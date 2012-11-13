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DDR3 bellekler için yeni hız rekoru: 3900MHz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 bellekler için yeni hız rekoru: 3900MHz
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İsviçreli hız aşırtma profesyoneli Christian Ney, 3900MHz'e ulaşarak DDR3 bellekler için dünya hız rekorunu kırmayı başardı. G.Skill tarafından üretilen ve standart olarak 2666MHz'de görev yapan F3-2666C11-4GTXD 4GB belleklerin kullanıldığı çalışma, soğutma için LN2 olarak bilinen Sıvı Azot'un kullanıldığı ekstrem koşullar altında gerçekleştirildi. Çalışmayı daha da ilginç bir hale getiren nokta ise, AMD platformunun kullanılmış olması. 
AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K işlemcisi, Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı ve ünlü hız aşırtmacı K|ngp|n tarafından geliştirilen Sıvı Azot potu kullanılarak yapılan çalışmada 1950.3MHz'ê yani efektif olarak 3900.6MHz'e çıkartılan bellek modülünün erişim süreleri ise 14-14-14-36 olarak belirlenmiş. Son kullanıcılar için 2014'te kullanılmaya başlanması beklenen DDR4 teknolojisine kadar DDR3'lerle 4GHz'e hayalleri kurmak artık çokta uzak olmasa gerek.
Bir sonraki aşama olarak hız aşırtma profesyonellerinin hangi hızlara çıkacağı merakla beklenedursun, üreticilerin standart olarak 3GHz'de çalışan DDR3 bellek kitlerini yaygın anlamda satışa sunmaları da performans tutkunları için büyük önem taşıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre 3GHz'de çalışan bellek modülleri, tamamiyle el işçiliği ile hazırlanıyor ve sadece uyumlu DRAM çiplerinin seçini  4-6 saatlik zaman alıyor dolayısıyla bu durum, belleklerin çıkışını geciktirdiği gibi maliyetlerini de arttırıyor.
DDR3 bellekler için yeni hız rekoru: 3900MHz
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King ov Hell 7 yıl
Sondaki fotoğraf için bile o masraf yapılır.CL'lerde tavan yapmış.
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sonneillon 7 yıl
Peki para ödülü mü almış, bu başarısıyla kızlar mı tavlamış, yeni bilgisayar mı hediye etmişler, yeni teknoloji mi icat etmiş ne yapmış? Boş beleş işler yani...
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DantevsVergil 7 yıl
SystemApps
hadi işlemcileri overclok yaparak mimarinin potansiyelini görüyorduk.Belleklerin oc yapılması neye yarıyorki?Biliyoruz 1333mhzden 2666mhzlere kadar yapılan testlerde kullanıcıya bir getirisi yok.Tamamiyle fantazi olmuş..

Getirisi AMD icin var. Biraz okursan AMD mimarisinin hizli Ram'dan yararlandigini görürsün. Yüzde orani düsük olabilir ama bu getirisi olmadigini göstermez. 1866 AMDnin belirledigi hiz.
3dcenter.org/...
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SystemApps 7 yıl
hadi işlemcileri overclok yaparak mimarinin potansiyelini görüyorduk.Belleklerin oc yapılması neye yarıyorki?Biliyoruz 1333mhzden 2666mhzlere kadar yapılan testlerde kullanıcıya bir getirisi yok.Tamamiyle fantazi olmuş..
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ironblood19 6 yıl SystemApps
SystemApps

hadi işlemcileri overclok yaparak mimarinin potansiyelini görüyorduk.Belleklerin oc yapılması neye yarıyorki?Biliyoruz 1333mhzden 2666mhzlere kadar yapılan testlerde kullanıcıya bir getirisi yok.Tamamiyle fantazi olmuş..

evet hocam benim de merak ettiğim bu

en ddr3 ram ile, en kötüsü arasında
*oyun
*genel kullanım
*açılıp/kapanma

adına NE değişiyor? benim bildiğim %3 veya %5 ancak.....

ee millet bunu bilerek mi kazıklanıyor? test sitelerine bakıyorum. sadece Sentetik testler... gerçek dünya testi yok...
artık B.e. ve "k" serisi işlermciler var(eskiden de "x" vardı da ulaşılabilirliği daha düşüktü İntel için).... Ram adına "mert"lik bozuldu.

Gerçekten buna cevap verebilecek var mı?

i5 2500K kullanıyorum, 1333 mhz patriot ram lerimi garantiye vereceğim, bu garantilik sürede, 1333 lük rasgele bir ram mi alsam? yoksa gidip 1600/2000 lik ram mi alsam?

yani getirisi gerçekten var mı? açılış/Kapanışa etki etsin yeter
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steelpanther 7 yıl
Adam yine de Windows 98 teması kullanıyor :D
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melikulupinar 6 yıl steelpanther
keremtuncer

Adam yine de Windows 98 teması kullanıyor :D

Ne yapalım dostum. Benim gibi hala Win7 kurup 95/98 görüntüsü ile kullananlan var. Üstelik yeterli bir ekran kartı, iyi sayılabilecek bir işlemci ve 16 GB ram ile.

Alışkanlıklar çabuk değişmiyor.
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DantevsVergil 7 yıl
Merak ettigim, AMD islemcinin performasinda deigisiklik oldumu??
Hizli Ram Apularin performansini arttiriyor. 2133 %3 ve 2400'de %5 daha cok performans sundu IGPU. Bu da test edilseydi cok güzel olacakti. Islemcinin ismi gecince biraz umutlanmistim ama bosa cikti :(
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Berk1990 6 yıl DantevsVergil
DantevsVergil
Merak ettigim, AMD islemcinin performasinda deigisiklik oldumu??
Hizli Ram Apularin performansini arttiriyor. 2133 %3 ve 2400'de %5 daha cok performans sundu IGPU. Bu da test edilseydi cok güzel olacakti. Islemcinin ismi gecince biraz umutlanmistim ama bosa cikti :(

Apu islemciler onemli olan ram mhz sidir oyunlarda farkini gosterir ama fx islemciler veya phenom islemciler mhz degeri onemli degildir.bu arada tek diyecegim OHA
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Artık her eve sıvı azot şart
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JoeyBane 7 yıl
Hadi be o_O
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Ajzen 7 yıl

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İstan34bul 7 yıl
Paran var derdin mi var
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carter 7 yıl
Adam yapıyor.
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Mr.Loney 7 yıl
yoha.....
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itachi237 7 yıl
önlerden alıyım yerimi akşam editlerim
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talerk 7 yıl itachi237
itachi237
önlerden alıyım yerimi akşam editlerim


Bende önlerden eksileyim seni[>:]
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