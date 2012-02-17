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DH Özel: AMD'den 95 Watt TDP'li üç yeni FX işlemci geliyor

7 yıl
13,9b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver tasarımına yer verdiği FX Next kod adlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlık çalışmalarını sürdüren AMD, mevcut ürün gamına yeni modeller eklemeyi planlıyor. Güncel yol haritasına göre AMD, önümüzdeki günlerde ısıl tasarım gücü 95 Watt olan dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni FX işlemcilerini piyasaya sürmüş olacak.
AMD'nin yeni işlemcileri arasında en hızlı model FX-8140 olacak. Şirketin şu anki amiral gemisi olan FX-8150'nin altına konumlandırılacak sekiz çekirdekli işlemci standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek. 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, üretim teknolojisi ve diğer detaylar açısından FX serisinin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. AMD'nin kullanıcılarla buluşturacağı ikinci yeni işlemci FX-6120 olacak. 6 çekirdekli olan işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilecek. 14MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt.
AMD'nin bu çeyrekte piyasaya sunacağı 95 Watt TDP'li üçüncü işlemcisi ise dört çekirdekli FX-4150 olacak. Standart olarak 3.9GHz'de görev yapan ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin bellek kapasitesi ise 12MB olacak. Her üçü de Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte piyasada olan bir üst seviyedeki modellere kıyasla daha düşük fiyatlandırma ile kullanıcılarla buluşmaları bekleniyor.

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Hiper-Nova 7 yıl
Amd bırak bu ayakları, düşür şu işlemcilerin fiyatlarını
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C.Team 7 yıl en beğenilen
İntel fanboylar basmis burayi paralarini intel veriyor sanirim
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DH Misafiri 7 yıl
3X3CUT0R
Sana tavsiye veriyoruz neden beğenmiyorsunuz ki? ayrıca tavsiye verdim emir vermedim neden öyle tepki verdiniz yoksa işinize mi gelmedi :)
''Unutmaki bir işlemciyi performaslı sayılabilmesi için tüm program tür ve alan testlerden başarılı çıkması gerekir.''
Mantığa bak çay demle, evet bütün testlerde Core i7 3960X Extreme Edition hızlı ama yeteri kadar yakından bakarsanız, çünkü kendi işlemcileride dahil diğer işlemlere araya koyabildiği fark burun farkı ile yarım milim metre! ama fiyat farkına bak tam 1000 dolar! :D
Şu örneği verelim de bu İntel muhabetinin ne kadar saçma olduğu iyice bir anlaşılsın:
Diyelim; 2 spor araba var biri 10.000 TL diğer 100.000 TL
10.000 TL olan 295 km hız yapıyor 100.000 TL olan 296 km hız yapabiliyor İntel fanatikleri diyorki (tesadüfe bak arabanın markasıda İntel!) bak İntel marka araba Amd marka arabadan çok daha hızlıdır (bir tesadüfdür ki tesadüf gidiyor) herkese İntel araba öneririm bu para farkına sonuna kadar değer
Ne şimdi bu, siz bu savunmayı yazınca önceki yazınızda Amd hakkında karaladıklarınızda haklı mı görünmüş oluyorsunuz?
Bana geniş açıdan bak demişsiniz, insanların %80`inin satın almak için baktıkları seçenekler olan oyun video render gibi bütün işlemleri göz ardı edipte; vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi ve reverse engineering debuging işlemleri açısından bakmaya çalışmışsınız
siz olayı sadece kendi açınızdan ele alıp toplu bilgisayar çalıştırmaktan bahsetmişsiniz bu sizi bağlar ve sadece sizi ilgilendirir çünkü kişisel bilgisayar satın alanların %99.9`u toplu bilgisayar sistemi kurmak için almıyor
oyun oynamak video render 3dmax gibi uygulamaların performansı için alıyor
Söylemeden geçemeyeceğim Amd`ye kızdığım nokta eski işlemcisine fark atamıyor demişsiniz evet ama 1200 dolarlık işlemcisi Core i7 3960X Extreme Edition`da 2600k`ya bir fark atamıyor
Evet buldozer işlemcilerden daha iyisini beklerdik bunda haklısınız ancak bunu söyleyipte çamurludan daha kirlisini övünce durum acayipleşiyor! (bakınız: aralarında 850 Dolar fark olan işlemciye fiyatı dışında performansta bir fark atamaması)
2700k 8150`den hızlı bir işlemci ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark oluşturacak haliyle 100 dolar fazla vermeye değecek bir fark değil! sonuçta ben o 100 dolar ile daha iyi ekran kartı alırım o zaman İntel`e fark atıyor
Şimdi yine bilindik intelfan savunması; oyunlar bir anda gereksiz oldu, tamam hadi oyunu eleyelim ama diğer işlemlerde de olsun gözle görülür fark ortaya koyamıyor
ama hakkını yemeyelim Winrar işleminde çok büyük fark ortaya koyabiliyor (%50), sadece Winrar performansı için 1000 dolar fazla para ödeyene ne denir donanımhaber okurları yorumlasın
Gelmişsin 2600 2500 var demişsin daha i7 3960X Extreme Edition fark atamaıyor da 2600k`mı fark atabiliyor?
Kusura bakma ama ben 250 dolardan ucuza satılan 95 watt ile çalışan FX-8140 işlemci karşısında 350 dolardan satılan 140 watt ile çalışan günlük kullanımda FX-8140`a karşı gözle görülür bir fark olmayan 2700k işlemci hala ısrarla savunuluyorsa bu savunmada bir tuhaflık var demektir diyorum
İntelfanların tek bir ağızdan söyledikleri laf var: İntel işini biliyor buna katılıyorum
İntel firması; intelfanların işlemcinin günlük kullanım performansını göz ardı edip sadece test sonuçlarına bakarak işlemci satın alacağını çok iyi bildiğinden işlemcisini gerçek performansa göre değil test programlarına göre tasarlıyor bu yüzden test programlarında İntel Amd`ye 2 misli fark ataryor ama iş gerçek performansa gelince o devasa fark bir anda burun farkıyla kıl payına iniyor :D
intel intelfanları çözmüş bu yüzden 1200 dolarlık işlemcisini bile öyle satıyor zaten çözülemeyecek nesi varki; bütün yaptıkları markaya körü körüne güven ve test sonuçlarına bakmak!
Evet hepsinde 2700k 8140`dan daha hızlı ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark değil sonuçta ben o 100 dolar para ile daha iyi ekran kartı satın alır oyun video render 3dmax gibi işlemlerde performansında gözle görülür fark elde ederim hemde fan 140 watt yüzünden fan sesiyle boğuşmam! öpücük ile
Ben bir kere Donanımhaber forum sitesine üye olmak için başvurdum üyelik kodunu e-mail adresinize gönderdik yazısı çıktı ama e-mail adresime gelmedi işlemi 10.000 kez tekrarladım desem yeridir bütün gün boyunca uğraştım akvatisyon kodu bir türlü gelmedi bende o günden sonrada uğraşmadım
3X3CUT0RSana tavsiye veriyoruz neden beğenmiyorsunuz ki? ayrıca tavsiye verdim emir vermedim neden öyle tepki verdiniz yoksa işinize mi gelmedi :)''Unut...
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DH Misafiri 7 yıl
3X3CUT0R iyki intelfan değilmişsiniz olsanız nasıl yazardınız onu çok merak ediyorum, sizin yazınızda bir intelfan görmemek için anca 1.000.000 TL gibi yüklü miktarda para almak gibi bir sebepten dolayı görmezden gelmek gerekir
bana yazımı anlamıyorsun tekrar oku filan birşeyler karalmışsınız asıl siz yazımı tekrar okuyunuz sizin yazdıklarınıza birden fazla cevap verdiğimi yazımı okuyan herkes görecektir
birde cevap verdiğim halde aynı yazıyı tekrar yazmanızın zaman kaybı dışında işlevi nedir?
size yazılan cevabı görmemeye çalışınca o cevap buharlaşmıyor çünkü aramızda özel yazışmıyoruz [(sanki bilmiyormuş gibi bir haliniz var gibide açıklayayım dedim :) bu yazılar okunuyor ve okuyanlar sizin yazdıklarıma bir cevap veremeyip, çeşitli yöntemlerle yazdıklarımı görmeden gelmeye çalıştığınızı görüyor :)]
''evet 3960x şu an intelin EN IYI performansi işlemcis,ama 2600 k ya göre f/p değil.Soket 2011 x79 yeni ve FARKLI bir platform P67 den üsttün yanları var En bariz şekilde 16+16 crssfire-SLI yapabilme.iki tane hd7970/90 yada mars-II kullanmak P67 ye göre daha rahat olsa gerek.''
:S işlemcinin üstün olduğu alana bak! hey benim güzeilim intelim :)
ayrıca: ''olsa gerek!!!!''
karşıdakinin kanıtıyla sunduklarını tahminle çökertmeye çalışmak!?
ne diyeyim çok güzel :)
aslında bilgisayar bilmeyipte bize işlemci soranlara 2 saat donanım anlatacağımıza intelfanların bu yazılarını gösterip bak intel işlemcilerin kemikleşmiş müşteri kitlesi böyle desek; adam ondan sonra bırak intel almayı intel firmasının yakınlarına bir yolu düşse bile, adam yolunu uzatır yine önünden bile geçmez :D
''Bu senin yazdığın koyu renkle belirtiğim yer sence ne? Tavsiye vermekten çoook uzak...Sen başka veya kendi işletmenin müdürü olarak çalışanlarına emir verebilirsin ama ben kendi işletmemin ILK önce Çalışanı SONRA PATRON yada MÜDÜRÜYÜM...(Ters anlamaman için bunun Kinaye olduğunu belirteyim.)''

tipik bir gazeteci uyanıklığı olan cümlenin bir kısmını alıp bütün bir cümleymiş gibi gösterme gibi hareketlere sığınmayanız orada ne dediğimi tam anlamı ile görmek için bütün yazıyı görmek gerekir bu yazımı merak edenler okusun eğer onlarda sizinle aynı fikirdelerse görüşlerini burada bildirsinler sizden özür dileyeceğim
şikayetçi olduğunuz yazıdaki size takılarak verdiğim tavsiye yerine bir emir verme görmek için anca kasıtlı olarak öyle görmeye çalışmak gerektirir
dostum yazınızı 2 kere okudum herhalde ya ben anlayamadım yada yanlış anladım diye, ancak bizim eski polikacıların konuşmaları gibi bir şeyler karalamışsınız
90 doğumlular için ne demek istediğimi şu örnekle anlatayım
bizim eski politikacılara bir soru sorulduğunda bu kişi sizin sorunuzu cevaplamaz, konuşurda konuşur cevap verir görünümünde boş boş lafları sıralayarak durumdan kurtarmaya çalışırdı aynen şöyle:
efendim siz bu konuda hata yaptınızmı?
cevap: herkes yanlış yapabilir ama bazıları yanlış yapmaz yanlışlar yapılmaması gerekir yanlış yapmak bir kişiye yakışmaz bu yüzden yanlış yapanlara iyi gözle bakılmaz
sizin yazdığınızda yukarıdaki örnek gibi zaman kaybı
kendi görüşünüzde olmayanların vaktini çalarak intikam almaktan kendinize daha iyi bir uğraş bulmanızı tavsiye ederim
son olarak intelfan olmadığınızı iddia etmişsiniz ben bugüne kadar intelfan olduğunu kabul eden bir intelfan görmedim
sizleri önüne ne sunulsa onu kabul eden olarak gören çok sevgili intelinizle bol şans dilerim iyi günler

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Executor Arhentir 7 yıl
Dostum senin yazdıklarını okuyup anlasam da zaten Kendi mesajlarımda DAHA ÖNCE açıkladığım yerleri alıntı yaparak gösteriyorum ki bu senin hala anlamadığın nokta.Ben nedenleri ve cevapları yazıyorum sen hala aynı şeyleri soruyorsun.
Anlatmamış gibi ıstıp ısıtıp koyuyorsun.Ayrıca uslubunu hiç beğenmiyorum tartıştığın kişiyi küçümseyerek üstünlük kurduğunu düşünüyorsun ama aslında bir m*ka yaramıyor.Bu senin ne kadar aciz durumda olduğu göstyeriyor ki mesajlara bakınca bunu ilkokul çağındaki çoçukta dahil okuma - yazma bilmeyene anlatsan anlar.
"Olsa gerek" lafının ne anlam taşıyacağını anlamıyorsan o senin sorunun.Ama genede anlatayım.Asus disbiritörü Çizgi elektroniğe gir bak bakalım Türkiyede Mars-2 kartı satılıyormu ?(Ayrıca HD7xxx serisi piyasaya çıkmadı) Cahillikten başka bişey değil.Çamur atmasını da beceremiyorsun.
Ayrıca satılsa bile benim bu kartı alabilecek nakilitem yok ama senin babanın parası varsa yurdışından şipariş verebilirsin. (Yoksada Mars jupiter konusu IPTAL)
Senin yapmaya çalışıpta içine ettğin espirilere bak.Ergenlik çağın da mısın ? Anca o yaş gurubuna hitap ediyor.Değilsen de BUZ gibi soğuk espiriler yapıyorsun.


"Mis gibi İntel var Core-i7-3960X-Extreme-Edition işlemcisini satın al fiyatı sadece 1200 dolarcık yerden yere vurduğunuz 250 dolar fiyatlı FX-8150 işlemciye günlük kullanımda oyunlarda taaaam 2 fbs fark atıyor!!!!! (2600k`ya 1 fbs atıyor ) "
Takıldığın noktaya bak.Cümleyi tamamiyle incele sonra Hangi Mesajıma karşılık attığnı söyle bana.Cevabı yok çünkü Intel zımbıtısını ilk sen ortaya attın ki.Bu durumda kendi ayağına dolaşıyor.FX-AMD'ler size uygun gelebilir, ama bu Intelin şu an PERFORMAS Lideri olduğu gerçeğini etkilemez bile. (Bende eski Phenom II x4-x6 sersisi şu an uygun geliyor F/P oranı müthiş işlemcilerdir ki sadece oyun için.Ağır,Işlem gücü isteyen,3D render vb Iş amaçlı uygulamalarda Inteli göz ardı etmeni kimse anlamaz zaten)
Kinci bir insan değilimdir ama senin konuştuğun uslup ve gerçeten bundan fazlasını hak ediyorsun.Yorumların hep kısır bir döngü içersinde.Forumdaki METECAN arkadaşımıza benziyorsun diyecem ama ona çok büyük haksızlık yapmış olurum(Demedim varsay...)

Allah'ıma bin şükürler olsun ki benin böyle fanlı/taraftarlı/yanlı Sabit bir görüşüm yok PC dünyasında.Olsa da Zaten Allah'ın hiçbir kuluna beyan etmekten çekinmem bilgin olsun

Ayrıca belirtmem de fayda var.Herhangi BIRI SATIN ALACAĞI malı (konuya dahil olan:Işlemci AMD-Intel-VIA). özellik ve performanslarına Bakarak "Bu neden böyle kötü,Eski seriyi bile geçemiyor veya Evrensel olan internet üzerinden testlere bakrak,X firması Y yi tokatlıyor. Ama sen sadece Y firması kral diyorsun.Abest olan bu .Alınma ama KOYUN GIBI YAŞAMAKTAN BAŞKA Bişey değil(Benzetme yaptım fiilen kastetmedim.)
Insanlar yorum ve eleştiri yapamıyacaksa neden Donanımhaber gibi forumlar var ? Siyaset örneğinde bile muhalefet sistemi var.
Seni kırdıysam SENDEN ÖZÜR DILIYORUM Ama körü körünede böyle işlere kalkışırsan ilerde aynı sorunu bu forumda yaşabilirsin....Bu da sana konudaki SON Mesajım.Sana PC sektöründe başarılar dilerim.
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bioteknoloji 7 yıl
Valla yalan Yok!!! okadar para bayılıpta Intel alacağıma AMD alırım daha iyi hele bu meseleden sonra zaten sorma... INTEL Core i7 bunun yanında halt etmiş ya şuna bak 16MB cache bellekten bahsediyoz burda:D INTELin en iyi işlemcisinin fiatı ile AMDnin en iyi işlemcisinin arasında uçurum kadar fiyat farkı var. AMD HEM UCUZ HEM DAHA İŞLEVLİ HEMDE PRATİK. Bu konuda INTELe hiç bişey demiyorum çok basit kalıyor tabikide. hem CPU larında pin farkı dolayısıyla anakart farkı hem fiyat farkı hemde kapasite farkı var. Kesinlikle AMD diyorum :=)
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DH Misafiri 7 yıl
3X3CUT0R
Sana tavsiye veriyoruz neden beğenmiyorsunuz ki? ayrıca tavsiye verdim emir vermedim neden öyle tepki verdiniz yoksa işinize mi gelmedi :)
''Unutmaki bir işlemciyi performaslı sayılabilmesi için tüm program tür ve alan testlerden başarılı çıkması gerekir.''
Mantığa bak çay demle, evet bütün testlerde Core i7 3960X Extreme Edition hızlı ama yeteri kadar yakından bakarsanız, çünkü kendi işlemcileride dahil diğer işlemlere araya koyabildiği fark burun farkı ile yarım milim metre! ama fiyat farkına bak tam 1000 dolar! :D
Şu örneği verelim de bu İntel muhabetinin ne kadar saçma olduğu iyice bir anlaşılsın:
Diyelim; 2 spor araba var biri 10.000 TL diğer 100.000 TL
10.000 TL olan 295 km hız yapıyor 100.000 TL olan 296 km hız yapabiliyor İntel fanatikleri diyorki (tesadüfe bak arabanın markasıda İntel!) bak İntel marka araba Amd marka arabadan çok daha hızlıdır (bir tesadüfdür ki tesadüf gidiyor) herkese İntel araba öneririm bu para farkına sonuna kadar değer
Ne şimdi bu, siz bu savunmayı yazınca önceki yazınızda Amd hakkında karaladıklarınızda haklı mı görünmüş oluyorsunuz?
Bana geniş açıdan bak demişsiniz, insanların %80`inin satın almak için baktıkları seçenekler olan oyun video render gibi bütün işlemleri göz ardı edipte; vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi ve reverse engineering debuging işlemleri açısından bakmaya çalışmışsınız
siz olayı sadece kendi açınızdan ele alıp toplu bilgisayar çalıştırmaktan bahsetmişsiniz bu sizi bağlar ve sadece sizi ilgilendirir çünkü kişisel bilgisayar satın alanların %99.9`u toplu bilgisayar sistemi kurmak için almıyor
oyun oynamak video render 3dmax gibi uygulamaların performansı için alıyor
Söylemeden geçemeyeceğim Amd`ye kızdığım nokta eski işlemcisine fark atamıyor demişsiniz evet ama 1200 dolarlık işlemcisi Core i7 3960X Extreme Edition`da 2600k`ya bir fark atamıyor
Evet buldozer işlemcilerden daha iyisini beklerdik bunda haklısınız ancak bunu söyleyipte çamurludan daha kirlisini övünce durum acayipleşiyor! (bakınız: aralarında 850 Dolar fark olan işlemciye fiyatı dışında performansta bir fark atamaması)
2700k 8150`den hızlı bir işlemci ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark oluşturacak haliyle 100 dolar fazla vermeye değecek bir fark değil! sonuçta ben o 100 dolar ile daha iyi ekran kartı alırım o zaman İntel`e fark atıyor
Şimdi yine bilindik intelfan savunması; oyunlar bir anda gereksiz oldu, tamam hadi oyunu eleyelim ama diğer işlemlerde de olsun gözle görülür fark ortaya koyamıyor
ama hakkını yemeyelim Winrar işleminde çok büyük fark ortaya koyabiliyor (%50), sadece Winrar performansı için 1000 dolar fazla para ödeyene ne denir donanımhaber okurları yorumlasın
Gelmişsin 2600 2500 var demişsin daha i7 3960X Extreme Edition fark atamaıyor da 2600k`mı fark atabiliyor?
Kusura bakma ama ben 250 dolardan ucuza satılan 95 watt ile çalışan FX-8140 işlemci karşısında 350 dolardan satılan 140 watt ile çalışan günlük kullanımda FX-8140`a karşı gözle görülür bir fark olmayan 2700k işlemci hala ısrarla savunuluyorsa bu savunmada bir tuhaflık var demektir diyorum
İntelfanların tek bir ağızdan söyledikleri laf var: İntel işini biliyor buna katılıyorum
İntel firması; intelfanların işlemcinin günlük kullanım performansını göz ardı edip sadece test sonuçlarına bakarak işlemci satın alacağını çok iyi bildiğinden işlemcisini gerçek performansa göre değil test programlarına göre tasarlıyor bu yüzden test programlarında İntel Amd`ye 2 misli fark ataryor ama iş gerçek performansa gelince o devasa fark bir anda burun farkıyla kıl payına iniyor :D
intel intelfanları çözmüş bu yüzden 1200 dolarlık işlemcisini bile öyle satıyor zaten çözülemeyecek nesi varki; bütün yaptıkları markaya körü körüne güven ve test sonuçlarına bakmak!
Evet hepsinde 2700k 8140`dan daha hızlı ama bu günlük kullanımda gözle görülür bir fark değil sonuçta ben o 100 dolar para ile daha iyi ekran kartı satın alır oyun video render 3dmax gibi işlemlerde performansında gözle görülür fark elde ederim hemde fan 140 watt yüzünden fan sesiyle boğuşmam! öpücük ile
Ben bir kere Donanımhaber forum sitesine üye olmak için başvurdum üyelik kodunu e-mail adresinize gönderdik yazısı çıktı ama e-mail adresime gelmedi işlemi 10.000 kez tekrarladım desem yeridir bütün gün boyunca uğraştım akvatisyon kodu bir türlü gelmedi bende o günden sonrada uğraşmadım
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Executor Arhentir 7 yıl
Sana ilk tavsiyem yazdıklarımı tekrar tekrar okuman.Anlamadığın nokta varsa hiç sorun değil mail adresim profilimde yazıyor ordam mail at yada yapabiliyorsan siteye üye ol sistem içinden mesaj atanilelim.
Ama senin son yazdıklarına bakaraktan anlamadığın ortada... ya gerçekten AMD fanatiği yada donanım dünyasına yeni girmiş, Elmayla armutu karştıran birisin
evet 3960x şu an intelin EN IYI performansi işlemcis,ama 2600 k ya göre f/p değil.Soket 2011 x79 yeni ve FARKLI bir platform P67 den üsttün yanları var En bariz şekilde 16+16 crssfire-SLI yapabilme.iki tane hd7970/90 yada mars-II kullanmak P67 ye göre daha rahat olsa gerek.
"Mis gibi İntel var Core-i7-3960X-Extreme-Edition işlemcisini satın al fiyatı sadece 1200 dolarcık yerden yere vurduğunuz 250 dolar fiyatlı FX-8150 işlemciye günlük kullanımda oyunlarda taaaam 2 fbs fark atıyor!!!!! (2600k`ya 1 fbs atıyor ) "

Bu senin yazdığın koyu renkle belirtiğim yer sence ne? Tavsiye vermekten çoook uzak...Sen başka veya kendi işletmenin müdürü olarak çalışanlarına emir verebilirsin ama ben kendi işletmemin ILK önce Çalışanı SONRA PATRON yada MÜDÜRÜYÜM...(Ters anlamaman için bunun Kinaye olduğunu belirteyim.)

Bana geniş açıdan bak demişsiniz, insanların %80`inin satın almak için baktıkları seçenekler olan oyun video render gibi bütün işlemleri göz ardı edipte; vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi ve reverse engineering debuging işlemleri açısından bakmaya çalışmışsınız

Kendini çook zeki zannediyorsun ama mesajımı düzgün okusaydın anlardın...Önceki mesajımdan bir daha okuu.. (İtalik fontlu kısım vurgulamak istediğim yer)
PC de yapılabilecek şeyleri TEK OYUNLA sınırlıyorsun ama geniş açıyla bakman lazım.sonuçta işlemci tek oyun için çıkarılmıyor.Artı benim açımdan vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi açıp, reverse engineering./debuging işlemleride rahat rahat kullanabildiğim işlemci yeterli işlemcidir. (intel de 2600 de VT-d varken 2600k da yok !??) Bu Tek çekirdeklide olabilir 8 çekirdeklide olabilir.Kimine görede render performassı bazılarınada oyun performassı ölçüm kıstası olabilir.
...
"Söylemeden geçemeyeceğim Amd`ye kızdığım nokta eski işlemcisine fark atamıyor demişsiniz evet ama 1200 dolarlık işlemcisi Core i7 3960X Extreme Edition`da 2600k`ya bir fark atamıyor
Evet buldozer işlemcilerden daha iyisini beklerdik bunda haklısınız ancak bunu söyleyipte çamurludan daha kirlisini övünce durum acayipleşiyor! (bakınız: aralarında 850 Dolar fark olan işlemciye fiyatı dışında performansta bir fark atamaması) "

Platform ne demek biraz araştır . Sen sandy tabannlı 2600k ile sandy-e 3960x i karşılaştıryorsun ama yazdığı anlasaydın yada biraz daha araştırmış olsaydın.Eski K10.5 phenom tabanlı x6 işlemcisinin YENI NESIL sıfır mimariye sahip olan 8 ÇEKIRDEKLI bulldozer işlemcilerini geçmesi tipik ATTAN INIP EŞEĞE BINMEK !!!
Sen ister oyunları istersen de overall testleri testleri önemse benim umrumda değil ama oyun dersen önceki mesajımda yazdım:
Amd de kızdığım nokta, bir önceki mimariye sahip x6 işlemcisini performas anlamında geçememesi.Sadece oyun için alsaydım P.II(PHENOM II) 955 veya 965 alıp biraz o/c çekip kullanabiliridm.Bu işlemcilerin besleyemeyeceği ekran kartı yok gibi. ( P.II nin yanına Phenom II yi sonradan ekledim anlaman için)
Bırakın artık yok araba yok ev siz o "1km'cik farkı oyunlarda veya basit programlarda görebilirsiniz.
Evet önceki mesajımda yazdıklarımı doğru buluyorum AMD yayınladığı dökümanlarda ki performans grafiği kağıt üzerindeki şekliyle kaldığını söylüyorum YANI AMD benim gibi eminim forumda birkaç yüz veya binlerce kişi KANDIRDI.Intel(ciler) tarafında ise rekabet olmadığı için SANDY BRIDGE tabanlı tüm platformların uçuk-kaçık fiyatlardan satıldığını söylememe gerek bile YOK!!!
Birde son mesajında benim sanki INTEL fan-boyu gibiymiş gibi gösterme çabaların var.Beni forumda tanıyan veya mesajlarımı okumuş olan varsa hiçbir zaman bir markanın fanatikliğini yaptığımı görmemişlerdir. nokta... Eger senin AMD tarafında hissen yada tanıdığın bir çalışanın baban-annen gibi varsa veya 8 çekirdekli bir high-end amd bulldozer sistemin varsa söylede bilelim yoksada canın sağ olsun.! Bizde bu adam AMD nin saf f/p oyun performanssını seviyor deriz.
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DH Misafiri 7 yıl
Amd'nin işlemcilerinden soğumaya başladım.Yayınladığı dökümalara güvenerek bulldozer destekli anakart aldık işlemci piyasaya aynen bu şekil çıktı:
Orijinal boyut için tıklatın
Orijinal boyut için tıklatın
Amd dökümanlarına en azından bunlara benzer bir resim koysadı bari bulldozer ismine yazık olmazmış.Çöp arabası ismi daha fazla yakışırmış aslında.
Performanssı eski serilerden kötü.Bırak inteli kendi yaptığı eski seri sayılabilecek x6 işlemcileri geçemiyor.Ister istemez "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu lan böyle?" dedirtiyor insana
FX ismine gelince bencede isme yazık olmuş...Nerde o pentium 4leri tokat manyağı yapan eski k8 fx işlemciler???
****************************************************************************
Dostum ne diye şikayet ediyorsunuz ki?
Mis gibi İntel var Core-i7-3960X-Extreme-Edition işlemcisini satın al fiyatı sadece 1200 dolarcık yerden yere vurduğunuz 250 dolar fiyatlı FX-8150 işlemciye günlük kullanımda oyunlarda taaaam 2 fbs fark atıyor!!!!! (2600k`ya 1 fbs atıyor )
buyur test burada
donanimhaber.com/...
ben 250 dolardan ucuza satılan günlük kullanımda 2700k gözle görülür bir fark olmayan 95 watt ile çalışan FX-8140 işlemciden şikayetçi olmayacağım da neyden şikayetçi olacağım değil mi?
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Executor Arhentir 7 yıl
PC de yapılabilecek şeyleri TEK OYUNLA sınırlıyorsun ama geniş açıyla bakman lazım.sonuçta işlemci tek oyun için çıkarılmıyor.Artı benim açımdan vmware de birkaç tane sanal işletim sistemi açıp, reverse engineering./debuging işlemleride rahat rahat kullanabildiğim işlemci yeterli işlemcidir. (intel de 2600 de VT-d varken 2600k da yok !??) Bu Tek çekirdeklide olabilir 8 çekirdeklide olabilir.Kimine görede render performassı bazılarınada oyun performassı ölçüm kıstası olabilir.Unutmaki bir işlemciyi performaslı sayılabilmesi için tüm program tür ve alan testlerden başarılı çıkması gerekir.
Amd de kızdığım nokta, bir önceki mimariye sahip x6 işlemcisini performas anlamında geçememesi.Sadece oyun için alsaydımP.II 955 veya 965 alıp biraz o/c çekip kullanabiliridm.Bu işlemcilerin besleyemeyeceği ekran kartı yok gibi.

ark.intel.com/...
AMD de 8 serisinde 890fx,9-serisinde tüm chipsetlerde IOMMU destekleniyor.
IOMUU ne dersen ? kısaca:
Mesela Elinde kullanmak isteğin PCI yada PCI -E kart var ancak kullandığın işletim sistemi elindeki kart için sürücüsü yok,kullanamıyorsun.Ve var olan işletim sistemin de senin için önemli silmek istemiyorsun.
IOMMU bu noktada yardım ediyor.Sanal pc ye kartın istediği işletim sistemini yükleyip kartı sanal işletim sisteminde kullanabiliyorsun.Virtualbox,vmware workstation ve mic. virtual-pcde usb aygıtlar için yazılımsal bir destek var kullananlar bilir.

Bu arada senin forum üyesi olupta misafir hesabından mesaj atan uyanıklardan olduğu düşünüyorum açıkçası

.ha bide objektif olmanı tavsiye ederim.Intel extreme i7 al i3 al i5 al beğenmiyorsan fln fln... bırakın artık bu işleri ne alacağımı senden soracak değilim.ister amd alırım ister intel istersem de via nano hamgisi istediğimi karşılıyorsa o'dur.
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bydvd 7 yıl
bende şuan fx 6100 biara overclocksuz bi test yaptım 4 tane 720p. flim vlc de en son ayarlarda windows media center 6 tane ayrı net sayfaları modern warfare 3 birkaç tanede şuan için aklıma gelmeyen programlar açıkdı ve artı arka planda çalışan programlarda var tabiki işlemci %50 ila 55 arası idi sıcaklık ise 40 dereceyi bile görmedi. bundan önce intel vardı bitane 1080p. flim açıyoduk vlc.nin son ayarlarında donup kalıyordu o sistemse şöyle idi
intel işlemci e7200, gigabyte p35s3g anakart, 2 gb. Kingston 333mhz ram, 420 watt asus güç kaynağı, ekran kartı palit nvidia gts250 512mb. 256bit. idi.
şimdiki ise.
işlemci fx6100 6 (kabak :) ) çekirdek
anakart Asus Crosshair V Formula
Ram Kingston Hyperx 6gb. ddr3 1600mhz.
ekran kartı palit nvidia gts250 512mb. 256bit
güç ise THERMALTAKE TOUGHPOWER XT 775W GÜÇ KAYNAĞI
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Hiper-Nova 7 yıl bydvd
bydvd

bende şuan fx 6100 biara overclocksuz bi test yaptım 4 tane 720p. flim vlc de en son ayarlarda windows media center 6 tane ayrı net sayfaları modern warfare 3 birkaç tanede şuan için aklıma gelmeyen programlar açıkdı ve artı arka planda çalışan programlarda var tabiki işlemci %50 ila 55 arası idi sıcaklık ise 40 dereceyi bile görmedi. bundan önce intel vardı bitane 1080p. flim açıyoduk vlc.nin son ayarlarında donup kalıyordu o sistemse şöyle idi

intel işlemci e7200, gigabyte p35s3g anakart, 2 gb. Kingston 333mhz ram, 420 watt asus güç kaynağı, ekran kartı palit nvidia gts250 512mb. 256bit. idi.

şimdiki ise.
işlemci fx6100 6 (kabak :) ) çekirdek
anakart Asus Crosshair V Formula
Ram Kingston Hyperx 6gb. ddr3 1600mhz.
ekran kartı palit nvidia gts250 512mb. 256bit
güç ise THERMALTAKE TOUGHPOWER XT 775W GÜÇ KAYNAĞI

E 7200 işlemcide açtığın programlara göre donma takılma yapabilir, çünkü Intel'in en dandik işlemcilerinden birisidir e7200. Fx 6100'le bir iki oyun testi koyabilir misin acaba?
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Krauser DMC 7 yıl
phenom 2 şu an için idare ediyor benim pc yi, ama yeni nesil fx ler çıkar, başarımı da 2600k dan daha iyi olursa, fiyatı da makul seviyelerde tutulursa eğer, çok satar ki ilk alıcılardan biri ben olurum.
çok şey mi istedim acaba AMD den?
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rtsbora 7 yıl
yeni nesil fx işlemcilern naber? ben asıl onları merak ediyorum.
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highgen 7 yıl
fx denince artık akıllarda çok olumsuz bi hava bıraktı olan daha önceki efsane fx markasına oldu
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Emre_z3 7 yıl
Ya 8150 lanse edileli ömür geçti, hala Türkiye'de yok. İşlemcinin çıkışı efsane gibi bişey oldu doğru olabilme ihtimali olan bir olay ama kimse görmemiş... İkinci nesilden bahsediliyor ama ; nerede bu 8150 bilen var mı beyler? Ne zaman raflarda göreceğiz?
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fbsrkc06 7 yıl
@C.Team
yok fanboy değiliz..amd fx-8150 bekleyenlerdendim ama işlemci şehir efsanesi oldu ortada yok hala....
bas bas bağıran yok gerçek 8 çekirdek yok şöyle böyle diyen amd ye hanimiş hanimiş fx-8150 diyoruz....
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C.Team 7 yıl en beğenilen
İntel fanboylar basmis burayi paralarini intel veriyor sanirim
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müntekim 7 yıl
SLaYeR KiNG
amd işlemci alanında çok ciddi epic fail oldu ; bu gidişle bime düşmesi yakındır..

"Le-amd yada" "La-Amd x86 Traktör işlemci yüksek performanslı" etiketide böyle olur herhalde.
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fbsrkc06 7 yıl
bim aktüel ürünler köşesinde 6 ay sonra anca gelir..fanlara duyuruur...
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