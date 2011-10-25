DH Özel: AMD'nin Trinity kod adlı 2. nesil Fusion işlemci ailesinin detayları

Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini pazara sunan AMD cephesinde, yeni nesil işlemcilere dönük hazırlıklar devam ediyor. Fusion işlemci ailesiyle yüksek satış başarısı elde eden AMD, 2012 ile birlikte ikinci nesil Fusion işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Athlon II işlemci ailesinde kullanılan K10.5 tasarımını temel alan birinci nesil Fusion işlemcilerinden farklı olarak Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion ailesi çok sayıda yenilik ile gelecek.

AMD'nin resmi dökümanına göre yeni işlemciler, Piledriver kod adını taşıyan ikinci nesil Bulldozer mimarisi üzerinde şekillenecek. Tabi bu noktada aynı mimariyi kullanacak FX Next kod adlı ikinci nesil FX işlemci ailesinden farklı olarak Trinity kod adlı Fusion işlemcilerin, mimarinin belli açılardan kırpılmış versiyonunu kullanacak. AMD'ye göre, şu anki Fusion işlemcilerine göre saf çekirdek performansı açısından %20 daha hızlı olacak yeni nesil Fusion işlemciler aynı zamanda 3. jenerasyon Turbo Core teknolojisiyle gelecek ve bu sayede hem çekirdek hem de entegre GPU için daha agresif otomatik hız artışı yapılabilecek.

Fusion Trinity ailesi, IMC olarak bilinen entegre bellek kontrolcüsü açısından da önemli geliştirmeler içerecek. Bilindiği üzere mevcut Fusion tasarımında CPU ve GPU ve aynı bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve buna bağlı olarak yüksek hızda bellek kullanımına bağlı olarak artan bant genişliği sayesinde GPU performansı da yükselebiliyor. Bu noktadan hareketle AMD, Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcilerinde resmi bellek desteğini arttırıyor ve 2133MHz'e kadar çıkartıyor ki Bulldozer tabanlı FX işlemcilerde bile bu destek şu an için 1866MHz'de. Öte yandan geleneksel belleklere ek olarak AMD, 2012 için hazırladığı yeni Fusion işlemcilerinde daha düşük güç tüketimli LV ve ULV belleklere de destek sunuyor.

Haberimize konu olan resmi AMD dökümanına göre ikinci nesil Fusion işlemci ailesi, lansman döneminde muhtemelen 2, 3 ve 4 çekirdekli modellerle pazara giriş yapacak. Henüz net bir bilgi olmasa da ilerleyen aylarlal birlikte seriye daha yüksek çekirdek sayısına sahip modellerin katılması da beklenebilir ancak diğer taratan AMD'nin 6 ve 8 çekirdek modellendirme stratejisini sadece FX ailesine özgü tutmak istediği de konuşulmuyor değil. En yüksek konfigürasyonda 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciler aynı zamanda çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyacak ve Soket FM2 yapısında olacaklar. Tabi işlemci mimarisinin yanında GPU mimarisi de güncelleniyor.

AMD yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte yeni nesil GPU tasarımına geçiyor ve muhtemelen VLIW4 tabanlı yeni mimariyi (Radeon HD 7000 serisi) kullanmaya başlıyor. Şirketin resmi dökümanlarına göre, ikinci nesil Fusion işlemciler, mevcut modeller ile kıyaslandığında %30 civarında daha yüksek performansı sunacaklar. Saf grafik performansındaki bu artışa ek olarak AMD, Universal Video Decoder 3 isimli video hızlandırma motorunu güncelleyecek ve özellikle video işleme için donanımsal hızlandırma tarafında yeni özellikler sunacak ki bu önemli zira bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge mimarisindeki Quick Video Sync özelliği ile video işleme konusunda modern GPU'lar ile kıyaslanabilecek oranda yüksek performans sunmayı başarmıştı.

Görüntü arabirimlerine destek noktasında da bir takım geliştirmeler var. Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesiyle birlikte Eyefinity teknolojisine destek getiren ve bu sayede çoklu monitör kullanımını Fusion platformunda da yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD, aynı zamanda DisplayPort 1.2 arabirimini de destekliyor. Üretime aday Trinity tasarımının Kasım ayının sonunda hazırlanması beklenirken üretime hazır tasarımın Aralık sonunda tamamlanması ve Ocak ayı ile birlikte hacimli üretimin başlaması bekleniyor. 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanacak yeni nesil Fusion işlemciler, Comal platformunun parçası olacak ve Intel'in Ivy Bridge serisi 22nm işlemcilerine karşı AMD'nin yanıtı niteliğinde olacak.