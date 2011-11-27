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DARPA duvarların arkasını görebilecek bir biometrik sensör geliştiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Askeri ve operasyonel müdahalelerde duvarların veya barikatların arkasını görebilmek planlanacak hareketler açısından büyük önem taşıyor. ABD askeri savunma ajansı DARPA duvarların arkasını görebilecek yeni bir biometrik sensör üzerinde çalışıyor.

Programın adı "Biometrics-at-a-distance" olarak belirlenmiş. Program DARPA’nın önceki iki projesini bünyesinde birleştiriyor: Duvarların arkasını görebilen Radar Scope ve duvarların gerisindeki insanların kalp atışlarını tespit edebilen LifeReader.

Termal kameralarla duvarların arkasındaki canlıları vücut ısılarından tespit edebilmek mümkün ancak DARPA çok daha ilerisine ulaşmak niyetinde. En az 10 metre gerisini de görebilmek istiyor. Kalbin elektriksel aktivitelerini takip ederek duvar gerisindeki kişinin bedensel özelliklerini tespit edebilmek de mümkün. 

Bu teknoloji bir odada 10 kişiye kadar tespit yapabiliyor. DARPA özellikle operasyonlar veya kurtarma girişimleri esnasında can kaybını en aza indirme ve masum hedeflere zarar vermeme amacını güdüyor.

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sahoron 8 yıl en beğenilen
dere.beyi
ahh ahh çanakkaledede askeri ve silah olarak üstündü bunlar yüzlerce filo ve efsane ateş kusan gemicikleri vardı noldu ? halan anlamıcaklarmı bu işlerin silah para gücüyle değil iman gücüyle kazanılacağını ???

İnanıyorum ki sen bir nükleer bombadan, f-34 lerden, gemilerin füzelerinden iman gücünle kaçabilirsin. Hepimiz müslümanız, inanclıyız ama artık cephe savaşları bitti. 3. dünya savaşı çıksa oluşacak tek cepheler denizlerde ve havalarda olacaktır.
dere.beyiahh ahh çanakkaledede askeri ve silah olarak üstündü bunlar yüzlerce filo ve efsane ateş kusan gemicikleri vardı noldu ? halan anlamıc...
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Stanislas Xavier 8 yıl
dere.beyi

ahh ahh çanakkaledede askeri ve silah olarak üstündü bunlar yüzlerce filo ve efsane ateş kusan gemicikleri vardı noldu ? halan anlamıcaklarmı bu işlerin silah para gücüyle değil iman gücüyle kazanılacağını ???


hey yavrum hey hacılara saldırıldı,bayrağımız yakıldı hadi suriye ye girelim denildiği zaman ya allah koşan grubun içinden biri bu arkadaş anlaşıldı..Bu zihniyetle daha iman gücüyle çok topraklar alırsınız avrupanın da hakkından gelirsiniz şeriat ta kurarsınız acıyorum ya bu kesime yıllardır hala çözemediler inanç insanın kendi içinde olur,bir grubun,kesimin kurallarına göre inanç olmaz şu hocanın eteğini öpmekle de cennete gidilmez ama şundan eminim kötülük insanın her zerresini kaplamış eğer HZ.Muhammed sav. öldükten hemen sonra ehlibeyt birbirine giriyor,birbirini öldürüyor ise sonraki nesilden ne bekleyebilirsiniz ki anlatacak şey çok ama bir arkadaş kısa öz bitirmiş adamın nükleer füzelerine karşı hatim indirirsin belki şemsiye tutar birileri son sözüm kandırılmayın siyasilerin oyuna gelmeyin ne bir arap manyağı olun ne de bir batı düşmanı yıllardır muhafazakar kesim müslüman gençleri avrupaya,amerikaya karşı dolduruyor tamam çok temiz insanlar mı hayır ama bu hepsinin katil,hepsinin kötü olduğunu göstermez çünkü onların çoğu da başlarındaki insanların onları yönetenlerin yaptığı rezilliklerden haberi yok bu hep böyle her devlette halkını korumaya çalışan bir iktidar çıkıyor ve insanlık dışı planlar ile masum halkı da kötü emellerine alet ediyor sizce bugün iran dan bin kişiyi alsak amerika ya götürsek amerikanlar o insanları öldürecek mi ???ama iran yönetimi başka mevkili kişiler amerika deccal dediler insanları nefret ile doldurdular,,bunun karşısında amerika ne yaptı müslümanlar terörist dedi ve halkı doldurdu ve insanlar arasında kin hatta nefret oluştu yani bütün bu kargaşa bizleri,ülkeleri yönetenler yüzünden oluyor.. dinci tarikatları tutan müslüman kardeşlerim eğer siz dini başkalarına göre yaşıyorsanız bugün amerika da patlatılan canlı bomba yüzünden ölen insanların katilisiniz,suriyede halkına kurşun sıkan ordunun başındaki sözde müslüman krallar gibi sizde suçlusunuz,pantolon giydi diye herkesin ortasında kadına vurulan kırbaçlarda sizin de payınız var hiçbir grubun hiç bir siyasinin yüzünden siz de eli kanlı birer cani olmayın bu dünyayı ele geçirme yarışında boşuna günaha girmeyin kimsenin dolduruluşuna gelmeyin öte yandan iman gücü önemli fakat artık bir ülke dünya da söz sahibi olmak istiyor ise bu iş bilimden,teknolojiden geçer açıkçası avrupa kafa patlatıp yeni şeyler buluyor ve kıskanan çekemeyen toplumlar özellikle müslüman toplumlar gavur icadı bizim allahımız var bunların belasını verecek vs vs bunlarla ancak kendinizi kandırırsınız kullandığımız teknolojinin tamamı batı kaynaklı belki artık bazı şeyleri kendimiz üretiyoruz ama yenilik getirmek ,yeni şeyler yaratmaktan ışık yılı uzaktayız ve hala da inat ediyorlar bingbang dneyine lüzumsuz diyen cübbeli hoca bir zamanlar televizyona şeytan penceresi diyen kesimin içinden gelmiştir hadi kullanmasana telefon,televizyon hani bunlar gavur icadıydı...
"Dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir"
dere.beyiahh ahh çanakkaledede askeri ve silah olarak üstündü bunlar yüzlerce filo ve efsane ateş kusan gemicikleri vardı noldu ? halan ...
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Foo Fighters 8 yıl
"DARPA özellikle operasyonlar veya kurtarma girişimleri esnasında can kaybını en aza indirme ve masum hedeflere zarar vermeme amacını güdüyor."
Tabi bizde yedik.
"DARPA özellikle operasyonlar veya kurtarma girişimleri esnasında can kaybını en aza indirme ve masum hedeflere zarar vermeme amacını güdüyor."Tabi bizde y...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
Bu adamların yaptığı herşey çok etkili ve ciddiye alınması gereken cinsten,şöyle ki ortaya çıkardığı projeler deivr atlatıyor bir ulusa ,örnek mi internet Darpa'nın ürünüdür tohumu eğer nukleer savas çıkarsa herhangi bir merkeze gerek kalmaksızın birimler arasında güvenilir ve hızlı iletişim kurma ihtiyacından doğmuştur.bu internet askeri gayelerle daha biz kişisel bilgisayar nedir bilmez iken 8tün dunya kamuoyu) darpa tarafında kurulmuş ve işletilmiştir.mesela ben tırnak boyutunda bir lazer pointer ile kmlerce uzaklıktan hedefe ait tum seslerı ileten bir cihazı senelerdır kullandıklarını biliyorum,asker oturdugu yerden kmlerce uzaktakı çekirgenin osurugunu duyabiliyor...Fbı için yaptıkları bir alet var ki daha kopuk ,diyelim ki kapalı bir suç mahalinde koku algılayan bu alet,o koku partikülü vasıtasıyla odada kimin bulundugunu kaçta gelip gittiğini sağlık durumunu raporlayabilmekte...Kısaca yukarıdaki haberi yaymışlarsa bu çok ihtimal ki bu teknolojiyi çoktan geliştirmişlerdir de konu komşuya hava atıyorlardır,Darpa da magazin niteliğinde haber duyurusu yapmaz asla ,ciddi ve etkileyicidir.Haber eden editör arkdaşa da teşekkürler.(darpa'nın ibm'e taşeronluğunu verdiği holografik harddiskler ve quantum işlemciler vardı acaba ne aşamada??)
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weirdo 7 yıl
aimbot çıkarsa şaşmayın
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diegorian 8 yıl
buradan imanı güçlü arkadaşlara napoleon'un bir sözünü hatırlatmak isterim; "tanrı, topları daha güçlü olanın tarafındadır."
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S 8 yıl
Duvarın arkasını gösteren bu teknolojiyi israil kullansın belki o zaman insafa gelirde evinin içinde bebeğini emziren anne ile çocuğunu öldürmez.
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hayırsız 8 yıl
Hangi din hangi ırktan olursa olsun insanlara öncelikle insan gözüyle bakmayı öğrenmeliyiz her yeni bir buluş her yeni bir teknoloji hangi ülke tarafından bulunursa bulunsun bu teknolojiden hepimizin faydalandığını unutmamak lazım hastanelerde kullanılan cihazların bir çok insanların hayatını kurtarırken
biz hala iman gücü bizde düşüncesiyle bir yere varamayız çalışıp üretmek lazım çalışıp üretemiyorsak en azından çalışıp üretene saygı duymak lazım
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fx91 8 yıl
@Ashes
Tamam kardeşim bizde müslümanız. İlk önce çabalarsın ondan sonra Allah'tan yardım istersin. Sen yan gel yat sonra Allah'ım kurtar beni. Böyle birşey yok. Ayrıca son on yıl içinde çok değiştik ne kadar müslümanız tartışılır yeni nesil ayrı bi alemde zaten.(apaçi-emo-tiki vs vs.)
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darkaura 8 yıl
bir teknoloji haberini nerden din iman tevekkul olayina bagladiginiz cok ilginc. herhalde bu teknolojilerin karsisina koyabilcek hic bir seyimiz olmadigi icin olsa gerek.
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TsG 8 yıl
wh (Wall Hack) gerçek oldu...
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sabe 8 yıl
Sığınaklarda saklanan sivillerin yanarak öldürülmelerini engeller umarım.
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sdbz 8 yıl
Elin adamı bir teknoloji geliştiriyor, biz burada birbirimize düşüyoruz.. Beyler adamlar işlerini yapıyorlar... Bir hadis var, "düşmanın silahıyla silaylanınız".. Onlar böyle bir teknoloji geliştirdiyse biz o kadar iyisini, hatta daha fazlasını geliştirmeliyiz. Önce tedbir, sonra tevekkül edeceğiz.. Bu din bunu emrediyor, tembel tembel oturup düşmana bela okumakla bir şey yapamazsınız.. Batı teknolojide ileriyse bize düşen onlara hayranlık duymak değil, onlardan daha iyisini yapmaktır.. Şu Arap ya da Batılı düşmanlığını da bırakın artık..
Japonları görmüyor musunuz, adamlar çok eski geleneklerinden vaz geçmeden batıyı nasıl da geride bıraktılar?
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alito 8 yıl
buna benzer bir teknolojiyi amerika halihazırda kullanıyor zaten ama sanırım bu çok daha gelişmiş bir çeşidi olacak. bizim aselsan da yapabilir bunu bence, yeterki istesin
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::Ashes:: 8 yıl
Stanislas Xavier@
dere beyi doğru söylemiş Allah ol demeden hiçbir şey oluvermez.
Kimse burda kendinizi savunmanıza çalışmanıza teknoloji geliştirmenize gerek yok hatim indirin yeter diye bişey söylemiyor.
Müslüman tevekkül eder elinden geleni yapar gerisini Allah'a bırakır ve karşısındaki düşmana 10 kat daha güçlüde olsa Allah istemedikçe yenilmez.
''Hükmü hükümranlığı Allahtan güzel kim vardır ?''
Güzel bakarsan güzel görürsün çirkin bakarsan çirkin görürsün.
insanları yaftalamayın Günahkara değil günaha düşmanlık edin.
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