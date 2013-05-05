Curiosity'de sona yaklaşılıyor

22 Cans'ın geçtiğimiz yılın kasım ayında "Küpün içinde ne var?" sorusuyla karşımıza çıkardığı mobil oyun Curiosity'de nihayet sona geliniyor.





Curiosity için yeni bir güncelleme yayınlayan 22 Cans, son vuruşu yapan kişinin öğrenebileceği sırra sadece 50 katman kaldığını açıkladı. Sırrı görebilmek için yapılması gereken şey ise, oyunun son sürümünü yüklemek ve son vuruşu yapabilmek için biraz şanslı olmak.





Yapısı itibariyle sosyal bir deney olma özelliği de taşıyan Curiosity'nin içinden ne çıkacağını bu son güncelleme sayesinde yakın bir zamanda öğreneceğiz gibi görünüyor. Yapıma aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.



