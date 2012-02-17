DH Özel: AMD'den 95 Watt TDP'li üç yeni FX işlemci geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver tasarımına yer verdiği FX Next kod adlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlık çalışmalarını sürdüren AMD, mevcut ürün gamına yeni modeller eklemeyi planlıyor. Güncel yol haritasına göre AMD, önümüzdeki günlerde ısıl tasarım gücü 95 Watt olan dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni FX işlemcilerini piyasaya sürmüş olacak.
AMD'nin yeni işlemcileri arasında en hızlı model FX-8140 olacak. Şirketin şu anki amiral gemisi olan FX-8150'nin altına konumlandırılacak sekiz çekirdekli işlemci standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek. 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, üretim teknolojisi ve diğer detaylar açısından FX serisinin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. AMD'nin kullanıcılarla buluşturacağı ikinci yeni işlemci FX-6120 olacak. 6 çekirdekli olan işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilecek. 14MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt.
AMD'nin bu çeyrekte piyasaya sunacağı 95 Watt TDP'li üçüncü işlemcisi ise dört çekirdekli FX-4150 olacak. Standart olarak 3.9GHz'de görev yapan ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin bellek kapasitesi ise 12MB olacak. Her üçü de Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte piyasada olan bir üst seviyedeki modellere kıyasla daha düşük fiyatlandırma ile kullanıcılarla buluşmaları bekleniyor.
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Sana tavsiye veriyoruz neden beğenmiyorsunuz ki? ayrıca tavsiye verdim emir vermedim neden öyle tepki verdiniz yoksa işinize mi gelmedi :)
''Unutmaki bir işlemciyi performaslı sayılabilmesi için tüm program tür ve alan testlerden başarılı çıkması gerekir.''
Mantığa bak çay demle, evet bütün testlerde Core i7 3960X Extreme Edition hızlı ama yeteri kadar yakından bakarsanız, çünkü kendi işlemcileride dahil diğer işlemlere araya koyabildiği fark burun farkı ile yarım milim metre! ama fiyat farkına bak tam 1000 dolar! :D
Şu örneği verelim de bu İntel muhabetinin ne kadar saçma olduğu iyice bir anlaşılsın:
Diyelim; 2 spor araba var biri 10.000 TL diğer 100.000 TL
10.000 TL olan 295 km hız yapıyor 100.000 TL olan 296 km hız yapabiliyor İntel fanatikleri diyorki (tesadüfe bak arabanın markasıda İntel!) bak İntel marka araba Amd marka arabadan çok daha hızlıdır (bir tesadüfdür ki tesadüf gidiyor) herkese İntel araba öneririm bu para farkına sonuna kadar değer
Ne şimdi bu, siz bu savunmayı yazınca önceki yazınızda Amd hakkında karaladıklarınızda haklı mı görünmüş oluyorsunuz?
Bana geniş açıdan bak demişsiniz, insanların %80`inin satın almak için baktıkları seçenekler olan oyun video render gibi bütün işlemleri göz ardı edipte; vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi ve reverse engineering debuging işlemleri açısından bakmaya çalışmışsınız
siz olayı sadece kendi açınızdan ele alıp toplu bilgisayar çalıştırmaktan bahsetmişsiniz bu sizi bağlar ve sadece sizi ilgilendirir çünkü kişisel bilgisayar satın alanların %99.9`u toplu bilgisayar sistemi kurmak için almıyor
oyun oynamak video render 3dmax gibi uygulamaların performansı için alıyor
Söylemeden geçemeyeceğim Amd`ye kızdığım nokta eski işlemcisine fark atamıyor demişsiniz evet ama 1200 dolarlık işlemcisi Core i7 3960X Extreme Edition`da 2600k`ya bir fark atamıyor
Evet buldozer işlemcilerden daha iyisini beklerdik bunda haklısınız ancak bunu söyleyipte çamurludan daha kirlisini övünce durum acayipleşiyor! (bakınız: aralarında 850 Dolar fark olan işlemciye fiyatı dışında performansta bir fark atamaması)
2700k 8150`den hızlı bir işlemci ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark oluşturacak haliyle 100 dolar fazla vermeye değecek bir fark değil! sonuçta ben o 100 dolar ile daha iyi ekran kartı alırım o zaman İntel`e fark atıyor
Şimdi yine bilindik intelfan savunması; oyunlar bir anda gereksiz oldu, tamam hadi oyunu eleyelim ama diğer işlemlerde de olsun gözle görülür fark ortaya koyamıyor
ama hakkını yemeyelim Winrar işleminde çok büyük fark ortaya koyabiliyor (%50), sadece Winrar performansı için 1000 dolar fazla para ödeyene ne denir donanımhaber okurları yorumlasın
Gelmişsin 2600 2500 var demişsin daha i7 3960X Extreme Edition fark atamaıyor da 2600k`mı fark atabiliyor?
Kusura bakma ama ben 250 dolardan ucuza satılan 95 watt ile çalışan FX-8140 işlemci karşısında 350 dolardan satılan 140 watt ile çalışan günlük kullanımda FX-8140`a karşı gözle görülür bir fark olmayan 2700k işlemci hala ısrarla savunuluyorsa bu savunmada bir tuhaflık var demektir diyorum
İntelfanların tek bir ağızdan söyledikleri laf var: İntel işini biliyor buna katılıyorum
İntel firması; intelfanların işlemcinin günlük kullanım performansını göz ardı edip sadece test sonuçlarına bakarak işlemci satın alacağını çok iyi bildiğinden işlemcisini gerçek performansa göre değil test programlarına göre tasarlıyor bu yüzden test programlarında İntel Amd`ye 2 misli fark ataryor ama iş gerçek performansa gelince o devasa fark bir anda burun farkıyla kıl payına iniyor :D
intel intelfanları çözmüş bu yüzden 1200 dolarlık işlemcisini bile öyle satıyor zaten çözülemeyecek nesi varki; bütün yaptıkları markaya körü körüne güven ve test sonuçlarına bakmak!
Evet hepsinde 2700k 8140`dan daha hızlı ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark değil sonuçta ben o 100 dolar para ile daha iyi ekran kartı satın alır oyun video render 3dmax gibi işlemlerde performansında gözle görülür fark elde ederim hemde fan 140 watt yüzünden fan sesiyle boğuşmam! öpücük ile
Ben bir kere Donanımhaber forum sitesine üye olmak için başvurdum üyelik kodunu e-mail adresinize gönderdik yazısı çıktı ama e-mail adresime gelmedi işlemi 10.000 kez tekrarladım desem yeridir bütün gün boyunca uğraştım akvatisyon kodu bir türlü gelmedi bende o günden sonrada uğraşmadım