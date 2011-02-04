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Crysis 2'nin minimum sistem gereksinimleri resmiyet kazandı

8 yıl
89,5b
1
251
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun dünyasının merakla beklediği Crysis 2 için belirlenen minimum sistem gereksinimleri açıklandı. 2011'a damgasını vuracak yapım olarak gösterilen Crysis 2 için bir süredir konuşulmakta olan sistem özellikleri de bu sayede doğrulanmış oldu. EA'dan yapılan açıklamaya göre Crysis 2'nin PC versiyonu için kullanıcıların sahip olması tavsiye edilen düşük donanımlar şu şekilde;

- İşletim sistemi: Windows XP, Vista ya da Windows 7 ile en son Hizmet Paketi (Service Pack) güncellemeleri,
- İşlemci: 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo veya 2GHz ya da üstü hızlarda çalışan çift çekirdekli AMD Athlon II X2,
- Bellek: 2GB (Windows Vista için 3GB)
- Sabit disk: 9GB depolama alanı
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 8800GT 512MB, AMD-ATi Radeon HD 3850 512MB
- Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı
- DirectX: 9.0c
- Kontrolcü desteği: Windows için Xbox 360 kontrolcüsü
- Çoklu oyuncu desteği: İnternet bağlantısı gerekli.

Geliştirme sürecinde Nvidia'nın da katkı sağladığı Crysis 2'nin 25 Mart'ta satışa sunulması, henüz doğrulanmasa da ülkemize Türkçe seslendirme ile gelmesi bekleniyor. PC versiyonuna ek olarak Crysis 2, Sony PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında da oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Crysis 2'ye ilgili sistem gereksinimleri, senaryo, yapım süreci ve diğer tüm detaylara bolumsonucanavari.com üzerinden ulaşabilirsiniz.


http://www.ea.com/crysis-2/blog/pc-specs Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
ya arkadaslar benim sistem intelpentiyum 2.90 ghz 2gb ram 2gb ndvıa gt 220 crysis 2 yi acarmı acarsa goruntu kalıtesi nası olur bı yardım edın lutfen
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bnim pc intel core2duo 2,40 Ghz Windows 7 ekran kartı 256 mb Ati Radeon X1550 Ram 2 gb
ben Call Of Duty Blackops u sorunsuz oynadım bitirdim crysis in bütün oyunarını bitirdim bu oyunu çalıştırırmı sizce ??
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DH Misafiri 6 yıl
İşletim Sistemi : Windows 7 Ultimate 32 bit
İşlemci : Pentium (R) Dual-Core CPU E5700 - 3GHz (2CPUs)
Bellek : 2048 RAM
Ekran Kartı : 782 Mb - Intel(R) G41 Express Chipset
Bu sistemle oyunu en düşük ayarda oynayabilirmiyim ?
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YaKuBuX 8 yıl
Sistemim,minumum gereksinimlerden daha yüksek çok şükür.Çok sevindim böyle olmasına.Laptopu 2 sene önce almıştım :)
Bu oyunu orjinal alacam ben,satışa sunulmasını 4 gözle bekliyorum.O kadar emek verilmiş yapılmış.Tamam her oyunuda parayla alamam o kdar gücüm yok ama bu oyunu orjinal alacam.Fiyatı gayet makul.Ayrıca multi oynamakta eğlenceli olur..
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İstan34bul 8 yıl
Bekliyorum gtx295 ne zaman takılma yapıp kasicak o an terfii etmek için düşünücem.Birde 4AA dan sonrası gereksiz diyende var.Göz görmez felan diyorlar doğrumu aslında ben farkı görmüyorum bendemi sorun:)
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Next Gen 8 yıl

suleymangonca

Bekliyorum gtx295 ne zaman takılma yapıp kasicak o an terfii etmek için düşünücem.Birde 4AA dan sonrası gereksiz diyende var.Göz görmez felan diyorlar doğrumu aslında ben farkı görmüyorum bendemi sorun:)


4X'den sonrası şuanki oyunlar için fark yaratmıyor gelecek zamanki oyunlar için bilemem ama şu haliyle 4X'den fazlası gereksiz hatta bana göre 1920*1200 çözünürlükte 2X bile yeterli
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dekmanci 8 yıl
ANLADIGIM kadari ile Xbox ve ps3 ile 7-8 bin serisini karsilastirmak dogru deyil (8800 serisi haric)

ayrica sahsen xbox si ps3 e gore grafik kalitesi daha iyi oldugunu dusunuyorum


fakat bu konsollarin grafik gucu artik ati hd5850 ve ustu nvidiada ise gtx260 ve ustune gore zayif durumdadir birde nvidia nin cuda efectleri var

birde ps3 de ram olayi var cevat yerli bu konuda dertli idi
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İstan34bul 8 yıl
8600gt=Ps3
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TiesTorN 8 yıl
7800GT desek daha doğru.
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dekmanci 8 yıl

suleymangonca
8600gt=Ps3

evet sana katılıyorum konsollar için çıkan crysis pc ye gore bıraZ daha goruntu kalıtesı dusuk olacak
CEVAT YERLI nin turkce roportaj ini izleddim sunu belirtiyor crysis 2 de grafik soleni pc lerde yasanacak diye bu tabiki yuksek donanim demek

konsollarda okadar gorsellik olmayacak kisacasi

bekleyip gorcegiz

oynanmaya oynaniyor 640 x480 ile x1300 de bile oynanir ama kalitesi dusuk olur
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M@U 8 yıl

suleymangonca

8600gt=Ps3

Yuh, ne yaptın sen dostum. FX5200 var deseydin.




@TiesTorN

PS3'ün gpu'su g70 mimarisinden türetilmiş olsa da g80'in bazı özelliklerinden de faydalanmaktadır. Tabi bir tercih yapılacaksa g71 mimarisine daha yakın olduğunu söylememiz mümkündür sanırım.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
bu oyun warhead kasmasında gelecek çok abartılı değil
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AntonChigurh 8 yıl
Ne yani şimdi bu konsollarda bulunan GPU 8800gtden daha mı iyikonsollarda rahatlıkla çalışan oyun 8800gtli sistemde en düşük ayarda oynatsın.
Çok mantıksız
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adilazimdegilx 8 yıl

missing_88

Ne yani şimdi bu konsollarda bulunan GPU 8800gtden daha mı iyikonsollarda rahatlıkla çalışan oyun 8800gtli sistemde en düşük ayarda oynatsın.

Çok mantıksız

Hayır PS3'teki de Xbox360'taki de daha güçsüz ama çok önemli bir fark var. Konsollarda oyunlar tek bir ekran kartı ve makine için özel yapılıyor, PCde ise bütün ekran kartları ve sistemler için yapılıyor. Haliyle optimizasyon aşaması verimli olmuyor.
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Next Gen 8 yıl

missing_88

Ne yani şimdi bu konsollarda bulunan GPU 8800gtden daha mı iyikonsollarda rahatlıkla çalışan oyun 8800gtli sistemde en düşük ayarda oynatsın.

Çok mantıksız


Konsolların AA'dan yoksun ve düşük çözünürklü ayarları şeklinde PC'de ayarlarsanız muhtemelen zaten oynayabileceksiniz ama karşınızda konsollarda gördüğünüz Crysis 2 olacak eğer full oynamak istiyorsanız dayha iyi bir ekran kartına ihtiyaç duyacak..
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dekmanci 8 yıl
8800 gts ile oynamistim oyunu 640 mb lik modeli ile ozaman piyasanin krali 8800 gtx ultra idi
minumum sistem gereksiniminde 7600 vardi nvidia cephesinde

simdi acikcasi atide 5970 nviddia da gtx 580 i olanlar rahat ounar

hd 5850 ve gtx 275 i olanlar biraz cozunurlugu dusurerek 1280x 1024 de rahat full ayarlarla oynayabileceklerini dusunuyorum
bu ekran kartlari da 2. el fiyatlari 260 ile 330 tl arasi

gelelim uygun fiyatli performansli kartlara 4870x2 yada gtx295 de direk 9 da 40 fps yi asiyor hemde full hd de fiyatlari ikinci elde 295 400 civari

ati hd 5870 de iyi bir alternatif fiyati 380 ila 420 arasi marka modele gore deyisiyor

tabi bu kartlari calistirmak icin en az 700 watt psu lazim genis bir ksaniz olmasi sart 5970 ozellikle iri yari bir kart
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