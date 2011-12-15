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DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri

7 yıl
12,2b
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22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri
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Bulldozer mimarisini temel alan 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisini 26 Aralık'ta pazara sunmaya hazırlanan AMD, aynı tarihte Fusion işlemci ailesini de güncelleyecek ve masaüstü sistemler için hazırladığı çarpan kilidi açık K serisi Fusion işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunacak.
DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri
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İlk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz K serisi yeni Fusion işlemcilerinin teknik özellikler ve fiyatlarına ilişkin merak edilen sorulara yanıt buldu. Elimize ulaşan bilgilere göre Fusion serisinin en hızlı işlemcisi olan dört çekirdekli A8-3870K, 135$ etiket fiyatıyla sunulacak. 3GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasiteisne sahip olan işlemci, 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile geliyor. 400 paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz hızında çalışan DirectX 11 destekli grafik birimi ile aynı zamanda uyumlu harici ekran kartlarıyla kullanım için Dual Graphics desteği de veriliyor.
DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri
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AMD'nin çarpan kilidi açık ikinci Fusion işlemcisi olan A6-3670K da benzer şekilde dört çekirdekli yapıya sahip. 2.7GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci de benzer şekilde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor 443MHz'de çalışan ve 320x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 6530D grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise yine Fusion A8-3870 ile benzer şekilde 100 Watt olacak ve 115$'dan sunulacak.

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knnkpln 7 yıl en beğenilen
Ha şöyle ya adam akıllı işler yap amd.
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fth-bsky 7 yıl
alt seviye de bu kadar başarılı olup üst seviyede nasıl bu kadar başarsısızlar anlamak zor f/p falan geçtim denk seviyede bir işlemci çıkarsa en azından o bile yeter
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Rubisco 7 yıl
FX 8150 i5 2500k ya denk sayılabilir ama daha üstü yok tabi ki.

IB lerin grafik performansı şimdikilerden belirgin olarak üstün, bide buna artan CPU performansı var. En düşük IB nin de şimdiki i3 2100 den daha pahalı olacğaını varsaymak bence mantıklı.

120$ civarına i3 2100 yerine 135$ civarına (eğer bu fiyattan olursa gerçekten) A8 3870k almak daha mantıklı. Aynı ayarda x4 + ekran kartı alsanız daha pahalı, sonuçta olumsuz eleştriye bence gerek yok. Ha daha yüksek cpu performansı faln olr olmaz orası ayrı.

A8 3850 kilitli olmasına rağmen baseclock arttırıp 3.4 ghze kadar yükseltilebiliyor(anakart ne kadarına razı olursa). GPU da aynı zmanda oc oluyo, bu halde hemen her programda ortalmada hep %11 faln fazladan performans getirisi var.

A8 3870k da çarpan kilidi açık, bu extradan avantaj demek öncelikle. Bilgi yok ama hem CPU hem GPU ayrı ayrı oc edilebiliyormu orası da önemli. 3.5-3.6ghz gibi değerlere zorlanmadan çıkabilmesi lazım. Bu da extradan performans demek, hemen hiçbişey yapmadan en düşük IB ler ile daha kolay rekabet edebilir hale geliyor, hem de IB lerin artan grafik avantajını yine aşağılara çekiyor. Görece bu ayarlarda sistem toplayacaklara da imkan vermiş bence bu açıdan da faydalı.

Ha bundan alıp bununla 1680 Ultrada BF oynucam diyip sonra niye 20fps den yukarı çıkmaz diyen olrsa bişey diemem tabiki.
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aceleciburak 7 yıl
soket FM2 gelmeyecek olsa alınırdı zaten AMd tepki çekmemek için kuvvetle muhtemel anakartlara bios desteği ile fln Fusion II lere destek şeklinde getirecektir yada var olan 905 pin FM1 işlemciler Fm2 anakartlardada çalışabilir olacaktır kısacası bu Fusion A serisi masaüstünde bilinmezlik hakim Fusion II gelmeden hareket etmek anlamsız olur...
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Foxbat 7 yıl
FM2 soketin geriye uyumluluk özelliği yok diye biliyorum. Bence de almak isteyen bir süre daha idare etmeli. Erdi Bey Trinity'lerin önceki seriye %30 fark atacağını söylemişti geçen haftaki incelemede. Beklemek lazım.
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sahoron 7 yıl
tam alınacak işlemci bir de elektirigi daha az vat kullansaydı süper olurdu 70 felan :D
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WinteR 7 yıl
Mimari olarak bir değişiklik yok sanırım, sadece frekans artmış,birde Intel'in "K"'sı alınmış, Soket FM1 ise tamamen fail.
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scorpıonkıng 7 yıl
Hay maşalah güzel yolda ilerler umarım fx serisi işlemcilerde de.
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artenis 7 yıl
135 dolar ...
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Foxbat 7 yıl
Fusion iyi yolda ilerliyor. Darısı FX'in başına.
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regedit_2 7 yıl
şu anki fx destekli msi 760gm-p23 anaakrt bunu desteklermi acaba performansı verir mi yeni anakartmı tavsiye edersiniz
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ilhdmr 7 yıl
iyi şeyleri görmek sevindirici
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bocekgrafik 7 yıl
AMD'nin başarılı olmasını cân-ı gönülden istiyorum. Diğer türlü Intel'in tekeline dönüşecek çünkü bu sektör. Sonrasında bu durumun fiyatlara nasıl yansıyacağını ise düşünmek bile istemiyorum.
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highgen 7 yıl
gayet güzel sonuçlar Amd Fusion işini iyi kıvırdı
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müntekim 7 yıl
Aynı fiyata 5 katı performans , güzel reklam.
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knnkpln 7 yıl en beğenilen
Ha şöyle ya adam akıllı işler yap amd.
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