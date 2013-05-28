Curiosity'nin sırrı gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında "Küpün içinde ne var?" sorusuyla karşımıza çıkarak, birçok mobil oyuncuyu merak içerisinde bırakan Curiosity'de nihayet sona gelindi.





Hatırlayacağınız üzere katmanlardan oluşan bir yapıdaki küpü bünyesinde barındıran Curiosity'nin sırrını sadece küpe son darbeyi vuran oyuncu öğrenebilecekti. Curiosity'nin yapımcısı 22 Cans'ın başındaki isim Peter Molyneux'un "hayat değiştirebilecek türden" olarak tanımladığı sırra erişen isim ise, Edinburgh'dan Bryan Henderson oldu.





Henderson, sırrı ilk elden öğrenmenin yanı sıra Molyneux'un tanrı simülasyonu türündeki yeni projesi Godus'ta bir tanrıya ismini verecek ve oyunun satışlarından bir miktar pay alacak. Ayrıca, Henderson'ın Godus'un dünyasına istediği gibi yön verebileceğini de belirtelim.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qhzb9OUWrXU