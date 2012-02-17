DH Özel: AMD'den 95 Watt TDP'li üç yeni FX işlemci geliyor

Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver tasarımına yer verdiği FX Next kod adlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlık çalışmalarını sürdüren AMD, mevcut ürün gamına yeni modeller eklemeyi planlıyor. Güncel yol haritasına göre AMD, önümüzdeki günlerde ısıl tasarım gücü 95 Watt olan dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni FX işlemcilerini piyasaya sürmüş olacak.

AMD'nin yeni işlemcileri arasında en hızlı model FX-8140 olacak. Şirketin şu anki amiral gemisi olan FX-8150'nin altına konumlandırılacak sekiz çekirdekli işlemci standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 4.1GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek. 16MB bellek kapasitesine sahip olan işlemci, üretim teknolojisi ve diğer detaylar açısından FX serisinin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. AMD'nin kullanıcılarla buluşturacağı ikinci yeni işlemci FX-6120 olacak. 6 çekirdekli olan işlemci, standart olarak 3.5GHz'de görev yapacak ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilecek. 14MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt.

AMD'nin bu çeyrekte piyasaya sunacağı 95 Watt TDP'li üçüncü işlemcisi ise dört çekirdekli FX-4150 olacak. Standart olarak 3.9GHz'de görev yapan ve Turbo Core 2.0 ile 4.1GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin bellek kapasitesi ise 12MB olacak. Her üçü de Soket AM3+ formunda olan yeni işlemcilerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte piyasada olan bir üst seviyedeki modellere kıyasla daha düşük fiyatlandırma ile kullanıcılarla buluşmaları bekleniyor.