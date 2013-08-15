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CyanogenMod 10.2 ilk resmi sürümleri 50 cihaz için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
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39
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CyanogenMod 10.2 ilk resmi sürümleri 50 cihaz için yayınlandı

Pek çok kullanıcı sabırsızlıkla üreticisinin elindeki modele güncelleme göndermesini beklerken, CyanogenMod ekibi de beklemek istemeyenler veya güncellemeden ümidini kesenler için özelleştirilmiş ROM'lar geliştirmeye devam ediyor.

Ekip Android 4.3 sürümünü harmanladığı CyanogenMod 10.2 sürümünün ilk yapılarını yaklaşık 50 cihaz için indirmeye sundu. Bu cihazlar arasında Sony Xperia Z, Motorola RAZR, HTC One, Nexus 4, Galaxy Nexus, Galaxy Note I / II, Galaxy S4, Galaxy S III, Galaxy Tab 2 ve Kindle Fire yer alıyor.

Android 4.3 sürümü Temmuz sonunda yayınlanmasına rağmen, henüz hangi yeni cihazın bu sürüm ile satışa çıkacağı veya üreticilerin kesin olarak ne zaman bu güncellemeyi cihazlarına sunacağı belli değil. Bu bakımdan CM 10.2 sürümünün oldukça ilgi görmesi bekleniyor.

Android 4.3 yeni Nexus 7 ve diğer Nexus cihazlarına sanal surround ses özelliğini getiriyor. Fraunhofer Cingo tarafından sunulan mobil ses teknolojisi sayesinde Nexus kullanıcıları surround ses tecrübesini cihazlarında yaşayabilecek. 

Google, Android 4.3 sürümünde numara çevirici arayüzünde bazı iyileştirmeler yapmış. Aslında TouchWiz arayüzünden hatırlayacağımız üzere rakamları veya harfleri tuşlamaya başladığımızda ekrana telefon numarası veya kişi önerileri gelmeye başlıyor. Böylece aramak istediğimiz numara otomatik olarak tamamlanıyor.

Grafik tarafında önemli destekler getiren Android 4.3, daha yüksek kalitede 3D grafikler sunan OpenGL ES 3.0 standardına belirli sürücüler vasıtasıyla destek vermeye başlıyor. Adreno 305 ve sonrası, Mali T6xx ailesi, Power VR ailesi hali hazırda bu standardı desteklemekteydi ancak yazılım desteği bulunmamaktaydı. Android 4.3 yazılım tarafında bu açığı kapatmış oldu.

Bunun yanında Nexus 7 ve Nexus 10 için kablosuz görüntü aktarım özelliği Wireless Display desteği de sunulmaya başladı. Yazım alışkanlıklarını daha iyi tanımak için geliştirilmiş algoritma ile metin girişi artık daha kolay olacak. Ayrıca gamepad tuşları ve joysticklar için gecikme süreleri de düşürülüyor.

Android 4.3 ile gelen en önemli yenilik Bluetooth 4.0 ile gelen düşük enerji profiline yerleşik destek oluyor. Bluetooth Smart Ready olarak adlandırılan bu teknoloji ile artık akıllı saat, yaşam takip cihazı gibi aksesuarlar standart bir uygulama ile Android cihazlara bağlanabilecek ve her cihaz için ayrı uygulama geliştirme derdi ortadan kalkacak. Bunun yanında kablosuz müziğin aktarıldığı aksesuarda şarkı bilgilerini görüntülemeye izin veren Bluetooth AVRCP 1.3 desteği de sunuluyor.

Android 4.3 ile gelen diğer bir ilginç yenilik ise kısıtlanmış profiller. Çocuklara yönelik olan bu özellik ile tabletin içeriğine olan erişimi kısıtlayabiliyorsunuz. Kısıtlama seçenekleri Ayarlar menüsünden belirlenebiliyor. Bu profil etkinken çalışan uygulamaların bazı özelliklerine de erişim kısıtlanacak. Bir nevi ebeveyn kilidi olarak adlandırılabilir.
 Bunun haricinde kilit ekranında kullanıcılar arasında geçişin daha hızlanması, DayDream fonksiyonunun ilginç albümler arasında gezinmesi, kurulum sihirbazının daha basitleştirilmesi gibi yenilikler mevcut.

CyanogenMod ekibi de sürüme kendi yeniliklerini eklemiş. Bunlardan birisi Focal adlı kamera yazılımı. Focal standart kamera yazılımının yerini alarak sade ve kullanışlı bir arayüzle tüm ayarları kullanıcıya sunuyor. Diğer bir yenilik ise Chromecast desteği. Google'ın televizyona bulut üzerinden içerik aktarım cihazı Chromecast'a artık işletim sistemi seviyesinde içerik aktarabiliyorsunuz. Son olarak CyanogenMod Downloader yazılımı da yeni güncellemelerin indirilmesi, kurulması, yedeklemelerin alınması ve özelleştirilmelerin yapılmasını otomatik olarak yerine getiriyor. Kaynak linkinden CM 10.2 sürümü ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.


http://download.cyanogenmod.com/ Yorum Yaz
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Midgardian 6 yıl en beğenilen
Şu an emektar olmasına rağmen hala hız konusunda birşey kaybetmeyen ve güncelliğini koruyan efsanem(çok övdüm de hak ediyor :) ) olan S2 ye JellyBam kurdum. CM 10.2 tabanlı ve inanılmaz seri ve akıcı.Saf cyanogenmod özelleştirme açısından çok şey sunmadığı için genelde rootbox,slimbean ve jellybam gibi romlara yöneliyorum. Cyanogenmod olmasa şu an stok yazılımın ve saçmalıklarının verdiği çile ile telefonu satabilirdim.Ama CM geliştiricileri sağolsun sürekli yanımızda.
Şu an emektar olmasına rağmen hala hız konusunda birşey kaybetmeyen ve güncelliğini koruyan efsanem(çok övdüm de hak ediyor :) ) olan S2 ye JellyBam kurdum. CM...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Sah!n 6 yıl
Vay anasını millet ne dolmuş be arkadaş
Çıkın biraz hava alın gezin tozun bişey yapın sakin azcık
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1 Avatar
fuzzylgc 6 yıl
Samsung s3
Şu an tlfdan yazıyorum misal diyelim orta tuşa basıp tlfda başka bi programa, msj yazma, arama yapma vs bişey denedim ve sonra tekrar taryiciya dönmek istedim işin yoksa bekleki 4-5 tane sekmeyi yüklesin ramisonuna kadar kullaniyor ve donma yapiyor

Ama cyanogenmod

S3 ün içinden bi s3 daha çıkarıyor

Sarj olarak ayni gidiyor bende.

4.1.2 stock vs cm 10.1.3 stable
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Nokia Specialist 6 yıl
Bu cyanogen in kafası samsungdan daha iyi çalışıyor
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Part Of The Nature 6 yıl
Motorola Razr ıma nasıl kurabilirim. Yardım sever biri yardımcı olabilir mi ? :)
Cihazım root lu değil orjinal 4.0.4 yüklü.
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mike4peace 6 yıl
s3te stabil 10.1.3 kullanıyorum, nightly 10.2 yüklesem bir artısı olacak mı deneyen var mı?
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Oscar Heykeli 6 yıl
Galaxy S2 için stabil hale gelebilir inşallah. Pek ümidim yok ama.
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ALBAY 6 yıl
En iyi rom stok rom
cm kullandım şarjı sömürdü.mutlaka bişeyler eksik oluyor.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl ALBAY
ALBAY
En iyi rom stok rom
cm kullandım şarjı sömürdü.mutlaka bişeyler eksik oluyor.

Zaten bu nokta da Kernel lar devreye giriyor. Sen custom rom - stock kernel kullanıyorsan diyecek pekte fazla birşey yok.
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anubis2005 6 yıl
Guzel haber
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Bl00dyHell 6 yıl
Dediğim gibi, benim şu anda savunduğum Android değil Ubuntu. Android konusunda haklısınız. Google güncellemeleri normal bir aralıkta yayınlasa da üreticiler bu güncellemeleri kullanıcılara yansıtmakta çok geç kalıyor. Bu da güvenlik zaafları oluşturmuyor değil haliyle.
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furkann20 6 yıl
CM de olmasa halimiz harap........
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menem 6 yıl
Bu ilgili linkte 9500 t mobile indirdim cm araciligiyla deniyeyim dedim kurulumda hata verdi deneyip sorunsuz kuran oldu mu
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Midgardian 6 yıl
Şu an emektar olmasına rağmen hala hız konusunda birşey kaybetmeyen ve güncelliğini koruyan efsanem(çok övdüm de hak ediyor :) ) olan S2 ye JellyBam kurdum. CM 10.2 tabanlı ve inanılmaz seri ve akıcı.Saf cyanogenmod özelleştirme açısından çok şey sunmadığı için genelde rootbox,slimbean ve jellybam gibi romlara yöneliyorum. Cyanogenmod olmasa şu an stok yazılımın ve saçmalıklarının verdiği çile ile telefonu satabilirdim.Ama CM geliştiricileri sağolsun sürekli yanımızda.
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xxxone 6 yıl
Nexus 4 cihazmda stock 4.3 kullanıyorum. Cm 10.2 kurarak ne gibi özellikler kazanabilirim?
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EnderGelişenOsasunaAtağı 6 yıl xxxone
xxxone

Nexus 4 cihazmda stock 4.3 kullanıyorum. Cm 10.2 kurarak ne gibi özellikler kazanabilirim?

ben de merak ediyorum cevap verecek var mı?
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kimseler kusura bakmasın
donanım Drv içermeyen sözde orjinal google android romları bir tek belli modeller için çıkartan google,
yakında FirefoxOS çıktığı zaman tüm donanımlara uygumlu Drv'lı androidi ortaya sürecek !
şu an sadece seçkin elit kesim kullanıcısına hizmet sunuyorum ayağı ile
zaten google bu işten sadece nexus modellerinde belki bir ufak karı olabilir
ama günü gelince aynı benzer donanımların 7 sülalesine uyumlu bir şekilde
FirefoxOS universal drv içeren ROM lar piyasaya çıktığında
google androidin piyasada nasıl kan kaybettiğini görmek baya zevkli olacağa benziyor !
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Bl00dyHell 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

kimseler kusura bakmasın
donanım Drv içermeyen sözde orjinal google android romları bir tek belli modeller için çıkartan google,
yakında FirefoxOS çıktığı zaman tüm donanımlara uygumlu Drv'lı androidi ortaya sürecek !

şu an sadece seçkin elit kesim kullanıcısına hizmet sunuyorum ayağı ile
zaten google bu işten sadece nexus modellerinde belki bir ufak karı olabilir

ama günü gelince aynı benzer donanımların 7 sülalesine uyumlu bir şekilde
FirefoxOS universal drv içeren ROM lar piyasaya çıktığında

google androidin piyasada nasıl kan kaybettiğini görmek baya zevkli olacağa benziyor !

Firefox OS'un hedefi üst seviye telefonlar değil o yüzden böyle ağır bir vurabileceğini sanmıyorum fakat Ubuntu'da bu potansiyel olabilir. Bekleyip göreceğiz.
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