Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA, Helicarrier konseptini gerçek hayata uyarlamayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DARPA, Helicarrier konseptini gerçek hayata uyarlamayı planlıyor

Genelde bilim kurgu filmlerinde gösterilen teknolojilerin aslında gerçek hayatta büyük devletlerin üzerinde çalıştığına ancak sır gibi sakladığına inanılır. Bugüne kadar günlük hayatımıza giren pek çok yeniliğin de buna işaret olduğu söylenir. 

Bilgisayar, internet, akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük gibi pek çok ürün bunlara örnek verilebilir. DARPA ise bilim kurgu filmlerindeki önemli bir konsepti hayata geçirme peşinde. 

Marvel evreninden hatırlayacağımız S.H.I.E.L.D yapılanmasının en büyük silahlarından birisi olan Helicarrier taşıyıcı hava araçları, DARPA'ya bir fikir vermiş durumda. Ajans, insansız hava araçlarını üzerinde taşıyabilecek daha büyük bir hava aracı geliştirmeyi planlıyor.

İnsansız hava araçlarının çok uzun mesafeler kat edememesi ve çok fazla süre havada kalamaması, aynı uçak gemilerinde olduğu gibi bir ana taşıyıcı geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Ancak bu taşıyıcının da havada olması şart zira boyutları ve arazi şartları gereği yerde ilerlemesinin pek mümkünatı yok. 

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ABD deniz kuvvetleri, Akron ve Macon adında iki büyük zeplin geliştirmiş ve bunların küçük iki kanatlı keşif uçaklarını taşıması için kullanmıştı. Kanca benzeri bir sistemle uçakların havalanıp geri geldiği bu iki zeplin kısa aralıklarla kaza geçirdi ve parçalandı. Bunun üzerine proje iptal edildi. Bu iki zeplinin üretildiği hangar ise 10 yıllığına Google'a kiralanmış durumda. 

DARPA konsepti hayata geçirebilmek adına proje ortaklarına çağrı yaptı ve katılımcıların bu konsept üzerine neler hayata geçirebileceklerini belirtmelerini istedi. DARPA 4 yıl içerisinde bu sistemi test etmeyi planlıyor. 

http://www.extremetech.com/extreme/193904-darpa-wants-to-build-an-avengers-like-flying-aircraft-carrier-to-make-drones-even-more-effective Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Hayaller olmazsa insan ne için yaşar ki.!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 5 yıl
yok artık lebron
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 5 yıl
Ya hemen girişmemek lazım. Haber abartılmış.
Bunun dışında kimisi yok yol yapılır bizde ancak. Yok bizde ancak bu yapılır diye konuşanlar olmuş. Çok biliyor onlar. Amerika yapıyor da ne oluyor. Sağlık sistemi bizden beter. Tek geliri savaş olan bir ülke mi olmak istiyorsunuz???
Okullar yapılacak ki insanlar ilim irfan öğrensin. Hastahaneler yapılacak ki yaralar sarılsın. Camiler yapılacak ki insanlar dinlerinin gereklerini yerine getirsin. Ve Yol yapılacak ki insanlar bu yerlere daha kolayca gidebilsin.
Şimdi cidden diyor musunuz ki günlerce havada kalabilen İHA lar için trilyon dolarlık bütçe ile uçan gemi yapılsın?
Her şey yavaş yavaş. Sağolsunlar bundan önce 70 yıldır ülkenin anasını ağlattılar. 10 yılda ancak bu kadar. Önce bir çapımızı bilelim. Bundan Yol Okul Cami yapılmıyordu. Bir Uçan Gemimiz var mı? Yok. Demekki iyi düşünmek lazım şimdiye kadar hiçbir hizmet yoktu da niye bir filomuz yok diye.
Bu arada denildiği gibi mavcut teknoloji ile olanaksızlığı hat safhada. Ancak ultra hafif malzemeler ile. Kendi ağırlığını ve bir kaç tonu helyum desteği ile taşıyabilecek bir gemi yapılır pervaneler de hareket için kullanılır. Uzaya roket göndermek için kullandığımız yakıtın boyutuna bakarsanız imkansızlığı görülür.
Ancak ve ancak elektrik ile çalışan motorlar ile bu mümkün. Ve enerji kaynağının da bir güç alanı içinde elektronları sıkıştırıp bir araya getiren bir nevi bir elektron yıldızı olması gerekir. Konuya yabancı olanlar için. Atom yapısının nerede ise tamamı boşluktur. Kütlenin tamamı çekirdektedir. Elektronlar ise nerede ise hiç yer kaplamaz ve nerede ise hiç kütleleri yoktur. Yani sadece elektronları alıp itme kuvvetini alt edecek bir alanda sıkıştırabilirsen. Bir kalem pil boyutunda elektron ile bir Helikoptaşırı çok uzun süre semalarda dolaştırabilirsin. Tabi gene dediğim şartlar altında.
Aslında keşke bahsettiğim şey hemen üretilse. Böyle bir teknoloji ile yıldırımların enerjisini depolayabiliriz. Telefonlarımız için şarj asla sorun olmaz. Petrol devri sona erer. Enerji sorunu sona erer. Muhtemelen robot teknolojisi 50 yıl birden ileri gider.
Ben hep iyimser baktım ama bolu bulan insan tezeğini de çıkarabilir tabi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl DigitalWorld
elektron yildizina kadar fena gitmiyordunuz aslinda. gercekden, elektron yildizi?!
atom alti parcaciklar ve quantum dunyasi hakkinda hic bir fikri olmayan birine bazi temel konseptleri aciklamak kolay degil ama basit bir ornekle sunu diyebilirim, bunun hesabini zaminda universite hocamizla beraber beyin jimlastigi olarak yapmistik, bir yere sikisitip hapsedebilmek bir kenara durusun, vucudunuzdaki tum elektronlari atomlarindan ayirmaya calissaniz, bunun icin gereken guc, tum dunyanin, butun bir gezegenin toplam cekim kuvvetinden daha fazla cikiyor. muhtemelen bir yerlerden super capasitorleri okumussunuz ona referans veriyrsunuz ama acikcasi ne dediginizin farkinda degilsiniz.

10yil 70 yil meselesine gelirsekde bazi seyler 10yilda olmuyor. bugun turkiye biraz elle tutulabilir bir durumdaysa, butun eski osmanli devletlerin farkli yerdeyse, hele diger musluman devletlerle arasinda daglar kadar farklar varsa bu zamaninda belli yapisal reformlar yapildigi, belli bir noktada positif dusunebilen yetismis insan gucu oldugu icindir. bunlari 10yilda yapamiyacaginiz gibi, 10yildada yok edemezsinizde. ama bu zihniyet devam ederse 20-30yil sonra nerde olacagimiz konusunda ciddi endiselerim var. sunu unutmayin onemli olan hastane, okul, cami yapmak degildir. onemli olan onalrin icini vasifli insalarla doldurup islevsel hale getirebilmektedir. son 10 yildir hep yaptigimiz insaatlarla ovunuyoruz ama icindekilerde en ufak ilerleme yok.

bu arada son 10yilda cok ilerledimizi saniyorsaniz bir turkiyenin son 10yildaki buyume ortalamasina bakin, birde diger potansiyel rakiplerimiz, gelismekde olan ulkelerin ortalamalarina bakin. bakim bakilim ne kadar ilerlemisiyiz. bakin bakalim turkiye 10yil once kacinci buyuk ekonomiydi, simdi kacinci sirada. hic bir yere gittigimiz yok yerimizde sayiyoruz. sadece buyuk bir krizden ciktik, yerinde hazir duran ekonominin carklari tekrar donmeye basladi. buyume ortalamalari ve ekonomik hacmimizde mevcut kapasitenin uzerine pek bir sey koymadigimizi acikca gosteriyor. zaten mevcut duruman daha ileri gitmek icin yapisal bazi degisikliklerin, reformalarin olmasi gerekir. ne yazikki bu yonde hic bir ivme olmadigi gibi, var olanda zarar goruyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 5 yıl
bizimkilerde iyi cami yapar ama D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Eger gercekten yararli gorunurse butce buyuk sikinti olmaz darpa ve ortaklari (darpa nin butcesi 3b$ civari ama darpa dod ye bagli onun butceside yarim trilyon dolara civari) karsilar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hamoaga 5 yıl
Male sınıfı bir iha bile çok rahat 18 saat havada kalabiliyor, hale sınıfı ihalar 30-40 saat arası uçabiliyor kesintisiz o yüzden haberdeki kısa mesafe veya kısa süre ifadeleri 'havada' kalmış. Globe Hawk diye bir arama zaten cevabı verecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 5 yıl
helikoptaşır :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 5 yıl
Filmin türkçe dublajlısında ne demişlerdi buna çok iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altnkrtl 5 yıl
Lanet olası dünya. Hep paraya tapmaktan dolayı oluyor bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
Bu haberinde kaynagi olan extremetechde eski bir makalede shield tarzi bir ucan ucakgemisinin neden mumkun olmadigini cok guzel matematik hesaplariyla gostermisti. boyle buyuk bir nesneyi ucuracak hava akimi icin ucak gemisinden cok daha buyuk pervaneler gerekiyor yada pervanelerin mumkun olmayan hizlarda donmesi. 3 boyutlu evrenin sonucu olarak boyut arttikca kanat yada pervane alani boyutun karesiyle artarken, hacim ve kutbu boyutun kubu ile artiyor. yani boyut 2 kat artiginda pervane alani 2x2 (en x boy) 4 kat artarken, agirlik 2x2x2 (en x boy x yukseklik) 8 kat artiyor. bu yuzden belli bir sinirin uzerinde boyutlarda ucan nesneler yapmak cok zor. bu yuzden 20kg den agir ucan bir kus olmadigi gibi, ucan bir ucak gemisinin olmasida cok zor. bir yerlerde birinde 100yil ileri bir anti yercekimi teknolojisi yoksa tabi.
bu haberde gecen aracida darpa agir en azindan ilk asamada agir nakliye ucaklarini modifiye ederek yapmayi planliyor. ortada tam olcek bir ucak gemisinden ziyade ufak insansiz dronelari tasiyacak buyuk bir ucak sozkonusu.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 5 yıl darkaura
Zeplin gibi atmosfer seviyesinde çok yukarda sabit bir platformu tutan balonlar şeklinde yapmayı da planlıyor olabilirler. İmkansız bir yatırım yapacaklarını sanmıyorum aptal adamlar değiller sonuçta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl darkaura
darkaura
Bu haberinde kaynagi olan extremetechde eski bir makalede shield tarzi bir ucan ucakgemisinin neden mumkun olmadigini cok guzel matematik hesaplariyla gostermisti. boyle buyuk bir nesneyi ucuracak hava akimi icin ucak gemisinden cok daha buyuk pervaneler gerekiyor yada pervanelerin mumkun olmayan hizlarda donmesi. 3 boyutlu evrenin sonucu olarak boyut arttikca kanat yada pervane alani boyutun karesiyle artarken, hacim ve kutbu boyutun kubu ile artiyor. yani boyut 2 kat artiginda pervane alani 2x2 (en x boy) 4 kat artarken, agirlik 2x2x2 (en x boy x yukseklik) 8 kat artiyor. bu yuzden belli bir sinirin uzerinde boyutlarda ucan nesneler yapmak cok zor. bu yuzden 20kg den agir ucan bir kus olmadigi gibi, ucan bir ucak gemisinin olmasida cok zor. bir yerlerde birinde 100yil ileri bir anti yercekimi teknolojisi yoksa tabi.
bu haberde gecen aracida darpa agir en azindan ilk asamada agir nakliye ucaklarini modifiye ederek yapmayi planliyor. ortada tam olcek bir ucak gemisinden ziyade ufak insansiz dronelari tasiyacak buyuk bir ucak sozkonusu.

Konu kapanmıştır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, drone ve darpa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nokia JBL PLAYUP Test Masamızda 5 yıl DH Özel Röportaj: Synology ile NAS çözümleri hakkında konuştuk 5 yıl DH Özel Röportaj: Kaspersky Labs, yeni nesil internet güvenliği programını tanıttı 5 yıl Meizu MX4 inceleme videosu "Yeni nesil fiyat/performans telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim