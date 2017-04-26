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DDoS saldırıları yapan hacker hapis cezası aldı

İngiltere’de yaşayan 20 yaşındaki Adam Mudd, çeşitli oyunlara ve oyun servislerine DDoS saldırısı yapma gerekçesinden dolayı 2 sene hapis cezası aldı. Detaylar haberimizde.
2 yıl
2,2b
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Adam Mudd, İngiltere’nin Old Bailey mahkemesi tarafından 2 senelik hapis cezasına çarptırıldı. Mudd 16 yaşından beri, oyunlar ve oyun servisleri başta olmak çeşitli hedeflere DDoS saldırıları gerçekleştiriyordu. 16 yaşında Titanium Stresser isimli malware’i yaratmasının ardından Xbox Live, Minecraft, Runescape ve diğer oyunları hedef alan milyonluk DDoS saldırıları gerçekleştiren Mudd, hedefindeki servisleri ve oyunları bir süre kullanılamaz hale getirebiliyordu.
DDoS saldırıları yapan hacker hapis cezası aldı

Genç hacker yalnızca DDoS saldırıları gerçekleştirmekle kalmıyor, yaydığı malware’i DDoS saldırısı adına kullanmak isteyen kişilere 2 ile 310 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyordu. Mudd’ın kendi başına yaklaşık 600 DDoS saldırısı gerçekleştirdiği ve hatta bu saldırıların birisinde kendi üniversitesini hedef aldığı biliniyor.


http://kotaku.com/hacker-jailed-two-years-for-making-software-that-causes-1794643799 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 2 yıl
Bir hackerda ben bildireyim. Bu şahıs kredi kartlarını sistemlere girip çalıyor, küçük meblağlarda alışverişler yapıyor. İzini sürüp şahısı buldum. Bursa'dan Hüseyin Yılmaz, telefon numarası 6616 ile bitiyor. Geçen gün benim kredi kartı çalıp Boynerden alışveriş yapmayı denedi ama bende onun ev adresinden, 7 göbeğine kadar herşeyini çıkardım. Polisede vereceğim, siber suçlara da... Telefonuna bakmıyor... Tanıyan vb... dikkat etsin.
1 Yanıt Yanıtla
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Türkçesever 2 yıl DH Misafiri
Bildiğim kadarıyla online alışveriş için sanal kartlar var. Daha güvenli diyorlar. Ne kadar doğru ben de bilmiyorum.
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BloomEsk 2 yıl
2 sene iyiymis. Hayati biten insanlar var.
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kadirirdem 2 yıl
Geçen gün rakip bir siteye de saldırı yapıldı.
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mcebi001 2 yıl
ddos bilgisayar programlarının temelidir ona hakim olan tüm yazılımlara hükmetme yetisini barındırabilir.......benim gibi


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likonalite 2 yıl
Bence bu gibi hackerlar direk göz altına hapisten çıktıktan sonra bilgisayar yasağı koymalari lazim . Bu adam isterse dünyanın en iyi hackeri olsun . Hep bunun gibiler güzünden Psn-Xbox Live çöküyordu oyun firmalarından bahsetmiyorum . Kendini düşünen EGO'sunu tatmin etmek icin ddos saldırısı yapan herkesi kınıyorum !
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snomask 2 yıl
Firmaların zararlarını göz önüne aldığınızda 2 yıl çok az bir rakam.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
Ubisoft bunu beğendi
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stackman 2 yıl
hapise atmak yerine devlet destek olabilirdi aslında sonuçta genç bir insanın 2 yılını yemek yerine hackerlık konusunda iyiyken güvenlik ile ilgili bir iş ayarlayabilirlerdi
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netstat 2 yıl
jahrein bunu beğendi
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montevo 2 yıl
iyi olmuş
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