DARPA duvarların arkasını görebilecek bir biometrik sensör geliştiriyor

Askeri ve operasyonel müdahalelerde duvarların veya barikatların arkasını görebilmek planlanacak hareketler açısından büyük önem taşıyor. ABD askeri savunma ajansı DARPA duvarların arkasını görebilecek yeni bir biometrik sensör üzerinde çalışıyor.





Programın adı "Biometrics-at-a-distance" olarak belirlenmiş. Program DARPA’nın önceki iki projesini bünyesinde birleştiriyor: Duvarların arkasını görebilen Radar Scope ve duvarların gerisindeki insanların kalp atışlarını tespit edebilen LifeReader.





Termal kameralarla duvarların arkasındaki canlıları vücut ısılarından tespit edebilmek mümkün ancak DARPA çok daha ilerisine ulaşmak niyetinde. En az 10 metre gerisini de görebilmek istiyor. Kalbin elektriksel aktivitelerini takip ederek duvar gerisindeki kişinin bedensel özelliklerini tespit edebilmek de mümkün.





Bu teknoloji bir odada 10 kişiye kadar tespit yapabiliyor. DARPA özellikle operasyonlar veya kurtarma girişimleri esnasında can kaybını en aza indirme ve masum hedeflere zarar vermeme amacını güdüyor.