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DH Özel: AMD'nin Trinity kod adlı 2. nesil Fusion işlemci ailesinin detayları

7 yıl
23b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini pazara sunan AMD cephesinde, yeni nesil işlemcilere dönük hazırlıklar devam ediyor. Fusion işlemci ailesiyle yüksek satış başarısı elde eden AMD, 2012 ile birlikte ikinci nesil Fusion işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Athlon II işlemci ailesinde kullanılan K10.5 tasarımını temel alan birinci nesil Fusion işlemcilerinden farklı olarak Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion ailesi çok sayıda yenilik ile gelecek.
AMD'nin resmi dökümanına göre yeni işlemciler, Piledriver kod adını taşıyan ikinci nesil Bulldozer mimarisi üzerinde şekillenecek. Tabi bu noktada aynı mimariyi kullanacak FX Next kod adlı ikinci nesil FX işlemci ailesinden farklı olarak Trinity kod adlı Fusion işlemcilerin, mimarinin belli açılardan kırpılmış versiyonunu kullanacak. AMD'ye göre, şu anki Fusion işlemcilerine göre saf çekirdek performansı açısından %20 daha hızlı olacak yeni nesil Fusion işlemciler aynı zamanda 3. jenerasyon Turbo Core teknolojisiyle gelecek ve bu sayede hem çekirdek hem de entegre GPU için daha agresif otomatik hız artışı yapılabilecek.
Fusion Trinity ailesi, IMC olarak bilinen entegre bellek kontrolcüsü açısından da önemli geliştirmeler içerecek. Bilindiği üzere mevcut Fusion tasarımında CPU ve GPU ve aynı bellek kontrolcüsünü kullanıyor ve buna bağlı olarak yüksek hızda bellek kullanımına bağlı olarak artan bant genişliği sayesinde GPU performansı da yükselebiliyor. Bu noktadan hareketle AMD, Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcilerinde resmi bellek desteğini arttırıyor ve 2133MHz'e kadar çıkartıyor ki Bulldozer tabanlı FX işlemcilerde bile bu destek şu an için 1866MHz'de. Öte yandan geleneksel belleklere ek olarak AMD, 2012 için hazırladığı yeni Fusion işlemcilerinde daha düşük güç tüketimli LV ve ULV belleklere de destek sunuyor.
Haberimize konu olan resmi AMD dökümanına göre ikinci nesil Fusion işlemci ailesi, lansman döneminde muhtemelen 2, 3 ve 4 çekirdekli modellerle pazara giriş yapacak. Henüz net bir bilgi olmasa da ilerleyen aylarlal birlikte seriye daha yüksek çekirdek sayısına sahip modellerin katılması da beklenebilir ancak diğer taratan AMD'nin 6 ve 8 çekirdek modellendirme stratejisini sadece FX ailesine özgü tutmak istediği de konuşulmuyor değil. En yüksek konfigürasyonda 4MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciler aynı zamanda çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyacak ve Soket FM2 yapısında olacaklar. Tabi işlemci mimarisinin yanında GPU mimarisi de güncelleniyor.
AMD yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte yeni nesil GPU tasarımına geçiyor ve muhtemelen VLIW4 tabanlı yeni mimariyi (Radeon HD 7000 serisi) kullanmaya başlıyor. Şirketin resmi dökümanlarına göre, ikinci nesil Fusion işlemciler, mevcut modeller ile kıyaslandığında %30 civarında daha yüksek performansı sunacaklar. Saf grafik performansındaki bu artışa ek olarak AMD, Universal Video Decoder 3 isimli video hızlandırma motorunu güncelleyecek ve özellikle video işleme için donanımsal hızlandırma tarafında yeni özellikler sunacak ki bu önemli zira bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge mimarisindeki Quick Video Sync özelliği ile video işleme konusunda modern GPU'lar ile kıyaslanabilecek oranda yüksek performans sunmayı başarmıştı.
Görüntü arabirimlerine destek noktasında da bir takım geliştirmeler var. Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesiyle birlikte Eyefinity teknolojisine destek getiren ve bu sayede çoklu monitör kullanımını Fusion platformunda da yaygınlaştırmayı hedefleyen AMD, aynı zamanda DisplayPort 1.2 arabirimini de destekliyor. Üretime aday Trinity tasarımının Kasım ayının sonunda hazırlanması beklenirken üretime hazır tasarımın Aralık sonunda tamamlanması ve Ocak ayı ile birlikte hacimli üretimin başlaması bekleniyor. 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanacak yeni nesil Fusion işlemciler, Comal platformunun parçası olacak ve Intel'in Ivy Bridge serisi 22nm işlemcilerine karşı AMD'nin yanıtı niteliğinde olacak.

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7Mhz 7 yıl en beğenilen
Bence bu haberleri ingilizce olarak hazırlayın çünkü bizim işimize yaramıyor.

Çıkalı neredeyse yıl olacak, daha doğru düzgün bir notebook'u ülkemize gelmedi. Gelen 2-3 versiyonda düşük seri çünkü getiren adamın kafasında "Amd sistemler ucuz olmalıdır, bu yüzden en düşük performanslı (en ucuz) olanları getirmeliyim" düşüncesi var. Bu düşünceyle Amd'nin marka imajının "ucuz ve kalitesiz" olarak yerleşmesi çok normal. Mağazalara gidip Amd'li ürünlere bakanlar bütün Amd seçeneklerin onlar olduğunu yani en iyisininde en kötüsününde gözünün önünde olduğunu düşünecektir çünkü hangi mağazaya gitse aynı tablo. Teknoloji mağazalarının ya da büyük marketlerin katalogları da bu görüşümü destekliyor. Amd’nin ne kadar düşük performanslı ürünü varsa katalogda, parası olmayan buna baksın dercesine, yanlarında da intel i5 ve i7’ler. Fiyat ile kalite her zaman doğru orantılı olmasa da istisnalar kaideyi bozmaz. Amd’ye gücü yeten içinde, para sıkıntısı olmayan içinde o kataloğun söylediği bir tek şey var "AMD ÜRÜNLERİ DİĞER ALTERNATİFLERİNDEN KALİTESİZDİR". Bu durumu yaratan TEKNOLOJİ HAİNİ distribütör ve mağazaların ahlaki ve insani hiç bir değer ölçütü yok çünkü bu değerler hesap makinası ile toplanamıyor.

Amd‘nin bu imajı kırması çok zor görünüyor. Biz burada, araştıran, ne aldığını ve ne alamadığını bilen bir topluluğuz ama ancak pazarın %2-3’ünü oluşturuyoruz. Allah, rekabette bu duruma düşürülmüş bütün firmaların yardımcı olsun.

Fusion beklememe rağmen geçenlerde sırf acelesi olduğu için kuzenime i5 almak zorunda kaldım. Performansına ve kalitesine söz söyleyemem ama sonuçta ilk tercihim değildi. Şimdi ise kardeşime ve kendime dizüstü alacağım ve inadına fusion’ları bekliyorum. Hadi kardeşim içinde i5 aldım diyelim :) ama kendime, inadımdan, Intel almayacağım, A-3650 ve A-3850 bekliyorum.
Bence bu haberleri ingilizce olarak hazırlayın çünkü bizim işimize yaramıyor.Çıkalı neredeyse yıl olacak, daha doğru düzgün bir notebook'u ülkemize ...
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2kol3bacak 7 yıl
AMD her zamanki gibi kağıt üzerinde coşturuyor. İnşallah bulldozer hüsranını piledriverda yaşatmazlar. Bence amd nin asıl bulldozeri intel'in atomunu ezip geçen fusion'dır. Trinity de ise daha iyisinin olacağı söyleniyor fakat keşke bunlar tabletlere de uygulanabilse zira netbook piyasası yakınlarda geri çekilmeye başlar gibime geliyor. Her ne kadar giriş seviyesi notebooklara ve hatta masaüstü sistemlere de uygulanabilse de tablet gibi büyüyen bir piyasada varolmak amd nin çok çok işine yarayabilirdi diye düşünüyorum. Gerçi qualcomm ve nvidia oralardaki arazileri çoktan kapatmış gibi görünse de alternatifler her zaman iyidir diye düşünüyorum. Son olarak AMD'nin trinity'den ziyade piledriver'a daha fazla vakit ayırması gerektiği düşüncesindeyim.
AMD her zamanki gibi kağıt üzerinde coşturuyor. İnşallah bulldozer hüsranını piledriverda yaşatmazlar. Bence amd nin asıl bulldozeri intel'in atomunu ezip geçe...
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fullflavor1977 7 yıl
soar.kerrigan
fullflavor1977 Valla şöyle düşünürsek, 1680*1050 çözünürlükte ve onun altında çözünürlükte oynayanlar için bu platform büyük bir gelecek vaat ediyor. Tamam bu forumda çoğumuz bu çözünürlüklerde oynamak istemez ama genel PC satış ve monitor satış rakamlarına bakarsak, en fazla pay bu segmentde var ve fusion2 bu segment için hazırlanmış. daha yeni sandy bridgeli sistem kurdum ama yazın bu platform şimdiki nesilden daha iyi performans ve daha az güç tüketirse bir tane de genel evdeki herkes tarafından kullanılmak üzere bu platformdan yapıcağım.
birak degmez...

hangi verilere bakarak bu fikre vardiniz? Tum inceleme siteleri bu platform hakkinda ovguyle bahsediyorda.
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sedoman34 7 yıl
bu gpu/cpu ile orta seviyede oyun performansı yada sb 2500k dan daha öte bir gpu verimi alınabilecekse amd nin kar hanesine + kazandırmazmı nihayetinde.
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soar.kerrigan 7 yıl fullflavor1977
fullflavor1977

soar.kerrigan

fullflavor1977 Valla şöyle düşünürsek, 1680*1050 çözünürlükte ve onun altında çözünürlükte oynayanlar için bu platform büyük bir gelecek vaat ediyor. Tamam bu forumda çoğumuz bu çözünürlüklerde oynamak istemez ama genel PC satış ve monitor satış rakamlarına bakarsak, en fazla pay bu segmentde var ve fusion2 bu segment için hazırlanmış. daha yeni sandy bridgeli sistem kurdum ama yazın bu platform şimdiki nesilden daha iyi performans ve daha az güç tüketirse bir tane de genel evdeki herkes tarafından kullanılmak üzere bu platformdan yapıcağım.
birak degmez...


hangi verilere bakarak bu fikre vardiniz? Tum inceleme siteleri bu platform hakkinda ovguyle bahsediyorda.



hehe fark etmemissin. :D alintiya yogunlas
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Rubisco 7 yıl
Salvation27
Ben amd başkanı olsaydım :D bütün çalışmalarımı yeni bir işlemci üzerinde sürdürürdüm, çok yoğun bir şekilde ve extra mesaili..adam gibi bir işlemci çıkarıp ama gerçekten adam gibi olacaktı öyle bir adam ki 990x extreme ile kafa kafaya gidecekti fiyatınıda 400$ olarak belirlerdim. Oondan sonra satışı görün.rahat 3 sene 1. olurdum.3 sene içerisinde aynı çalışmayı üst düzey işlemci için harcardımoldu bitti..

İşler senin dediğin gibi olsaydı atı alan üsküdarı çoktan geçerdi. Sen yeni bişey çıkarttın diyelim AMD olarak, işe yarayan bişey (PREFETCH komutu mesela). Bakıldı edildi, hem işe yarıo güzel hem performans faln arttırıyor dimi? Intel ne yapıyo, o da kendisi tamamen aynı işi yapan PREFETCH komutu çıkartıyor. Sen programda assembly da PREFECTH'i kullanabiliyosun çünkü senin görebildiğin en sonra kısmı orası. Intel kendi ürettiği komutu aynı işi tamamen farklı bi yoldan yaptığından, AMD aynı zmanda Intelin PREFETCH'ini de desteklemek zorunda. Geçmiş bunun gibi tonlarca zımbırtı ile ve intelin ayak oyunlarıyla dolu.
Bütünleşik yapıda(cpu+gpu) INTEL'in düzenbazlık yapmasını dolaplar çevirmesini engelleyen ne? GPU'nun çünkü x86 ile alakası yok, CPU'nun GPU ile nasıl iletşim kuracağı veriyi nasıl işleyeceği, nerden nereye tasıl transfer ediceği vs. vs. bütün hepsinde özgürsün seni kısıtlayan yada önüne şuna buna uyumlu olman lazım diye çıkan birşeyler yok. Sonuç olarak böyle birşeyle AMD nin iyi bir iş yapması gayet normal.
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fullflavor1977 7 yıl
Valla şöyle düşünürsek, 1680*1050 çözünürlükte ve onun altında çözünürlükte oynayanlar için bu platform büyük bir gelecek vaat ediyor.

Tamam bu forumda çoğumuz bu çözünürlüklerde oynamak istemez ama genel PC satış ve monitor satış rakamlarına bakarsak, en fazla pay bu segmentde var ve fusion2 bu segment için hazırlanmış.

daha yeni sandy bridge'li sistem kurdum ama yazın bu platform şimdiki nesilden daha iyi performans ve daha az güç tüketirse bir tane de genel evdeki herkes tarafından kullanılmak üzere bu platformdan yapıcağım.

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WarSaw 7 yıl
gereksiz yere ( - ) basan ruh hastaları kimler, keşke puanlama yapanların adlarıda görülebilseydi iyi olurdu çoluk çocuk ergen tıfılların önüne geçilirdi.
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DH Misafiri 7 yıl
millet bulldozer işlemciler durumu yüzünden amd`ye sanki amd`de intel`deki gibi bir yönetim varmış gibi muamele yapıyor
oysaki buldozer işlemci çıktıktan sonra tasarımın hatalı olduğu anlaışılması durumundan yönetimdeki boşluk anlaşılıyor
amd`de 2007 senesinden beridir yönetici değişimi dolayısıyla yönetimde sorun var
bu sebepten harcanan seriler fx70, buldozer
amd 6 ay boyunca ceo arayışındaydı çünkü amd reklama onu bunu şişirmye değil kaliteye müşteriye saygıya önem veriyor
firma var firma var
amd piyasaya sürdüğü buldozer işlemcinin 2600k`nın gerisinde kaldığını bizzat kendi açıklıyor
ama intel çıkardığı sandy bridge işlemcinin gerçekte halefinden %15 olmasına rağmen millete %50 daha hızlı olduğunu yutturmak için sandy bridge ile gerçek 4 çekirdek olmayan 2x2 işlemci ile karşılaştırmasını yaptı
fark ortada!
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dreamblue35 7 yıl
daha bir önceki amd ile ilgili haberde yorumda bulunmuştum rew b3 gelir diye adamlarla pişti olduk 2. nesil işlemcilerini çıkarıyorlar; uzun lafın kısası bence amd-intel danışıklı bir dövüş sergiliyorlar bir dönem biri ezik bir dönem diğeri birileri sizi fena halde aldatıyor
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Y-ZiyA 7 yıl
Gelmeden yorum yapmak zor. Bulldozer 5 sene beklendi de ne oldu?
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theyapici 7 yıl
pek de dank işte budur denecek gibi görünmüyor orta giriş seviyesinde bir işlemci olacak gibi adını hakkeden bir fx işlemci çekirdekleri ve sağlam gpulu bir işlemci tasarlayıp satmasını herkes bekliyor
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OverClocK1ng 7 yıl
Trinity geliyor...
Tamam artık. 2017 de gelir hayırlısıyla...
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vidoko 7 yıl
cpu ve gpu sistemini dahada geliştirmesi daha mantıklı bence tablet pclerde muazzam farklar yaratabilir.
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dellino 7 yıl
AMD 64 bit'i sanırım toprağa gömecek.
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fullflavor1977 7 yıl
bence son 3-4 senenin en guzel mimarisi budur. amd, tam gaz bu platforma yonelmeli. hem kendi islemcisini saticak hemde crossfire uyumlu olarak kendi ekrran kartini. bir tasla iki kus.
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TheLastNinja2 7 yıl
Bu ne ya, herkes -2 yorum almış kafadan, nasıl oluyor öyle, sadece oy veren manyaklarmı dolaşıyor forumlarda?
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