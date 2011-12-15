DH Özel: AMD Fusion A6-3670K ve A8-3870K için özellikler, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bulldozer mimarisini temel alan 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisini 26 Aralık'ta pazara sunmaya hazırlanan AMD, aynı tarihte Fusion işlemci ailesini de güncelleyecek ve masaüstü sistemler için hazırladığı çarpan kilidi açık K serisi Fusion işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunacak.
İlk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz K serisi yeni Fusion işlemcilerinin teknik özellikler ve fiyatlarına ilişkin merak edilen sorulara yanıt buldu. Elimize ulaşan bilgilere göre Fusion serisinin en hızlı işlemcisi olan dört çekirdekli A8-3870K, 135$ etiket fiyatıyla sunulacak. 3GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasiteisne sahip olan işlemci, 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve Radeon HD 6550D entegre grafik birimi ile geliyor. 400 paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz hızında çalışan DirectX 11 destekli grafik birimi ile aynı zamanda uyumlu harici ekran kartlarıyla kullanım için Dual Graphics desteği de veriliyor.
AMD'nin çarpan kilidi açık ikinci Fusion işlemcisi olan A6-3670K da benzer şekilde dört çekirdekli yapıya sahip. 2.7GHz'de çalışan ve 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci de benzer şekilde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor 443MHz'de çalışan ve 320x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 6530D grafik birimine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise yine Fusion A8-3870 ile benzer şekilde 100 Watt olacak ve 115$'dan sunulacak.
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IB lerin grafik performansı şimdikilerden belirgin olarak üstün, bide buna artan CPU performansı var. En düşük IB nin de şimdiki i3 2100 den daha pahalı olacğaını varsaymak bence mantıklı.
120$ civarına i3 2100 yerine 135$ civarına (eğer bu fiyattan olursa gerçekten) A8 3870k almak daha mantıklı. Aynı ayarda x4 + ekran kartı alsanız daha pahalı, sonuçta olumsuz eleştriye bence gerek yok. Ha daha yüksek cpu performansı faln olr olmaz orası ayrı.
A8 3850 kilitli olmasına rağmen baseclock arttırıp 3.4 ghze kadar yükseltilebiliyor(anakart ne kadarına razı olursa). GPU da aynı zmanda oc oluyo, bu halde hemen her programda ortalmada hep %11 faln fazladan performans getirisi var.
A8 3870k da çarpan kilidi açık, bu extradan avantaj demek öncelikle. Bilgi yok ama hem CPU hem GPU ayrı ayrı oc edilebiliyormu orası da önemli. 3.5-3.6ghz gibi değerlere zorlanmadan çıkabilmesi lazım. Bu da extradan performans demek, hemen hiçbişey yapmadan en düşük IB ler ile daha kolay rekabet edebilir hale geliyor, hem de IB lerin artan grafik avantajını yine aşağılara çekiyor. Görece bu ayarlarda sistem toplayacaklara da imkan vermiş bence bu açıdan da faydalı.
Ha bundan alıp bununla 1680 Ultrada BF oynucam diyip sonra niye 20fps den yukarı çıkmaz diyen olrsa bişey diemem tabiki.
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