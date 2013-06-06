DARPA, Android işletim sistemli sensörler geliştiriyor





Askeri alanlara yönelik yaptığı projelerle ses getiren ABD Savunma ajansı DARPA, Android işletim sistemlerini temel aldığı hava, deniz ve denizaltı sensörleri geliştirdiğini duyurdu.





Adapte edilebilir sensör sistemleri - ADAPT adı verilen program kapsamında bir akıllı telefon donanımı sensörlere entegre edilerek düşük bütçeli ve akıllı sensörler geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirme sürecinin ise bir yılın altına düşürülerek şu anki 3-8 yıl geliştirme sürecinin kısaltılması da planlanıyor.





Program kapsamında bir yer sensörü erken prototip olarak geliştirildi ve ileride programın nasıl yürüyeceği konusunda araştırmacılara fikir verecek. Prototip çevredeki hareketleri algılayarak kablosuz olarak merkezi sunuculara veya video monitörlerine veri aktarabiliyor ve enerjisini kendisi üretiyor. Ayrıca diğer sensörlerle de iletişime geçebiliyor.





DARPA böylece birbiri ile etkileşime geçerek hareketlerin türleri ve tehlikeleri ile ilgili analizler yapabilen ve merkeze elle tutulur sonuçlar gönderebilecek sensör ağı kurmayı planlıyor. Ayrıca ADAPT teknolojisi insansız küçük hava araçlarına da monte edilebiliyor.

http://www.darpa.mil/Our_Work/STO/Programs/ADAPTable_Sensor_System_(ADAPT).aspx