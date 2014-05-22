DARPA, askerler için hazırladığı yeni HUD ekran birimini görücüye çıkarttı

Savaş alanlarının modernleştirilmesi için en çok çalışan kurumlar arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, Darpa Demo Days kapsamında askerler için hazırladığı yeni HUD ekran birimini görücüye çıkarttı.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve DARPA tarafından Ultra-Vis ismiyle tanıtılan HUD (Kafa üstü ekranı denilebilir) ekran birimi, belirtildiği kadarıyla "holographic wave guide" teknolojisi kullanıyor ve bu altyapısıyla belirlenen objeleri ya da görselleri renkleriyle beraber gerçek dünya içerisine konumlandırabiliyor. Hareket algılama sensörleri yanında GPS bağlantısıyla askerlerin konumları ile kafa hareketlerini algılayan ve bahsi geçen obje ya da görselleri kafa hareketlerine (Askere kafasını başka yöne çevirse dahi) göre hareket ettirebilen Ultra-Vis, böylelikle örneğin belirlenen düşman / dost birliklerinin yerlerini veya rota işaretlemelerini devamlı olarak doğru noktalarda tutabiliyor. HUD ekranı aynı zamanda insansız hava araçları üzerinden alınan bilgilerle, askerlerin normal görüş açısında arkasını görebilmesine imkan tanıyabiliyor.

Bölgede yer alan diğer askerler ve merkez birlikler ile sürekli iletişim gibi faydalı özellikler de sunabilen prototip HUD ekranı Ultra-Vis, şimdilik çok erken bir aşamada bulunuyor ve geliştirilmeye devam ediyor.

http://www.engadget.com/2014/05/22/darpa-ultra-vis-head-tracking/?ncid=rss_truncated