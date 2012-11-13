DDR3 bellekler için yeni hız rekoru: 3900MHz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İsviçreli hız aşırtma profesyoneli Christian Ney, 3900MHz'e ulaşarak DDR3 bellekler için dünya hız rekorunu kırmayı başardı. G.Skill tarafından üretilen ve standart olarak 2666MHz'de görev yapan F3-2666C11-4GTXD 4GB belleklerin kullanıldığı çalışma, soğutma için LN2 olarak bilinen Sıvı Azot'un kullanıldığı ekstrem koşullar altında gerçekleştirildi. Çalışmayı daha da ilginç bir hale getiren nokta ise, AMD platformunun kullanılmış olması.
AMD'nin çarpan kilidi açık Fusion A8-3870K işlemcisi, Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı ve ünlü hız aşırtmacı K|ngp|n tarafından geliştirilen Sıvı Azot potu kullanılarak yapılan çalışmada 1950.3MHz'ê yani efektif olarak 3900.6MHz'e çıkartılan bellek modülünün erişim süreleri ise 14-14-14-36 olarak belirlenmiş. Son kullanıcılar için 2014'te kullanılmaya başlanması beklenen DDR4 teknolojisine kadar DDR3'lerle 4GHz'e hayalleri kurmak artık çokta uzak olmasa gerek.
Bir sonraki aşama olarak hız aşırtma profesyonellerinin hangi hızlara çıkacağı merakla beklenedursun, üreticilerin standart olarak 3GHz'de çalışan DDR3 bellek kitlerini yaygın anlamda satışa sunmaları da performans tutkunları için büyük önem taşıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre 3GHz'de çalışan bellek modülleri, tamamiyle el işçiliği ile hazırlanıyor ve sadece uyumlu DRAM çiplerinin seçini 4-6 saatlik zaman alıyor dolayısıyla bu durum, belleklerin çıkışını geciktirdiği gibi maliyetlerini de arttırıyor.
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Getirisi AMD icin var. Biraz okursan AMD mimarisinin hizli Ram'dan yararlandigini görürsün. Yüzde orani düsük olabilir ama bu getirisi olmadigini göstermez. 1866 AMDnin belirledigi hiz.
3dcenter.org/...
evet hocam benim de merak ettiğim bu
en ddr3 ram ile, en kötüsü arasında
*oyun
*genel kullanım
*açılıp/kapanma
adına NE değişiyor? benim bildiğim %3 veya %5 ancak.....
ee millet bunu bilerek mi kazıklanıyor? test sitelerine bakıyorum. sadece Sentetik testler... gerçek dünya testi yok...
artık B.e. ve "k" serisi işlermciler var(eskiden de "x" vardı da ulaşılabilirliği daha düşüktü İntel için).... Ram adına "mert"lik bozuldu.
Gerçekten buna cevap verebilecek var mı?
i5 2500K kullanıyorum, 1333 mhz patriot ram lerimi garantiye vereceğim, bu garantilik sürede, 1333 lük rasgele bir ram mi alsam? yoksa gidip 1600/2000 lik ram mi alsam?
yani getirisi gerçekten var mı? açılış/Kapanışa etki etsin yeter
Ne yapalım dostum. Benim gibi hala Win7 kurup 95/98 görüntüsü ile kullananlan var. Üstelik yeterli bir ekran kartı, iyi sayılabilecek bir işlemci ve 16 GB ram ile.
Alışkanlıklar çabuk değişmiyor.
Hizli Ram Apularin performansini arttiriyor. 2133 %3 ve 2400'de %5 daha cok performans sundu IGPU. Bu da test edilseydi cok güzel olacakti. Islemcinin ismi gecince biraz umutlanmistim ama bosa cikti :(
Apu islemciler onemli olan ram mhz sidir oyunlarda farkini gosterir ama fx islemciler veya phenom islemciler mhz degeri onemli degildir.bu arada tek diyecegim OHA
Bende önlerden eksileyim seni[>:]