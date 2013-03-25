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CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile'daki görevinden ayrıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile'daki görevinden ayrıldı
Android kullanıcılarının yakından tanıdığı Cyanogen Mod'un kurucusu ve geliştiricisi Steve Kondik, Samsung Mobile'daki yazlım mühendisliği görevinden ayrıldı.

Samsung Mobile'da geçen 19 ayın ardından gelen bu ayrılıkla ilgili olarak Google+ hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kondik, gelecek hakkında yeni planları olduğunu belirtti. Şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S IV'e de değinen geliştirici, cihazı donanımsal anlamda överken, TouchWizh arayüzünün cihazın teknik özelliklerini tamamlayıcı nitelikte olmadığını dile getirdi.

Samsung'daki görevinin yanı sıra, CyanogenMod'un geliştirilmesine de devam eden yazılımcının bu ayrılığın ardında ne gibi girişimlerde bulunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

https://plus.google.com/100275307499530023476/posts/U9KhibuYFcj Yorum Yaz
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Uluç. 6 yıl
Cyanogen gerçekten güzel işler yapıyor.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Touchwize berbat falan diyenler hiç 2012 model samsung kullanmışlar mı acaba

gayet iyi bence

hele bildirim çubuğu

htclerdeki dandik bildirim çubuğundan değil
1 Yanıt Yanıtla
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ezimuse 6 yıl
TW yi neden bu kadar eleştiriyorsunuz ki anlam veremedim. Tamam önceden kullanımı açısından iyi değildi fln ama şuan ki hali ile gayet iyi durumda.
görsellik istiyorsanız tsf launcher kullanabilirsiniz ios gibi sistem değil sonuçta canı sıkılan istediği zaman değiştirebilir. Bu kadar çene yormaya gerek yok.
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mert1907 6 yıl
CM Diyince aklıma gelen tek şey Wave'e tam olarak portlanması. Umarım ayrılınca bu işlere daha fazla kafa yorar.
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KütahyanınPınarları 6 yıl
CyanogenMod S4 için olmaya bilir
Olsa da samsung desteği eskisi gibi olmaz.

Anladığım şu ki; Samsung CyanogenMod takımını, açık kaybak kod sıkıntıları ve verdiği sözleri tutmama gibi şeylerle bu işten bıktırmış.

Detaylar için;
mobilguru.net/...
forum.xda-developers.com/...
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aydink_1903 6 yıl
Beklenen gelişme. CM Team bundan sonra ağırlıklı Xperia ya rom yapacak, Kondik de gizli veya açık sony için iyi bir transfer ücreti ile çalışmaya başlayacaktır.

Kolay gelsin
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stalker(1979) 6 yıl
S4 gibi bir telefona cm gelmeyecekte hangi telefona gelecek acaba??
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LightningRaven 6 yıl
Hayırlı işler.
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Firaristt 6 yıl
Üzücü bir haber. Cm, S4'e gelmezse büyük olay olur. Arayüz konusunda da hak veriyorum. Ancak sadeliği de seviyorum.
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oguz6577 6 yıl
touchwiz gerçek anlamda kötüdür bir android4 standart arayüzü bile çok çok daha iyidir bunu gerçekten kullananlar bilir....
Şu büyük firmalara bir türk ceo fln gelse kasıp kavurur ortalıgı.... Çünkü biz halden anlayan bi milletiz ;)
Ama Cynogenmod kurucusu bile samsung taki görevinden ayrılıyorsa ki adam kendi çabalarıyla bişeyler yapıyor... Emin olun o reklamları yapılan sistemlerden bile daha iyisini yapıyor adam....
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ShotgunPadre 6 yıl
benim ilgimi çeken google+ kullanmış olması
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oguz6577 6 yıl
touchwiz gerçek anlamda kötüdür bir android4 standart arayüzü bile çok çok daha iyidir bunu gerçekten kullananlar bilir....
Şu büyük firmalara bir türk ceo fln gelse kasıp kavurur ortalıgı.... Çünkü biz halden anlayan bi milletiz ;)
Ama Cynogenmod kurucusu bile samsung taki görevinden ayrılıyorsa ki adam kendi çabalarıyla bişeyler yapıyor... Emin olun o reklamları yapılan sistemlerden bile daha iyisini yapıyor adam....
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shinji mikami 6 yıl
Doğru koskoca Samsung anlamadı da sen anladın çok bilmiş.
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EddyCue 6 yıl shinji mikami
fetocan25

Doğru koskoca Samsung anlamadı da sen anladın çok bilmiş.

e yuh adam CyanogenMod'un kurucusu. samsung'dan daha cok android arayuzu tecrubesi oldugu kesin. oyle olmasa samsung onu ise almazdi.

ayrica TouchWizh kesinlikle kotu. elestirilerinde hakli.
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ALBAY 6 yıl shinji mikami
fetocan25
Doğru koskoca Samsung anlamadı da sen anladın çok bilmiş.

Sanırım o lafın banaydı.normaldir hayatında hiç samsung kullanmadığın için.bi gir bakalım rehbere kaç saniyede giriyosun sayın çok bilmiş?
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