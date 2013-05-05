Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Curiosity'de sona yaklaşılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
835
1
5
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Curiosity'de sona yaklaşılıyor
22 Cans'ın geçtiğimiz yılın kasım ayında "Küpün içinde ne var?" sorusuyla karşımıza çıkardığı mobil oyun Curiosity'de nihayet sona geliniyor.

Curiosity için yeni bir güncelleme yayınlayan 22 Cans, son vuruşu yapan kişinin öğrenebileceği sırra sadece 50 katman kaldığını açıkladı. Sırrı görebilmek için yapılması gereken şey ise, oyunun son sürümünü yüklemek ve son vuruşu yapabilmek için biraz şanslı olmak.

Yapısı itibariyle sosyal bir deney olma özelliği de taşıyan Curiosity'nin içinden ne çıkacağını bu son güncelleme sayesinde yakın bir zamanda öğreneceğiz gibi görünüyor. Yapıma aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theJuDGe_41 6 yıl
Dunya olarak kenetlendik kupun icinde ne var merak ediyoruz(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
çekilişe katılmak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saslove1984 6 yıl
ShotgunPadre
marsta sorun çıktı sandım

aynı şekilde bende yeni gelişme var sandımdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defendus 6 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShotgunPadre 6 yıl
marsta sorun çıktı sandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler,
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Star Wars Jedi: Fallen Order için 13
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim