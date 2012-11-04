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Curiosity'nin sırrı 7 Kasım'da ortaya çıkacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Peter Molyneux'un yeni oyun stüdyosu 22Cans'in mobil oyuncularda merak uyandıran ilk oyunu Curiosity'nin çıkış tarihi açıklandı.

Daha önce kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıkan yapımın ağustos ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanacağı belirtilmiş, ancak yapım ağustos ayı içerisinde gün yüzüne çıkmamıştı. Peter Molyneux tarafından yapılan bir açıklamada Apple'ın sertifikasyon aşamasının bir takım sorunlar ile karşılaşıldığı ve bu sorunların çözüme ulaşmasının gecikmenin sebebi olduğu belirtilmişti. Birçok oyuncunun bir kübe vurarak kırmaya çalıştığı yapımda amaç: kübün içinde ne olduğunu öğrenmek olacak. Sadece bir kişi tarafından öğrenilebilecek bu sır, kübe son darbeyi vuran kişiye verilecek. Ayrıca, yapımda kübe daha fazla zarar vermek ve sırrı öğrenmek için şansını arttırmak isteyen oyuncuların parayla satın alabileceği çeşitli içeriklerin de satışlarının yapılacağını belirtmekte fayda var.

7 Kasım tarihinde ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulacağı belirtilen Curiosity'nin söylendiği gibi farklı bir oyun deneyimi yaşatıp yaşatamayacağını hep birlikte göreceğiz.  
http://www.facebook.com/22Cans Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Loney 7 yıl
Tek bir küp mü var?
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omsima 7 yıl
anlamadim nasil bir app
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