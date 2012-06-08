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CyanogenMod 9 için hazırlanan yeni maskot Cid görücüye çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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7
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak dikkatlerin bu alan yönelmesine neden olan kişisel ROM geliştirme ekibi CyanogenMod, başlangıç ekranında açık tonlarda bir Android robotunu maskot olarak kullanıyordu.

Ekibin giderek daha çok popülerlik kazanması ve saygı duyulan bir topluluk haline gelmesi nedeniyle özgün bir maskot tasarlama kararı alındı. Sadece CyanogenMod 9 ve sonraki sürümler için açılış ekranını süsleyecek olan yeni maskot Cid olarak adlandırılmış. Bu isim CyanogenMod ID tanımının kısaltması.

Ekip yeni maskotun ilk animasyonunu da takipçileriyle paylaştı. Animasyon artık ekibin daha ciddi ve agresif olacağının sinyallerini veriyor.  
CyanogenMod 9 için hazırlanan yeni maskot Cid görücüye çıktı
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https://plus.google.com/u/0/117962666888533781522/posts/FxF19gWRi5A Yorum Yaz
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-mehmet- 7 yıl
ideos x5 e rom yapmadılar ya alacakları olsun
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TeKNoYDN 7 yıl
CyanogenMod_v9_patch.rar
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smart1978 7 yıl
CyanogenMod boş işlerle uğraşıyorlar..
Kaynak kodları yayınlanan birçok Android 4 lü telefon tablet var...
Neden istikrarlı ve pil tüketimi iyi custom romlar yayınlamıyorlar?...
Maskotlarla kendimizi avutmak mı istiyorlar ne?...
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aspirin_00 7 yıl
androidin canavar versiyonu :D:D:D
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BlessedSoul 7 yıl
Günaydın, 2 ay falan oldu bu tanıtılalı.
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simaros 7 yıl
sesi kapatınca güzel o görünüyor
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sarjaleti 7 yıl
Maskotun tipi güzel de arkadaşın dediği gibi müziği Razor 1911 hazırlamış sanki. :)
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