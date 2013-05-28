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Curiosity'nin sırrı gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
882
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25
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Curiosity'nin sırrı gün yüzüne çıktı
Geçtiğimiz yılın kasım ayında "Küpün içinde ne var?" sorusuyla karşımıza çıkarak, birçok mobil oyuncuyu merak içerisinde bırakan Curiosity'de nihayet sona gelindi.

Hatırlayacağınız üzere katmanlardan oluşan bir yapıdaki küpü bünyesinde barındıran Curiosity'nin sırrını sadece küpe son darbeyi vuran oyuncu öğrenebilecekti. Curiosity'nin yapımcısı 22 Cans'ın başındaki isim Peter Molyneux'un "hayat değiştirebilecek türden" olarak tanımladığı sırra erişen isim ise, Edinburgh'dan Bryan Henderson oldu.

Henderson, sırrı ilk elden öğrenmenin yanı sıra Molyneux'un tanrı simülasyonu türündeki yeni projesi Godus'ta bir tanrıya ismini verecek ve oyunun satışlarından bir miktar pay alacak. Ayrıca, Henderson'ın Godus'un dünyasına istediği gibi yön verebileceğini de belirtelim. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qhzb9OUWrXU Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sajuuk 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Nedir bu insanlardaki tanrı/tanrıça olma hayali böyle?
Üstelik kimisi bir Yaratıcıya inanmaz ama oyunlarda tanrı olmak fikrine bayılır.

Yaratıcıyı insan yarattığına göre?
DH MisafiriNedir bu insanlardaki tanrı/tanrıça olma hayali böyle?Üstelik kimisi bir Yaratıcıya inanmaz ama oyunlarda tanrı olmak fikrine ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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I love You Square Enix 6 yıl
ateyizler basmış:
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JessieJ 6 yıl
Çocuk godoş olmuş.
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fukuanquan 6 yıl
vay, bu kadar iyi ve şaşırtıcı, biliyor musunuz? bkz: tjj.cc/...
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CooL_ROMEO 6 yıl
Sajuuk
DH MisafiriNedir bu insanlardaki tanrı/tanrıça olma hayali böyle?Üstelik kimisi bir Yaratıcıya inanmaz ama oyunlarda tanrı olmak fikrine bayılır.
Yaratıcıyı insan yarattığına göre?

hetşat
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orcunbayrak 6 yıl
Arkadaşlar sır ne şimdi burda çözemedimde cocuk son küpü kırdı oyuna sahip oldu sır bumu ?


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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
ne ki sır
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Pondera 6 yıl
Orijinalden alıntı: Düşünen Biri
Daha ne yazdığını anlayamayan biriyle tartışıyorum. Sen git ilk önce yazdıklarını okumayı becerde sonra gel ülkeye sözler söyle, ne dersin?

Hocam ne sayıklıyorsun allahını seversen. Yazdıklarımda bir problem yok, başkalarına da gösterip test ettim. Gayet net ve anlaşılır. İşiniz gücünüz boşboş sataşmak. Fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız amenna,yapalım. Dilbigisi öğretmeye kalkacaksanız önce öğrenin de gelin. Uğraştığım şeye bak. Neyse çocukla çocuk olmamak lazım...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Pondera
Pondera

Düşünen Biri
Daha ne yazdığını anlayamayan biriyle tartışıyorum. Sen git ilk önce yazdıklarını okumayı becerde sonra gel ülkeye sözler söyle, ne dersin?

Hocam ne sayıklıyorsun allahını seversen. Yazdıklarımda bir problem yok, başkalarına da gösterip test ettim. Gayet net ve anlaşılır. İşiniz gücünüz boşboş sataşmak. Fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız amenna,yapalım. Dilbigisi öğretmeye kalkacaksanız önce öğrenin de gelin. Uğraştığım şeye bak. Neyse çocukla çocuk olmamak lazım...

Akıcılıkta sorun yok ki. Daha olayı kavrayamamışsınız, en iyisi siz boşverin gitsin.
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saltooo 6 yıl
vayy...
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cedric... 6 yıl
Küpün içinden ne çıkmış peki ben onu anlamadım. Bumudur son parçayı kıran yeni oyundan pay alacak bumu yani küpün içinden çıkan şey ?
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I love You Square Enix 6 yıl
ateyizler basmış:
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cngiz 6 yıl
Lockheed
Yanlış anlamadıysam oyunu her oynayan oyundan pay alacak :D

Yanlış anlamışsın. Son küpü kıran arkadaş, yeni oyundan pay alacak.
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Pondera 6 yıl
Düşünen Biri
Noktaların ırzına geçtin resmen

Böyle şeyler yazmadan önce iyice bakmanı tavsiye ederim. Eksiyi basmışsın ama ekrana yaklaşıp bakma zahmetine girmemişsin. Bizim memleket zaten herşeyi çok bilen insanla dolu. Otursun iyi ahkam kessinler. İcraata gelince fısss. Devam böyle arkadaşlar, az kaldı muhassır medeniyetler seviyesine...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Pondera
Pondera

Düşünen Biri
Noktaların ırzına geçtin resmen

Böyle şeyler yazmadan önce iyice bakmanı tavsiye ederim. Eksiyi basmışsın ama ekrana yaklaşıp bakma zahmetine girmemişsin. Bizim memleket zaten herşeyi çok bilen insanla dolu. Otursun iyi ahkam kessinler. İcraata gelince fısss. Devam böyle arkadaşlar, az kaldı muhassır medeniyetler seviyesine...

Sivilceli ergen bir arkadaşımız almış. Zaten başka kim oturup uğraşacak 20 milyar küp kırmakla. :) İtiraf etmeliyim ben saçma sapan birşey bekliyordum. Yanlış anlamayı önlemek için açıklayalım. Godus oyununda tanrı olacak çocuk. Aslında bu gerçekten hoş birşey. Lagaluga yapmaya gerek yok. Kim istemez bir oyuna hükmetmeyi. Ha oynayan diğerleri için saçma olacak o başka. :)


Daha ne yazdığını anlayamayan biriyle tartışıyorum. Sen git ilk önce yazdıklarını okumayı becerde sonra gel ülkeye sözler söyle, ne dersin?
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Pondera 6 yıl
Sivilceli ergen bir arkadaşımız almış. Zaten başka kim oturup uğraşacak 20 milyar küp kırmakla. :) İtiraf etmeliyim ben saçma sapan birşey bekliyordum. Yanlış anlamayı önlemek için açıklayalım. Godus oyununda tanrı olacak çocuk. Aslında bu gerçekten hoş birşey. Lagaluga yapmaya gerek yok. Kim istemez bir oyuna hükmetmeyi. Ha oynayan diğerleri için saçma olacak o başka. :)
Ama hayat değiştirecek olay o değil şu : Çocuk oyunu her oynayan kişi itibariyle para alacak. Mobil oyunların geldiği durumu düşünüce insan "keşke ben de birkaç güp gıraydım yaw" diyor içinden. Öyle ya da böyle hatırı sayılır bi para elde eder çocuk.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Pondera
Pondera

Sivilceli ergen bir arkadaşımız almış. Zaten başka kim oturup uğraşacak 20 milyar küp kırmakla. :) İtiraf etmeliyim ben saçma sapan birşey bekliyordum. Yanlış anlamayı önlemek için açıklayalım. Godus oyununda tanrı olacak çocuk. Aslında bu gerçekten hoş birşey. Lagaluga yapmaya gerek yok. Kim istemez bir oyuna hükmetmeyi. Ha oynayan diğerleri için saçma olacak o başka. :)

Ama hayat değiştirecek olay o değil şu : Çocuk oyunu her oynayan kişi itibariyle para alacak. Mobil oyunların geldiği durumu düşünüce insan "keşke ben de birkaç güp gıraydım yaw" diyor içinden. Öyle ya da böyle hatırı sayılır bi para elde eder çocuk.

Noktaların ırzına geçtin resmen
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