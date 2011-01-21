DH Özel: AMD'den Fusion işlemcileri için yeni nesil "çift GPU" teknolojisi

Netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcili Brazos platformunu geçtiğimiz günlerde lanse eden AMD, yüksek performans segmenti için hazırladığı Fusion işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Lynx platformu altında sunulması beklenen L1ano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileriyle, orta ve üst segmentteki notebook'ları ile performans segmentindeki masaüstü bilgisayarları hedefleyen AMD, geliştirmekte olduğu yeni bir "çift GPU" teknolojisi ile Lynx platformuna katma değer sağlamayı planlıyor.

Bilindiği üzere AMD, çipsete entegre grafik birimleri için Hybrid Crossfire teknolojisini geliştirmişti. Entegre grafik birimi ve destek sunan ayrık ekran kartlarının paralel çalışmasına olanak tanıyan bu teknoloji çıktığı dönemde ses getirmiş ancak daha sonra gündemden düşmüştü. AMD'nin yeni grafik teknolojisi, konsept olarak Hybrid Crossfire yaklaşımını akıllara getirse de hem teknik hem de firmanın hedefleri açısından önemli farklılıklar içeriyor. L1ano işlemcileri için geliştirilen bu teknoloji sayesinde, Northern Islands serisi yani Radeon HD 6000 serisi ekran kartları ve Haziran-Temmuz döneminde lanse edilmesi beklene L1ano (Fusion) işlemcilerindeki Beavercreek kod adlı grafik biriminin paralel çalıştırılması amaçlanıyor. Bu teknoloji için spesifik herhangi bir model üzerinde durmayan AMD, resmi dökümanında Northern Islands serisi kartlarla uyumlu olacağını belirtiyor.

Geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde, işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartının paralel çalıştırılmasıyla daha yüksek grafik performansı ve daha fazla işlem gücü sunulacağını belirtilirken, artan bağlantı özellikleriyle birlikte Eyefinity teknolojisinin Fusion işlemcili sistemlere adapte edileceğine dikkat çekiliyor. AMD hazırladığı dökümanlarda, sahip olduğu özel teknoloji sayesinde işlemciye entegre grafik biriminin etkin olarak kullanılabildiğini, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafiğin ise harici ekran kartı takıldığında atıl kaldığını ve israfa neden olduğunu belirtiyor. Yeni teknolojiyle ilgili performans tablosu da hazırlayan AMD, dört çekirdekli Fusion L1ano işlemcisi ve işlemciye entegre grafik birimi ile Radeon HD 6400 serisi (kod adı Turks) ekran kartının yeni teknoloji sayesinde, Core i3 540 işlemcili ve Radeon HD 5550'li bir sisteme %60 fark atmayı başardığını öne sürüyor.

AMD'nin, işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartını paralel çalıştıran yeni teknolojisini, L1ano serisi Fusion işlemcileriyle eş zamanlı olarak lanse etmesi bekleniyor.