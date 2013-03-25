CyanogenMod'un kurucusu Samsung Mobile'daki görevinden ayrıldı

Android kullanıcılarının yakından tanıdığı Cyanogen Mod'un kurucusu ve geliştiricisi Steve Kondik, Samsung Mobile'daki yazlım mühendisliği görevinden ayrıldı.





Samsung Mobile'da geçen 19 ayın ardından gelen bu ayrılıkla ilgili olarak Google+ hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kondik, gelecek hakkında yeni planları olduğunu belirtti. Şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S IV'e de değinen geliştirici, cihazı donanımsal anlamda överken, TouchWizh arayüzünün cihazın teknik özelliklerini tamamlayıcı nitelikte olmadığını dile getirdi.





Samsung'daki görevinin yanı sıra, CyanogenMod'un geliştirilmesine de devam eden yazılımcının bu ayrılığın ardında ne gibi girişimlerde bulunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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