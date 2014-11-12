DARPA, Helicarrier konseptini gerçek hayata uyarlamayı planlıyor





Genelde bilim kurgu filmlerinde gösterilen teknolojilerin aslında gerçek hayatta büyük devletlerin üzerinde çalıştığına ancak sır gibi sakladığına inanılır. Bugüne kadar günlük hayatımıza giren pek çok yeniliğin de buna işaret olduğu söylenir.





Bilgisayar, internet, akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük gibi pek çok ürün bunlara örnek verilebilir. DARPA ise bilim kurgu filmlerindeki önemli bir konsepti hayata geçirme peşinde.





Marvel evreninden hatırlayacağımız S.H.I.E.L.D yapılanmasının en büyük silahlarından birisi olan Helicarrier taşıyıcı hava araçları, DARPA'ya bir fikir vermiş durumda. Ajans, insansız hava araçlarını üzerinde taşıyabilecek daha büyük bir hava aracı geliştirmeyi planlıyor.





İnsansız hava araçlarının çok uzun mesafeler kat edememesi ve çok fazla süre havada kalamaması, aynı uçak gemilerinde olduğu gibi bir ana taşıyıcı geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Ancak bu taşıyıcının da havada olması şart zira boyutları ve arazi şartları gereği yerde ilerlemesinin pek mümkünatı yok.





İkinci Dünya Savaşı öncesinde ABD deniz kuvvetleri, Akron ve Macon adında iki büyük zeplin geliştirmiş ve bunların küçük iki kanatlı keşif uçaklarını taşıması için kullanmıştı. Kanca benzeri bir sistemle uçakların havalanıp geri geldiği bu iki zeplin kısa aralıklarla kaza geçirdi ve parçalandı. Bunun üzerine proje iptal edildi. Bu iki zeplinin üretildiği hangar ise 10 yıllığına Google'a kiralanmış durumda.





DARPA konsepti hayata geçirebilmek adına proje ortaklarına çağrı yaptı ve katılımcıların bu konsept üzerine neler hayata geçirebileceklerini belirtmelerini istedi. DARPA 4 yıl içerisinde bu sistemi test etmeyi planlıyor.

http://www.extremetech.com/extreme/193904-darpa-wants-to-build-an-avengers-like-flying-aircraft-carrier-to-make-drones-even-more-effective