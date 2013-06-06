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DARPA, Android işletim sistemli sensörler geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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DARPA, Android işletim sistemli sensörler geliştiriyor

Askeri alanlara yönelik yaptığı projelerle ses getiren ABD Savunma ajansı DARPA, Android işletim sistemlerini temel aldığı hava, deniz ve denizaltı sensörleri geliştirdiğini duyurdu.

Adapte edilebilir sensör sistemleri - ADAPT adı verilen program kapsamında bir akıllı telefon donanımı sensörlere entegre edilerek düşük bütçeli ve akıllı sensörler geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirme sürecinin ise bir yılın altına düşürülerek şu anki 3-8 yıl geliştirme sürecinin kısaltılması da planlanıyor.

Program kapsamında bir yer sensörü erken prototip olarak geliştirildi ve ileride programın nasıl yürüyeceği konusunda araştırmacılara fikir verecek. Prototip çevredeki hareketleri algılayarak kablosuz olarak merkezi sunuculara veya video monitörlerine veri aktarabiliyor ve enerjisini kendisi üretiyor. Ayrıca diğer sensörlerle de iletişime geçebiliyor.

DARPA böylece birbiri ile etkileşime geçerek hareketlerin türleri ve tehlikeleri ile ilgili analizler yapabilen ve merkeze elle tutulur sonuçlar gönderebilecek sensör ağı kurmayı planlıyor. Ayrıca ADAPT teknolojisi insansız küçük hava araçlarına da monte edilebiliyor. 

http://www.darpa.mil/Our_Work/STO/Programs/ADAPTable_Sensor_System_(ADAPT).aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kitmaker 6 yıl
wolf silver
Samsungla sensör konusunda is yapsinLar samsung bu sensör konusunu çözmüş :-D:-D

L leri gerçekten büyük mü yazıyorsun sen? Kaç yılındayız biri bana söylesin lütfen..
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multiTYRT 6 yıl
Androidin tek sevdiğim yanı çok yönlülüğü yakında android ev bile yaparlar
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FRAPS 6 yıl
Buna virüs girip çöker , bizim dandik androide bak askeriyeye bile girmiş
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Umutcan 6 yıl
Google artık askeri verileri de toplar.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl FRAPS
FRAPS
Buna virüs girip çöker , bizim dandik androide bak askeriyeye bile girmiş


Be demişler; cehalet mutluluktur. Bu sözü ne kadar da güzel doğruluyorsun cahil insan.
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wolf silver 6 yıl
Samsungla sensör konusunda is yapsinLar samsung bu sensör konusunu çözmüş :-D:-D
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