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DARPA'dan su altında insansız hava aracı taşıyabilecek, insansız denizaltı: Hydra

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA'dan su altında insansız hava aracı taşıyabilecek, insansız denizaltı: Hydra
Askeri alanda yaptığı üst seviye araştırma geliştirme çalışmaları ile tanıdığımız ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın, su altında insansız hava aracı taşıyabilecek insansız bir denizaltı projesi ortaya çıktı.
Şimdilik çalışmalarına yeni başlanıldığı belirtilen ve Hydra ismiyle anılan insansız denizaltı, içerisinde aktif savaş alanına kullanılabilecek cihazlar yanında insansız hava araçları (UAV) da taşıyabilecek. Herhangi bir ihtiyaç karşısında içerisinde yer alan bu insansız hava araçlarını suyun altından gözlem ya da saldırı amacıyla yollayabileceği belirtilen Hydra, aynı zaman hiçbir askeri personelin hayatını da riske atmamış olacak.
Şimdilik diğer ayrıntıları belli olmayan Hydra sisteminin, savaş alanlarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
(sUAS) / (NBC) / (EG) 


http://www.nbcnews.com/technology/darpas-hydra-would-be-undersea-drone-carrier-6C10726819 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gl4dius 6 yıl en beğenilen
adamlar pc başında age of empires ya da red alert oynar gibi savaş çıkartıp ülkere saldıracak yakında
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DH Misafiri 6 yıl
Yakında insansız insan da yapar bunlar
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etlik 6 yıl
Adamlar bilmece gibi projeler üretiyorlar. Bunlardan öğrenecek daha çok şey var.
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bahner 6 yıl
Uzaydan yönetmek varken denizin altından ucak fırlatmanın ne gereği var?
Çok ilkel bi alet olmuş, belki 50 sene önce yapsalardı yadırgamazdım ama olmamış...
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Moofy 6 yıl
Biz hala 2023'ü bekleyelim
.
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casperfriendly 6 yıl
Başlık Deniz altı ama resimde zeplin var..
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olağan_şüpheli 6 yıl
insansız iman gücü
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daysleeperxp 6 yıl
Başlık tekerleme gibi olmuş, algılayana kadar birkaç defa okumam gerekti.
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fuckulteli 6 yıl
İnsanların içindeki "insan"ı alıp insansız bırakmadıkları sürece hâlâ umut var..
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ogkasa 6 yıl
Darpa firması teknoloji konusunda en uç nokta. Yapamadıkları şey yok adamların
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1OOOOOO 6 yıl
geçen günde haberlerde vardı yürüyen operasyonlarda ve afetlerde kurtarma ekiplerine yardım edecek yürüyen robotlar yapıyorlardı. Gerçekten adamların uğraştığı şeylere bakınca insan hem imreniyor hemde kendi ülkesinde görmek istiyor tabi.
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Thomassee 6 yıl
DARPA'nın proje geliştirme modeli tek kelimeyle mükemmel.
Sınırsız para ve kaynak.
5-10 kişilik elit mühendis ve bilimadamı takımı.
Bundan daha iyi bir yol yok.
Sonuçta da her türlü projenin altından kalkıyorlar.
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makaramasuko 6 yıl
İnsansız telefon çok yakında
Samsung
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
İnsansız tanklar, denizaltılar, uçaklar ve robotlardan oluşan bir ordu kurulabilir olacak çok yakında...
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