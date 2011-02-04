Crysis 2'nin minimum sistem gereksinimleri resmiyet kazandı

Oyun dünyasının merakla beklediği Crysis 2 için belirlenen minimum sistem gereksinimleri açıklandı. 2011'a damgasını vuracak yapım olarak gösterilen Crysis 2 için bir süredir konuşulmakta olan sistem özellikleri de bu sayede doğrulanmış oldu. EA'dan yapılan açıklamaya göre Crysis 2'nin PC versiyonu için kullanıcıların sahip olması tavsiye edilen düşük donanımlar şu şekilde;

- İşletim sistemi: Windows XP, Vista ya da Windows 7 ile en son Hizmet Paketi (Service Pack) güncellemeleri,

- İşlemci: 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo veya 2GHz ya da üstü hızlarda çalışan çift çekirdekli AMD Athlon II X2,

- Bellek: 2GB (Windows Vista için 3GB)

- Sabit disk: 9GB depolama alanı

- Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 8800GT 512MB, AMD-ATi Radeon HD 3850 512MB

- Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

- DirectX: 9.0c

- Kontrolcü desteği: Windows için Xbox 360 kontrolcüsü

- Çoklu oyuncu desteği: İnternet bağlantısı gerekli.

Geliştirme sürecinde Nvidia'nın da katkı sağladığı Crysis 2'nin 25 Mart'ta satışa sunulması, henüz doğrulanmasa da ülkemize Türkçe seslendirme ile gelmesi bekleniyor. PC versiyonuna ek olarak Crysis 2, Sony PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında da oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Crysis 2'ye ilgili sistem gereksinimleri, senaryo, yapım süreci ve diğer tüm detaylara bolumsonucanavari.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.ea.com/crysis-2/blog/pc-specs