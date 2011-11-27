DARPA duvarların arkasını görebilecek bir biometrik sensör geliştiriyor

Haber Editörü
Askeri ve operasyonel müdahalelerde duvarların veya barikatların arkasını görebilmek planlanacak hareketler açısından büyük önem taşıyor. ABD askeri savunma ajansı DARPA duvarların arkasını görebilecek yeni bir biometrik sensör üzerinde çalışıyor.
Programın adı "Biometrics-at-a-distance" olarak belirlenmiş. Program DARPA’nın önceki iki projesini bünyesinde birleştiriyor: Duvarların arkasını görebilen Radar Scope ve duvarların gerisindeki insanların kalp atışlarını tespit edebilen LifeReader.
Termal kameralarla duvarların arkasındaki canlıları vücut ısılarından tespit edebilmek mümkün ancak DARPA çok daha ilerisine ulaşmak niyetinde. En az 10 metre gerisini de görebilmek istiyor. Kalbin elektriksel aktivitelerini takip ederek duvar gerisindeki kişinin bedensel özelliklerini tespit edebilmek de mümkün.
Bu teknoloji bir odada 10 kişiye kadar tespit yapabiliyor. DARPA özellikle operasyonlar veya kurtarma girişimleri esnasında can kaybını en aza indirme ve masum hedeflere zarar vermeme amacını güdüyor.
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İnanıyorum ki sen bir nükleer bombadan, f-34 lerden, gemilerin füzelerinden iman gücünle kaçabilirsin. Hepimiz müslümanız, inanclıyız ama artık cephe savaşları bitti. 3. dünya savaşı çıksa oluşacak tek cepheler denizlerde ve havalarda olacaktır.
hey yavrum hey hacılara saldırıldı,bayrağımız yakıldı hadi suriye ye girelim denildiği zaman ya allah koşan grubun içinden biri bu arkadaş anlaşıldı..Bu zihniyetle daha iman gücüyle çok topraklar alırsınız avrupanın da hakkından gelirsiniz şeriat ta kurarsınız acıyorum ya bu kesime yıllardır hala çözemediler inanç insanın kendi içinde olur,bir grubun,kesimin kurallarına göre inanç olmaz şu hocanın eteğini öpmekle de cennete gidilmez ama şundan eminim kötülük insanın her zerresini kaplamış eğer HZ.Muhammed sav. öldükten hemen sonra ehlibeyt birbirine giriyor,birbirini öldürüyor ise sonraki nesilden ne bekleyebilirsiniz ki anlatacak şey çok ama bir arkadaş kısa öz bitirmiş adamın nükleer füzelerine karşı hatim indirirsin belki şemsiye tutar birileri son sözüm kandırılmayın siyasilerin oyuna gelmeyin ne bir arap manyağı olun ne de bir batı düşmanı yıllardır muhafazakar kesim müslüman gençleri avrupaya,amerikaya karşı dolduruyor tamam çok temiz insanlar mı hayır ama bu hepsinin katil,hepsinin kötü olduğunu göstermez çünkü onların çoğu da başlarındaki insanların onları yönetenlerin yaptığı rezilliklerden haberi yok bu hep böyle her devlette halkını korumaya çalışan bir iktidar çıkıyor ve insanlık dışı planlar ile masum halkı da kötü emellerine alet ediyor sizce bugün iran dan bin kişiyi alsak amerika ya götürsek amerikanlar o insanları öldürecek mi ???ama iran yönetimi başka mevkili kişiler amerika deccal dediler insanları nefret ile doldurdular,,bunun karşısında amerika ne yaptı müslümanlar terörist dedi ve halkı doldurdu ve insanlar arasında kin hatta nefret oluştu yani bütün bu kargaşa bizleri,ülkeleri yönetenler yüzünden oluyor.. dinci tarikatları tutan müslüman kardeşlerim eğer siz dini başkalarına göre yaşıyorsanız bugün amerika da patlatılan canlı bomba yüzünden ölen insanların katilisiniz,suriyede halkına kurşun sıkan ordunun başındaki sözde müslüman krallar gibi sizde suçlusunuz,pantolon giydi diye herkesin ortasında kadına vurulan kırbaçlarda sizin de payınız var hiçbir grubun hiç bir siyasinin yüzünden siz de eli kanlı birer cani olmayın bu dünyayı ele geçirme yarışında boşuna günaha girmeyin kimsenin dolduruluşuna gelmeyin öte yandan iman gücü önemli fakat artık bir ülke dünya da söz sahibi olmak istiyor ise bu iş bilimden,teknolojiden geçer açıkçası avrupa kafa patlatıp yeni şeyler buluyor ve kıskanan çekemeyen toplumlar özellikle müslüman toplumlar gavur icadı bizim allahımız var bunların belasını verecek vs vs bunlarla ancak kendinizi kandırırsınız kullandığımız teknolojinin tamamı batı kaynaklı belki artık bazı şeyleri kendimiz üretiyoruz ama yenilik getirmek ,yeni şeyler yaratmaktan ışık yılı uzaktayız ve hala da inat ediyorlar bingbang dneyine lüzumsuz diyen cübbeli hoca bir zamanlar televizyona şeytan penceresi diyen kesimin içinden gelmiştir hadi kullanmasana telefon,televizyon hani bunlar gavur icadıydı...
"Dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir"
Tabi bizde yedik.