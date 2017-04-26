DDoS saldırıları yapan hacker hapis cezası aldı

Üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Adam Mudd, İngiltere’nin Old Bailey mahkemesi tarafından 2 senelik hapis cezasına çarptırıldı. Mudd 16 yaşından beri, oyunlar ve oyun servisleri başta olmak çeşitli hedeflere DDoS saldırıları gerçekleştiriyordu. 16 yaşında Titanium Stresser isimli malware’i yaratmasının ardından Xbox Live, Minecraft, Runescape ve diğer oyunları hedef alan milyonluk DDoS saldırıları gerçekleştiren Mudd, hedefindeki servisleri ve oyunları bir süre kullanılamaz hale getirebiliyordu.

Genç hacker yalnızca DDoS saldırıları gerçekleştirmekle kalmıyor, yaydığı malware’i DDoS saldırısı adına kullanmak isteyen kişilere 2 ile 310 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyordu. Mudd’ın kendi başına yaklaşık 600 DDoS saldırısı gerçekleştirdiği ve hatta bu saldırıların birisinde kendi üniversitesini hedef aldığı biliniyor.

http://kotaku.com/hacker-jailed-two-years-for-making-software-that-causes-1794643799