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Cyberlink, PhotoDirector fotoğraf düzenleme yazılımının 5.sürümünü kulanıma sundu

5 yıl
3,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cyberlink, PhotoDirector fotoğraf düzenleme yazılımının 5.sürümünü kulanıma sundu
Ürettiği video ve fotoğraf yazılımları ile uzun yıllardır sektörde yer alan firmalardan CyberLink, PhotoDirector fotoğraf düzenleme yazılımının 5.sürümünü kullanıma sundu.
Ödüllü PhotoDirector ailesinin yeni üyesi PhotoDirector 5 Deluxe, bünyesinde yer alan güçlü fotoğraf düzenleme araçlarıyla beyaz ayarı, renk ve ton ayarlamalarına izin veriyor, 30 farklı akıllı aracıyla otomatik değişiklikler yapabiliyor, porte fotoğraflarına özel bölümüyle profesyonel sonuçlar ortaya çıkartabiliyor, fotoğraf aktarma ve organizasyon noktasında faydalı özelliklerle geliyor ve düzenlenen fotoğraflardan yüksek kaliteli slayt sunumları hazırlayabiliyor.
Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle uyumlu olarak çalışabilen CyberLink PhotoDirector 5, 60$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.


http://www.cyberlink.com/prog/company/press-news-content.do?pid=3476 Yorum Yaz
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