diye cevap alabiliyorduk biraz insanf vardı şimdi o da kalmamış... tabiri caizse daya gitsin müşteri ne şekilde bir problem yaşayacak bunların derdinemi kalmış... birde facebookta fan kurmuşlar yazıklar olsun...
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riaz 8 yıl
Çok güzel biliyoruz herşeyi ama sonuç ?Anca forumda yazıyoruz biz birşeyler yapmadıkça bu böyle gider.Sonuçta 5-10 yıl başka firmaların pazara girmesini bekleyecek halimiz yok.Kullanıcıların tepkisini koyması gerek,kafadan 1-2 milyon bilinçsiz kullanıcıyı silmek lazım.Kalanları birlik olursa belki birşeyler değişir.
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Zero Limit 8 yıl
ve birde 8 mbit yapalım deyip sonra hat kaldırmayacında bunu 4 e olmadı 2 ye hatta 1 e sabitlediklerini de gördüm.

ama müşteriden yine o tarife farkını alıyor böyle saçmalık nerde görülmüştür.

eğer bunun bilincine varıp ararsan eski tarifeyede dönemiyorsun, çok üstelesende biz size 8mbit garanti etmedik hattın kaldıracağı hızı verebiliriz diyorlar
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KUM23 8 yıl
ttnet bu oyunla yanyana ben bu oyunu oynamam
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napolyon94 8 yıl
TTnet 'mi ? BANNN!!!!!!
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zildjiann 8 yıl
arkadaşlar ttnet'i bende heryerde yerden yere vuruyorum ama başarılı olduğu zamanda takdir etmek lazım.Oyunu adsl aboneleri isterlerse 12 taksitte 60 tl ye alabiliyor.Kredi kartı ıvır zıvır yok.bu bence çok iyi bir fiyat.
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selimaky 8 yıl
ttnet' i ben de sevmiyorum ama kampanya oldukça iyi. hemen ön sipariş verdim. steam' den almak istiyordum, 60$ orada hem de ingilizce. türkçe yapılan oyunlara destek vermemiz gerek diye düşünüyorum.
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SanimrA 8 yıl
Eğer oyun alcak isem ki genellikle ea dan alışverişimi yaparım.Ea 5 dolar fazla satsa bile bir oyunu gider ordan alırım paşalar gibi.Ne zaman ttnet internetiyle kendini geliştirir personellerini değiştirir o zaman ttnet e sonsuz desteklerimi sunarım.
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kalamarr 8 yıl
ttnet ile iyi macera olur bu oyunu indirmeye çalışmak. yarıda kesilir. hat kopar. saatlerce telofondan sorunu çözmeye çalışırsınız. sinirleriniz bozulur. ne oyunu indirebilirsiniz nede telekoma faturanızı ödeyebilirsiniz hat kapanır açtırmak için 15 milyon isterler... büyük yetenek şu türktelekomun kendine küfrettirme becerisi. türkiyedeki en fazla nefret edilen markadır herhalde
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