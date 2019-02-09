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Samsung, yeni giyilebilir cihazlarını Galaxy S10 ile tanıtacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S10 modeli ile birlikte yeni giyilebilir cihazlarını da görücüye çıkaracak.
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Mobilite
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji şirketi Samsung, 20 Şubat tarihinde San Francisco'da Galaxy S10 serisini basına tanıtırken, Galaxy markası altında yeniden markalaştırdığı yeni giyilebilir cihazlarını da piyasaya sürecek. 

Ürünler Galaxy markası altında birleştirildi

Şirketin bu etkinlikte Galaxy Buds, Gear Icon X kablosuz kulaklıklarını, Galaxy Fit akıllı bilekliklerini ve Galaxy Sport adlı akıllı saat modellerini tanıtacağını bildirildi. Gelen haberlere göre Galaxy Buds kablosuz kulaklıkların, Galaxy S10 ile şarj edilebileceği de belirtiliyor.
Samsung, Ağustos 2018'de New York'ta Galaxy Note 9'u tanıttığı etkinlikte Galaxy Watch'u da duyurmuştu. Bu akıllı saat Gear S3'ün takipçisi olmuştu. Ancak Samsung, yeni akıllı saat modelini Gear S4 değil Galaxy Watch olarak markalaştırmayı tercih etti. Bu durum şirketin kulaklık ve akıllı bileklik ürünleri için de geçerli olacak.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/02/133_263330.html Yorum Yaz
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