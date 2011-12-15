DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri

Bulldozer mimarisini temel alan 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisini 26 Aralık'ta pazara sunmaya hazırlanan AMD, aynı tarihte Fusion işlemci ailesini de güncelleyecek ve masaüstü sistemler için hazırladığı çarpan kilidi açık K serisi Fusion işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunacak.

İlk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz K serisi yeni Fusion işlemcilerinin teknik özellikler ve fiyatlarına ilişkin merak edilen sorulara yanıt buldu. Elimize ulaşan bilgilere göre Fusion serisinin en hızlı işlemcisi olan dört çekirdekli A8-3870K, 135$ etiket fiyatıyla sunulacak. 3GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasiteisne sahip olan işlemci, 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile geliyor. 400 paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz hızında çalışan DirectX 11 destekli grafik birimi ile aynı zamanda uyumlu harici ekran kartlarıyla kullanım için Dual Graphics desteği de veriliyor.

AMD'nin çarpan kilidi açık ikinci Fusion işlemcisi olan A6-3670K da benzer şekilde dört çekirdekli yapıya sahip. 2.7GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci de benzer şekilde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor 443MHz'de çalışan ve 320x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 6530D grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise yine Fusion A8-3870 ile benzer şekilde 100 Watt olacak ve 115$'dan sunulacak.