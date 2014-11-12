DARPA, Helicarrier konseptini gerçek hayata uyarlamayı planlıyor

Haber Editörü
Genelde bilim kurgu filmlerinde gösterilen teknolojilerin aslında gerçek hayatta büyük devletlerin üzerinde çalıştığına ancak sır gibi sakladığına inanılır. Bugüne kadar günlük hayatımıza giren pek çok yeniliğin de buna işaret olduğu söylenir.
Bilgisayar, internet, akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük gibi pek çok ürün bunlara örnek verilebilir. DARPA ise bilim kurgu filmlerindeki önemli bir konsepti hayata geçirme peşinde.
Marvel evreninden hatırlayacağımız S.H.I.E.L.D yapılanmasının en büyük silahlarından birisi olan Helicarrier taşıyıcı hava araçları, DARPA'ya bir fikir vermiş durumda. Ajans, insansız hava araçlarını üzerinde taşıyabilecek daha büyük bir hava aracı geliştirmeyi planlıyor.
İnsansız hava araçlarının çok uzun mesafeler kat edememesi ve çok fazla süre havada kalamaması, aynı uçak gemilerinde olduğu gibi bir ana taşıyıcı geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Ancak bu taşıyıcının da havada olması şart zira boyutları ve arazi şartları gereği yerde ilerlemesinin pek mümkünatı yok.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde ABD deniz kuvvetleri, Akron ve Macon adında iki büyük zeplin geliştirmiş ve bunların küçük iki kanatlı keşif uçaklarını taşıması için kullanmıştı. Kanca benzeri bir sistemle uçakların havalanıp geri geldiği bu iki zeplin kısa aralıklarla kaza geçirdi ve parçalandı. Bunun üzerine proje iptal edildi. Bu iki zeplinin üretildiği hangar ise 10 yıllığına Google'a kiralanmış durumda.
DARPA konsepti hayata geçirebilmek adına proje ortaklarına çağrı yaptı ve katılımcıların bu konsept üzerine neler hayata geçirebileceklerini belirtmelerini istedi. DARPA 4 yıl içerisinde bu sistemi test etmeyi planlıyor.
http://www.extremetech.com/extreme/193904-darpa-wants-to-build-an-avengers-like-flying-aircraft-carrier-to-make-drones-even-more-effective Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun dışında kimisi yok yol yapılır bizde ancak. Yok bizde ancak bu yapılır diye konuşanlar olmuş. Çok biliyor onlar. Amerika yapıyor da ne oluyor. Sağlık sistemi bizden beter. Tek geliri savaş olan bir ülke mi olmak istiyorsunuz???
Okullar yapılacak ki insanlar ilim irfan öğrensin. Hastahaneler yapılacak ki yaralar sarılsın. Camiler yapılacak ki insanlar dinlerinin gereklerini yerine getirsin. Ve Yol yapılacak ki insanlar bu yerlere daha kolayca gidebilsin.
Şimdi cidden diyor musunuz ki günlerce havada kalabilen İHA lar için trilyon dolarlık bütçe ile uçan gemi yapılsın?
Her şey yavaş yavaş. Sağolsunlar bundan önce 70 yıldır ülkenin anasını ağlattılar. 10 yılda ancak bu kadar. Önce bir çapımızı bilelim. Bundan Yol Okul Cami yapılmıyordu. Bir Uçan Gemimiz var mı? Yok. Demekki iyi düşünmek lazım şimdiye kadar hiçbir hizmet yoktu da niye bir filomuz yok diye.
Bu arada denildiği gibi mavcut teknoloji ile olanaksızlığı hat safhada. Ancak ultra hafif malzemeler ile. Kendi ağırlığını ve bir kaç tonu helyum desteği ile taşıyabilecek bir gemi yapılır pervaneler de hareket için kullanılır. Uzaya roket göndermek için kullandığımız yakıtın boyutuna bakarsanız imkansızlığı görülür.
Ancak ve ancak elektrik ile çalışan motorlar ile bu mümkün. Ve enerji kaynağının da bir güç alanı içinde elektronları sıkıştırıp bir araya getiren bir nevi bir elektron yıldızı olması gerekir. Konuya yabancı olanlar için. Atom yapısının nerede ise tamamı boşluktur. Kütlenin tamamı çekirdektedir. Elektronlar ise nerede ise hiç yer kaplamaz ve nerede ise hiç kütleleri yoktur. Yani sadece elektronları alıp itme kuvvetini alt edecek bir alanda sıkıştırabilirsen. Bir kalem pil boyutunda elektron ile bir Helikoptaşırı çok uzun süre semalarda dolaştırabilirsin. Tabi gene dediğim şartlar altında.
Aslında keşke bahsettiğim şey hemen üretilse. Böyle bir teknoloji ile yıldırımların enerjisini depolayabiliriz. Telefonlarımız için şarj asla sorun olmaz. Petrol devri sona erer. Enerji sorunu sona erer. Muhtemelen robot teknolojisi 50 yıl birden ileri gider.
Ben hep iyimser baktım ama bolu bulan insan tezeğini de çıkarabilir tabi.
10yil 70 yil meselesine gelirsekde bazi seyler 10yilda olmuyor. bugun turkiye biraz elle tutulabilir bir durumdaysa, butun eski osmanli devletlerin farkli yerdeyse, hele diger musluman devletlerle arasinda daglar kadar farklar varsa bu zamaninda belli yapisal reformlar yapildigi, belli bir noktada positif dusunebilen yetismis insan gucu oldugu icindir. bunlari 10yilda yapamiyacaginiz gibi, 10yildada yok edemezsinizde. ama bu zihniyet devam ederse 20-30yil sonra nerde olacagimiz konusunda ciddi endiselerim var. sunu unutmayin onemli olan hastane, okul, cami yapmak degildir. onemli olan onalrin icini vasifli insalarla doldurup islevsel hale getirebilmektedir. son 10 yildir hep yaptigimiz insaatlarla ovunuyoruz ama icindekilerde en ufak ilerleme yok.
bu arada son 10yilda cok ilerledimizi saniyorsaniz bir turkiyenin son 10yildaki buyume ortalamasina bakin, birde diger potansiyel rakiplerimiz, gelismekde olan ulkelerin ortalamalarina bakin. bakim bakilim ne kadar ilerlemisiyiz. bakin bakalim turkiye 10yil once kacinci buyuk ekonomiydi, simdi kacinci sirada. hic bir yere gittigimiz yok yerimizde sayiyoruz. sadece buyuk bir krizden ciktik, yerinde hazir duran ekonominin carklari tekrar donmeye basladi. buyume ortalamalari ve ekonomik hacmimizde mevcut kapasitenin uzerine pek bir sey koymadigimizi acikca gosteriyor. zaten mevcut duruman daha ileri gitmek icin yapisal bazi degisikliklerin, reformalarin olmasi gerekir. ne yazikki bu yonde hic bir ivme olmadigi gibi, var olanda zarar goruyor.
bu haberde gecen aracida darpa agir en azindan ilk asamada agir nakliye ucaklarini modifiye ederek yapmayi planliyor. ortada tam olcek bir ucak gemisinden ziyade ufak insansiz dronelari tasiyacak buyuk bir ucak sozkonusu.
Konu kapanmıştır.