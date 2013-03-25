CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile'daki görevinden ayrıldı

Haber Editörü
Android kullanıcılarının yakından tanıdığı Cyanogen Mod'un kurucusu ve geliştiricisi Steve Kondik, Samsung Mobile'daki yazlım mühendisliği görevinden ayrıldı.
Samsung Mobile'da geçen 19 ayın ardından gelen bu ayrılıkla ilgili olarak Google+ hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kondik, gelecek hakkında yeni planları olduğunu belirtti. Şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S IV'e de değinen geliştirici, cihazı donanımsal anlamda överken, TouchWizh arayüzünün cihazın teknik özelliklerini tamamlayıcı nitelikte olmadığını dile getirdi.
Samsung'daki görevinin yanı sıra, CyanogenMod'un geliştirilmesine de devam eden yazılımcının bu ayrılığın ardında ne gibi girişimlerde bulunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
https://plus.google.com/100275307499530023476/posts/U9KhibuYFcj Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gayet iyi bence
hele bildirim çubuğu
htclerdeki dandik bildirim çubuğundan değil
görsellik istiyorsanız tsf launcher kullanabilirsiniz ios gibi sistem değil sonuçta canı sıkılan istediği zaman değiştirebilir. Bu kadar çene yormaya gerek yok.
Olsa da samsung desteği eskisi gibi olmaz.
Anladığım şu ki; Samsung CyanogenMod takımını, açık kaybak kod sıkıntıları ve verdiği sözleri tutmama gibi şeylerle bu işten bıktırmış.
Detaylar için;
mobilguru.net/...
forum.xda-developers.com/...
Kolay gelsin
Şu büyük firmalara bir türk ceo fln gelse kasıp kavurur ortalıgı.... Çünkü biz halden anlayan bi milletiz ;)
Ama Cynogenmod kurucusu bile samsung taki görevinden ayrılıyorsa ki adam kendi çabalarıyla bişeyler yapıyor... Emin olun o reklamları yapılan sistemlerden bile daha iyisini yapıyor adam....
Şu büyük firmalara bir türk ceo fln gelse kasıp kavurur ortalıgı.... Çünkü biz halden anlayan bi milletiz ;)
Ama Cynogenmod kurucusu bile samsung taki görevinden ayrılıyorsa ki adam kendi çabalarıyla bişeyler yapıyor... Emin olun o reklamları yapılan sistemlerden bile daha iyisini yapıyor adam....
e yuh adam CyanogenMod'un kurucusu. samsung'dan daha cok android arayuzu tecrubesi oldugu kesin. oyle olmasa samsung onu ise almazdi.
ayrica TouchWizh kesinlikle kotu. elestirilerinde hakli.
Sanırım o lafın banaydı.normaldir hayatında hiç samsung kullanmadığın için.bi gir bakalım rehbere kaç saniyede giriyosun sayın çok bilmiş?