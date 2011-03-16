Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanı TTNET PlayStore etkinliğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Crysis'in devam niteliğindeki yeni oyunu Crysis 2 için geri sayım başladı. Dünya lansmanı 22 Mart'ta gerçekleştirilecek oyunun ilk lansmanı, TTNET'in yeni oyun platormu PlayStore'un açılış etkinlikleri kapsamında yarın (17 Mart) İstanbul'da yapılacak. Sahip olduğu hikayesi, grafikleri ve seslendirmesiyle oyunseverleri saatlerce ekran başına kilitlemesi beklenen Crysis 2'nin lansmanı için Crytek'in kurucusu olan Yerli kardeşlerden Avni Yerli ve Faruk Yerli de TTNET'in yarın gerçekleştirilecek PlayStore lansmanında hazır bulunacaklar.
TTNET yarın yapacağı özel lansmanda, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ciddi yatırımlar yaptığı PlayStore oyun platformunun detaylarını da açıklayacak. TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ve TTNET Ürün Geliştirme Direktörü Gültekin Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek lansmanla birlikte PlayStore platformu Türk oyunseverlerin hizmetine sunulacak.
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15 gb kota koyduğun adam o 15 gb la tv mi izlesin? oyun mu indirsin? bunları düzeltmeden oyun lansmanına girişmek nedir?
Yerli kardeşlerin iyi niyetini paraya çevirmek adına sömürmek mi?
yoksa yine altyapı-hizmet olayını düzeltmek yerine reklama para gömmek mi?
Acınası halinle bir de Steam'e özenmişsin ttnet... Valve görse nasıl güler sana bilmiyorum ama ben burda çok gülüyorum.
O adil kullanım kotasını kafanıza vuracak bütün firmalar büyüyor, büyümekte ve sen bunun farkındasın.
ama korkunun ecele faydası yok; Birgün bu millet internet için sana muhtaç olmak zorunda olmayacak.
O zaman adaletli kullanımı göreceksin.
TTNET:BAN!
hakkettende bu forumun misafiri oldugunuz kabak gibi belli oluyor
ama müşteriden yine o tarife farkını alıyor böyle saçmalık nerde görülmüştür.
eğer bunun bilincine varıp ararsan eski tarifeyede dönemiyorsun, çok üstelesende biz size 8mbit garanti etmedik hattın kaldıracağı hızı verebiliriz diyorlar