Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: AMD'den Fusion işlemcileri için yeni nesil "çift GPU" teknolojisi

8 yıl
12,3b
1
22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcili Brazos platformunu geçtiğimiz günlerde lanse eden AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı Fusion işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Lynx platformu altında sunulması beklenen L1ano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileriyle, orta ve üst segmentteki notebook'ları ile performans segmentindeki masaüstü bilgisayarları hedefleyen AMD, geliştirmekte olduğu yeni bir "çift GPU" teknolojisi ile Lynx platformuna katma değer sağlamayı planlıyor.

DH Özel: AMD'den Fusion işlemcileri için yeni nesil
Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere AMD, çipsete entegre grafik birimleri için Hybrid Crossfire teknolojisini geliştirmişti. Entegre grafik birimi ve destek sunan ayrık ekran kartlarının paralel çalışmasına olanak tanıyan bu teknoloji çıktığı dönemde ses getirmiş ancak daha sonra gündemden düşmüştü. AMD'nin yeni grafik teknolojisi, konsept olarak Hybrid Crossfire yaklaşımını akıllara getirse de hem teknik hem de firmanın hedefleri açısından önemli farklılıklar içeriyor. L1ano işlemcileri için geliştirilen bu teknoloji sayesinde, Northern Islands serisi yani Radeon HD 6000 serisi ekran kartları ve Haziran-Temmuz döneminde lanse edilmesi beklene L1ano (Fusion) işlemcilerindeki Beavercreek kod adlı grafik biriminin paralel çalıştırılması amaçlanıyor. Bu teknoloji için spesifik herhangi bir model üzerinde durmayan AMD, resmi dökümanında Northern Islands serisi kartlarla uyumlu olacağını belirtiyor.

Geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde, işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartının paralel çalıştırılmasıyla daha yüksek grafik performansı ve daha fazla işlem gücü sunulacağını belirtilirken, artan bağlantı özellikleriyle birlikte Eyefinity teknolojisinin Fusion işlemcili sistemlere adapte edileceğine dikkat çekiliyor. AMD hazırladığı dökümanlarda, sahip olduğu özel teknoloji sayesinde işlemciye entegre grafik biriminin etkin olarak kullanılabildiğini, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafiğin ise harici ekran kartı takıldığında atıl kaldığını ve israfa neden olduğunu belirtiyor. Yeni teknolojiyle ilgili performans tablosu da hazırlayan AMD, dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi ve işlemciye entegre grafik birimi ile Radeon HD 6400 serisi (kod adı Turks) ekran kartının yeni teknoloji sayesinde, Core i3 540 işlemcili ve Radeon HD 5550'li bir sisteme %60 fark atmayı başardığını öne sürüyor.

DH Özel: AMD'den Fusion işlemcileri için yeni nesil
Tam Boyutta Gör

AMD'nin, işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartını paralel çalıştıran yeni teknolojisini, L1ano serisi Fusion işlemcileriyle eş zamanlı olarak lanse etmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafman09 6 yıl
Amd'den bu geliştirmeleri görmek güzel, son kullanıcıya uygun fiyattan yansıdığı sürece alınır.
Bilgisayar toplarken, diz üstü alırken, ihtiyaçlarınızı belirleyin,, en iyisi işinizi görmez, size göre bir model vardır.. İntel veya Amd, varsa Via, söz konusu bir markanın aşığı olmak değil,
Örnek: 1000 tl satılan işlemci saatte 100 km hızla koşuyor.. Diğer işlemci 400 tl satılıyor, saatte 78 km hızla koşuyor.. Şimdi bu durumda hangisini almalıyız?
Bu testleri görebilmek için, alacağınız ürünün piyasada belli bir süredir satılıyor olması gerekir, çıktığı zaman almayın..
Öğrenci iseniz para kazanmıyorsanız babanızı düşünmelisiniz, bu diye tutturmayın.. Araştırmacı olun, Para kazanıyorsanız, kolay kazanılmıyor malum, yine hiç bilmiyor gibi araştırın, bazı bildiklerinizin yanlış olduğunu göreceksiniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deniztns 6 yıl
Hort detected
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl
Geçen sene Ekran kartı piyasasında Nvidia'nın yaşadığı sıkıntıları Cpu tarafında AMD yaşamaya başladı. 3 aya yakın süredir Asus Gigabyte Msı çatır çatır Sandy bridge için Anakartlar hazırladılar. Yılın ilk haftası demeden işlemciler piyasaya çıktı ve geçmiş fiyatlara göre bugün 650 TL'ye extreme seviyesinde işlemci sundu İntel. Ancak Amd tarafında Bulldozer için verilen üretim başlangıç zamanı Nisan ayı olacağı söylenmekte. Burada sanki intel kendi içinde rekaber eder gibi oldu resmen. Başarılı 1. nesil Core ailesine karşı yeni nesil Core ailesi. İşlemci ve Anakart Ekran kartı kadar hızlı dönmüyor. Kullanım süreleri daha uzun olabiliyor. Çok merak ettiğim bir mimari bulldozer ancak benim gibi upgrade zamanı gelenler için de yaklaşık 6 ay uzun bir süre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Genel performansta hiç de fark atacakmış gibi durmuyor. Hatta daha düşük performans göstereceği yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Baslıgı gorunce birden cift gpulu işlemcimi geliyor dedim.Gerci oda yakındır cift gpu + 4 cekirdekli işlemci kendi içinde croosfirelı falan nekadar basarılı olur orası tartısılır :D
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 8 yıl
AMD şuan bal vermeyen arı konumunda, vızır vızır çalışıyor ancak yıllardır haberden öte bir şey göremedik. eğer 2011 de bu söylenenler son kullanıcıya gerçekten yansıtıla bilirse bekleyenler hayal kırıklığına uğramamış olacak.. bende merakla ve ümitle bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vulcain 8 yıl
@Batuist neden oynayamasın ki hocam AMD yıllardır bu kozların etkin hale geleceği dönemi bekliyordu ve şuan kuyruğunda. Sanmıyorum yani bunca yıllık bekleyişin ve emeğin işin tam sonuna gelinmişken satış stratejisi yüzünden batıralacağını :) katılıyorum oyunlarda çift gpu, boşta tek gpu hem enerji tasarrufu hem gürültü azalımı hem donanımın ömrünün uzaması açısından çok iyi olacak =)) The AMD ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

vulcain

@Batuist neden oynayamasın ki hocam AMD yıllardır bu kozların etkin hale geleceği dönemi bekliyordu ve şuan kuyruğunda. Sanmıyorum yani bunca yıllık bekleyişin ve emeğin işin tam sonuna gelinmişken satış stratejisi yüzünden batıralacağını :) katılıyorum oyunlarda çift gpu, boşta tek gpu hem enerji tasarrufu hem gürültü azalımı hem donanımın ömrünün uzaması açısından çok iyi olacak =)) The AMD ...

dediğin gibi AMD yıllardır bu günler için çalışıyordu. bende umarım hem gpu hemde cpu üretebilmenin avantajlarını sonuna kadar kullanabilirler.. intel tekelini kırarlarsa intel kullanıcıları içinde fiyat indirimi olarak yansıyacaktır bu rekabetin sonuçları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 8 yıl
amd iyi iş çıkarıyo yine ama tek sorunu intel kadar parası olmaması dolyısıyla biraz yawaş kalıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
harika bir çözüm.. masa üstünde tek gpu oyunlarda çift gpu çalışır tam verim alınır.. AMDnin elinde gerçekten çok iyi kozlar var ama tabi oynayabilirse..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Yalniz unutmayi arkadaslar crossfire benzer ekran karti guclerini birlestirmeye yariyor 6800 serisi ile beraber crossfire yapilmaz anca iste 6400 serisi filan.
Bunun ustu anca eyefinty icin. Esas amd nin iste hybrid crossfire dan farkli bisi yapmasi gerek ki herkes kullansin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
i3 540'ın, X4 650 'ı AMD'nin kriterlerinde geçtiği bir test malesef inandırıcı değil. Diğer taraftan testte göre atılan fark grafik performansı ve işlem kapasiteyle atılıyor, crossfire zaten var,anakartlardaki vga ile kullanılıyor ve çok az kesime hitap ediyordu, işlem kapasitesi ne anlamadım, haber değeri yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Intel'in sb'in harici ekran kartı takınca israf olan gpu su büyük terbiyesizlik.AMD bu şekilde yaparsa Intel'ide adam eder.Az daha hızlı çıkarsalar keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ethnicity 8 yıl
Güzel haberler,birde öğrenmek istediğim şey 32nm üretim tekniğimi kullanılacak bu işlemcilerde?
Birde dahili gpu ile birlikte takacağımız ekstra ekran kartı ile uyumlu çalışacak anladığım kadarı ile,eğer gözle görülür bir performans artışı sağlarsa çok çok deli satış rakamlarına çıkacağına eminim,inşallahta 32nm yapacaklardır,vay ozaman intelin haline..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12349 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, performans ve
4 etiket daha gpu test sonucu cpu amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim