DARPA'dan su altında insansız hava aracı taşıyabilecek, insansız denizaltı: Hydra

Askeri alanda yaptığı üst seviye araştırma geliştirme çalışmaları ile tanıdığımız ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın, su altında insansız hava aracı taşıyabilecek insansız bir denizaltı projesi ortaya çıktı.

Şimdilik çalışmalarına yeni başlanıldığı belirtilen ve Hydra ismiyle anılan insansız denizaltı, içerisinde aktif savaş alanına kullanılabilecek cihazlar yanında insansız hava araçları (UAV) da taşıyabilecek. Herhangi bir ihtiyaç karşısında içerisinde yer alan bu insansız hava araçlarını suyun altından gözlem ya da saldırı amacıyla yollayabileceği belirtilen Hydra, aynı zaman hiçbir askeri personelin hayatını da riske atmamış olacak.

Şimdilik diğer ayrıntıları belli olmayan Hydra sisteminin, savaş alanlarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.





http://www.nbcnews.com/technology/darpas-hydra-would-be-undersea-drone-carrier-6C10726819