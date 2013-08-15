CyanogenMod 10.2 ilk resmi sürümleri 50 cihaz için yayınlandı





Pek çok kullanıcı sabırsızlıkla üreticisinin elindeki modele güncelleme göndermesini beklerken, CyanogenMod ekibi de beklemek istemeyenler veya güncellemeden ümidini kesenler için özelleştirilmiş ROM'lar geliştirmeye devam ediyor.





Ekip Android 4.3 sürümünü harmanladığı CyanogenMod 10.2 sürümünün ilk yapılarını yaklaşık 50 cihaz için indirmeye sundu. Bu cihazlar arasında Sony Xperia Z, Motorola RAZR, HTC One, Nexus 4, Galaxy Nexus, Galaxy Note I / II, Galaxy S4, Galaxy S III, Galaxy Tab 2 ve Kindle Fire yer alıyor.





Android 4.3 sürümü Temmuz sonunda yayınlanmasına rağmen, henüz hangi yeni cihazın bu sürüm ile satışa çıkacağı veya üreticilerin kesin olarak ne zaman bu güncellemeyi cihazlarına sunacağı belli değil. Bu bakımdan CM 10.2 sürümünün oldukça ilgi görmesi bekleniyor.





Android 4.3 yeni Nexus 7 ve diğer Nexus cihazlarına sanal surround ses özelliğini getiriyor. Fraunhofer Cingo tarafından sunulan mobil ses teknolojisi sayesinde Nexus kullanıcıları surround ses tecrübesini cihazlarında yaşayabilecek.





Google, Android 4.3 sürümünde numara çevirici arayüzünde bazı iyileştirmeler yapmış. Aslında TouchWiz arayüzünden hatırlayacağımız üzere rakamları veya harfleri tuşlamaya başladığımızda ekrana telefon numarası veya kişi önerileri gelmeye başlıyor. Böylece aramak istediğimiz numara otomatik olarak tamamlanıyor.





Grafik tarafında önemli destekler getiren Android 4.3, daha yüksek kalitede 3D grafikler sunan OpenGL ES 3.0 standardına belirli sürücüler vasıtasıyla destek vermeye başlıyor. Adreno 305 ve sonrası, Mali T6xx ailesi, Power VR ailesi hali hazırda bu standardı desteklemekteydi ancak yazılım desteği bulunmamaktaydı. Android 4.3 yazılım tarafında bu açığı kapatmış oldu.





Bunun yanında Nexus 7 ve Nexus 10 için kablosuz görüntü aktarım özelliği Wireless Display desteği de sunulmaya başladı. Yazım alışkanlıklarını daha iyi tanımak için geliştirilmiş algoritma ile metin girişi artık daha kolay olacak. Ayrıca gamepad tuşları ve joysticklar için gecikme süreleri de düşürülüyor.





Android 4.3 ile gelen en önemli yenilik Bluetooth 4.0 ile gelen düşük enerji profiline yerleşik destek oluyor. Bluetooth Smart Ready olarak adlandırılan bu teknoloji ile artık akıllı saat, yaşam takip cihazı gibi aksesuarlar standart bir uygulama ile Android cihazlara bağlanabilecek ve her cihaz için ayrı uygulama geliştirme derdi ortadan kalkacak. Bunun yanında kablosuz müziğin aktarıldığı aksesuarda şarkı bilgilerini görüntülemeye izin veren Bluetooth AVRCP 1.3 desteği de sunuluyor.





Android 4.3 ile gelen diğer bir ilginç yenilik ise kısıtlanmış profiller. Çocuklara yönelik olan bu özellik ile tabletin içeriğine olan erişimi kısıtlayabiliyorsunuz. Kısıtlama seçenekleri Ayarlar menüsünden belirlenebiliyor. Bu profil etkinken çalışan uygulamaların bazı özelliklerine de erişim kısıtlanacak. Bir nevi ebeveyn kilidi olarak adlandırılabilir.

Bunun haricinde kilit ekranında kullanıcılar arasında geçişin daha hızlanması, DayDream fonksiyonunun ilginç albümler arasında gezinmesi, kurulum sihirbazının daha basitleştirilmesi gibi yenilikler mevcut.





CyanogenMod ekibi de sürüme kendi yeniliklerini eklemiş. Bunlardan birisi Focal adlı kamera yazılımı. Focal standart kamera yazılımının yerini alarak sade ve kullanışlı bir arayüzle tüm ayarları kullanıcıya sunuyor. Diğer bir yenilik ise Chromecast desteği. Google'ın televizyona bulut üzerinden içerik aktarım cihazı Chromecast'a artık işletim sistemi seviyesinde içerik aktarabiliyorsunuz. Son olarak CyanogenMod Downloader yazılımı da yeni güncellemelerin indirilmesi, kurulması, yedeklemelerin alınması ve özelleştirilmelerin yapılmasını otomatik olarak yerine getiriyor. Kaynak linkinden CM 10.2 sürümü ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.





http://download.cyanogenmod.com/