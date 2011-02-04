Crysis 2'nin minimum sistem gereksinimleri resmiyet kazandı

Oyun dünyasının merakla beklediği Crysis 2 için belirlenen minimum sistem gereksinimleri açıklandı. 2011'a damgasını vuracak yapım olarak gösterilen Crysis 2 için bir süredir konuşulmakta olan sistem özellikleri de bu sayede doğrulanmış oldu. EA'dan yapılan açıklamaya göre Crysis 2'nin PC versiyonu için kullanıcıların sahip olması tavsiye edilen düşük donanımlar şu şekilde;
- İşletim sistemi: Windows XP, Vista ya da Windows 7 ile en son Hizmet Paketi (Service Pack) güncellemeleri,
- İşlemci: 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo veya 2GHz ya da üstü hızlarda çalışan çift çekirdekli AMD Athlon II X2,
- Bellek: 2GB (Windows Vista için 3GB)
- Sabit disk: 9GB depolama alanı
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 8800GT 512MB, AMD-ATi Radeon HD 3850 512MB
- Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı
- DirectX: 9.0c
- Kontrolcü desteği: Windows için Xbox 360 kontrolcüsü
- Çoklu oyuncu desteği: İnternet bağlantısı gerekli.
Geliştirme sürecinde Nvidia'nın da katkı sağladığı Crysis 2'nin 25 Mart'ta satışa sunulması, henüz doğrulanmasa da ülkemize Türkçe seslendirme ile gelmesi bekleniyor. PC versiyonuna ek olarak Crysis 2, Sony PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında da oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
Crysis 2'ye ilgili sistem gereksinimleri, senaryo, yapım süreci ve diğer tüm detaylara bolumsonucanavari.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.ea.com/crysis-2/blog/pc-specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben Call Of Duty Blackops u sorunsuz oynadım bitirdim crysis in bütün oyunarını bitirdim bu oyunu çalıştırırmı sizce ??
İşlemci : Pentium (R) Dual-Core CPU E5700 - 3GHz (2CPUs)
Bellek : 2048 RAM
Ekran Kartı : 782 Mb - Intel(R) G41 Express Chipset
Bu sistemle oyunu en düşük ayarda oynayabilirmiyim ?
Bu oyunu orjinal alacam ben,satışa sunulmasını 4 gözle bekliyorum.O kadar emek verilmiş yapılmış.Tamam her oyunuda parayla alamam o kdar gücüm yok ama bu oyunu orjinal alacam.Fiyatı gayet makul.Ayrıca multi oynamakta eğlenceli olur..
4X'den sonrası şuanki oyunlar için fark yaratmıyor gelecek zamanki oyunlar için bilemem ama şu haliyle 4X'den fazlası gereksiz hatta bana göre 1920*1200 çözünürlükte 2X bile yeterli
ayrica sahsen xbox si ps3 e gore grafik kalitesi daha iyi oldugunu dusunuyorum
fakat bu konsollarin grafik gucu artik ati hd5850 ve ustu nvidiada ise gtx260 ve ustune gore zayif durumdadir birde nvidia nin cuda efectleri var
birde ps3 de ram olayi var cevat yerli bu konuda dertli idi
evet sana katılıyorum konsollar için çıkan crysis pc ye gore bıraZ daha goruntu kalıtesı dusuk olacak
CEVAT YERLI nin turkce roportaj ini izleddim sunu belirtiyor crysis 2 de grafik soleni pc lerde yasanacak diye bu tabiki yuksek donanim demek
konsollarda okadar gorsellik olmayacak kisacasi
bekleyip gorcegiz
oynanmaya oynaniyor 640 x480 ile x1300 de bile oynanir ama kalitesi dusuk olur
Yuh, ne yaptın sen dostum. FX5200 var deseydin.
@TiesTorN
PS3'ün gpu'su g70 mimarisinden türetilmiş olsa da g80'in bazı özelliklerinden de faydalanmaktadır. Tabi bir tercih yapılacaksa g71 mimarisine daha yakın olduğunu söylememiz mümkündür sanırım.
Çok mantıksız
Hayır PS3'teki de Xbox360'taki de daha güçsüz ama çok önemli bir fark var. Konsollarda oyunlar tek bir ekran kartı ve makine için özel yapılıyor, PCde ise bütün ekran kartları ve sistemler için yapılıyor. Haliyle optimizasyon aşaması verimli olmuyor.
Konsolların AA'dan yoksun ve düşük çözünürklü ayarları şeklinde PC'de ayarlarsanız muhtemelen zaten oynayabileceksiniz ama karşınızda konsollarda gördüğünüz Crysis 2 olacak eğer full oynamak istiyorsanız dayha iyi bir ekran kartına ihtiyaç duyacak..
minumum sistem gereksiniminde 7600 vardi nvidia cephesinde
simdi acikcasi atide 5970 nviddia da gtx 580 i olanlar rahat ounar
hd 5850 ve gtx 275 i olanlar biraz cozunurlugu dusurerek 1280x 1024 de rahat full ayarlarla oynayabileceklerini dusunuyorum
bu ekran kartlari da 2. el fiyatlari 260 ile 330 tl arasi
gelelim uygun fiyatli performansli kartlara 4870x2 yada gtx295 de direk 9 da 40 fps yi asiyor hemde full hd de fiyatlari ikinci elde 295 400 civari
ati hd 5870 de iyi bir alternatif fiyati 380 ila 420 arasi marka modele gore deyisiyor
tabi bu kartlari calistirmak icin en az 700 watt psu lazim genis bir ksaniz olmasi sart 5970 ozellikle iri yari bir kart