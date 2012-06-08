CyanogenMod 9 için hazırlanan yeni maskot Cid görücüye çıktı

2 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak dikkatlerin bu alan yönelmesine neden olan kişisel ROM geliştirme ekibi CyanogenMod, başlangıç ekranında açık tonlarda bir Android robotunu maskot olarak kullanıyordu.





Ekibin giderek daha çok popülerlik kazanması ve saygı duyulan bir topluluk haline gelmesi nedeniyle özgün bir maskot tasarlama kararı alındı. Sadece CyanogenMod 9 ve sonraki sürümler için açılış ekranını süsleyecek olan yeni maskot Cid olarak adlandırılmış. Bu isim CyanogenMod ID tanımının kısaltması.





Ekip yeni maskotun ilk animasyonunu da takipçileriyle paylaştı. Animasyon artık ekibin daha ciddi ve agresif olacağının sinyallerini veriyor.















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