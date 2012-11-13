DDR3 bellekler için yeni hız rekoru: 3900MHz

İsviçreli hız aşırtma profesyoneli Christian Ney, 3900MHz'e ulaşarak DDR3 bellekler için dünya hız rekorunu kırmayı başardı. G.Skill tarafından üretilen ve standart olarak 2666MHz'de görev yapan F3-2666C11-4GTXD 4GB belleklerin kullanıldığı çalışma, soğutma için LN2 olarak bilinen Sıvı Azot'un kullanıldığı ekstrem koşullar altında gerçekleştirildi. Çalışmayı daha da ilginç bir hale getiren nokta ise, AMD platformunun kullanılmış olması.

AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K işlemcisi, Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı ve ünlü hız aşırtmacı K|ngp|n tarafından geliştirilen Sıvı Azot potu kullanılarak yapılan çalışmada 1950.3MHz'ê yani efektif olarak 3900.6MHz'e çıkartılan bellek modülünün erişim süreleri ise 14-14-14-36 olarak belirlenmiş. Son kullanıcılar için 2014'te kullanılmaya başlanması beklenen DDR4 teknolojisine kadar DDR3'lerle 4GHz'e hayalleri kurmak artık çokta uzak olmasa gerek.

Bir sonraki aşama olarak hız aşırtma profesyonellerinin hangi hızlara çıkacağı merakla beklenedursun, üreticilerin standart olarak 3GHz'de çalışan DDR3 bellek kitlerini yaygın anlamda satışa sunmaları da performans tutkunları için büyük önem taşıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre 3GHz'de çalışan bellek modülleri, tamamiyle el işçiliği ile hazırlanıyor ve sadece uyumlu DRAM çiplerinin seçini 4-6 saatlik zaman alıyor dolayısıyla bu durum, belleklerin çıkışını geciktirdiği gibi maliyetlerini de arttırıyor.