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DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi

7 yıl
11,6b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi içerisinde Type G4 kod adıyla geliştirilen A7, Alman otomobil üreticisinin şimdiye kadar hazırladığı en dikkat çekici tasarımlardan birine sahip. Mercedes-Benz'in CLS ve BMW'nun 5 Serisi GT modeli ile aynı segmentte yer alan araç, sportif çizgilerinin yanında yolcu kapasitesi, işçilik, donanım, Quattro sistemi ve motor seçenekleriyle otomobil tutkunlarının rüyalarını süslemeye devam ediyor. Audi A7 karakteristik otomobil özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu elektronik donanım açısından da iddialı. Konuya hakim Audi yetkilisinden aldığımız bilgiye göre A7, şirketin diğer bütün otomobillerinden daha karmaşık bir alt yapıya sahip. İleri teknolojili ürünü ekipmanlarla donatılan Audi A7, sürüş yardım sistemi ve bilgi-eğlence sistemi olmak üzere araç içi elektroniğinde iki temel platforma sahip.
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Biz bu haberimizde 3.0 Litre hacminde yüksek performanslı V6 TDI motora sahip olan Audi A7 3.0 TDI Quattro için sürüş dinamikleri ve performans verilerinden ziyade, Infotainment adı verilen araç içi bilgi eğlence sistemindeki önemli bir detay üzerinde duracağız. Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tecrübe etme fırsatı yakaladığımız bu sistem, Nvidia Tegra tabanlı yapısı ve gelişmiş Google entegresyonu ile araç deneyimini bir adım daha ileri taşıyor. Audi'nin sistemi, arka planda yıllara varan ciddi bir ar-ge çalışması ve oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan araç elektroniği düzenlemelerinin bir sonucu. 2005 yılından bu yana Google ve Nvidia ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi bilgi-eğlence sistemi çalışmaları yapan Audi için bu sistemin merkezinde, Audi Connect var diyebiliriz. Otomobillerin artık eskisi gibi olmadığını söyleyen Audi, gençler için otomobil statü sembolünden ziyade bir mobil cihaz ve kullanıcılarını harket halindeyken bile çevrimiçi tutabilecek teknolojik objeler haline geliyor.
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Audi'nin yıllardan bu yana kullandığı MMI (Multimedia Interface), Google ve Nvidia işbirliği ile artık daha önce hiç olmadığı kadar gelişmiş bir seviyede. Audi Connect ile bu özelliğe sahip araçlarda sistem UMTS modülü üzerinden 4G bağlantısı kurarak hareket halindeyken dahi veri güncellemesi ve sisteme entegre Google Maps gibi uygulamalar için gerçek zamanlı içerik tazelemesini mümkün kılıyor. Bununla birlikte aynı sistem 3G desteğine sahip olsa bile Audi, daha yüksek bağlantı hızları ve daha geniş kapsama alanı nedeniyle ağırlığı 4G üzerine verecek gibi görünüyor.  Bizim test ettiğimiz araçtaki 4G bağlantı hızı oldukça başarılı çalışıyor, Google aramaları çok hızlı yapılıyor ve harita güncellemeleri sorunsuzca geliyordu. Tabi sonucunda araç için elektronik sistemlerden bahsettiğimiz için burada birinci öncelik her zaman sürüş güvenliği olacaktır. Audi yaptığı açıklamalarda tüm sistemin güvenli işleyişe katkı yapacak şekilde geliştirildiğini söylüyor. Bu bağlamda hazırlanan touchpad oldukça ilginç. Zira hareket halindeki bir sürücü, gitmek istediği yeri yazmak için ekrana uzanmak zorunda değil. 
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Vites kolunun sol arka kısmına yerleştirilen touchpad ile sürücü, kendi el yazısı ile harfleri yazabiliyor ve Google, tahmin ve otomatik tamamlama özelliği ile kullanıcıyı hızlı bir şekilde sonuca götürebiliyor. Örneğin siz navigasyon bölümünde touchpad ile ekrana, Star yazdığınıda Starbucks gibi farklı alternatifler listeleniyor ve sizden geçim yapmanız isteniyor ki bu noktada MMI tekerleği ve direksiyon üzerindeki butonlar kullanılabiliyor. Daha kolayını isteyenler içinse sesli kontrol özelliği mevcut. Şu an sadece Audi tarafından sunulan bu özellik sayesinde sürücü, Google'ın çevrimiçin sesli POI arama özelliğinden faydalanabiliyor. Yeni nesil Audi'ler için Google'ın araç içi pozisyonu sadece bununla sınırlı değil elbette. Google Earth ve Google StreetView özellikleri de MMI'daki navigasyon sistemine dahil olarak geliyor. Yaptığımız denemeler sonucunda şunu söyleyebilirim, gelişen GPS teknolojisi, haritalama alanındaki çalışmalar ve navigasyon uygulamaları sayesinde zaten yol bulma sorunu çözülmüştü, Audi ise bu alandaki tüm unsurları bir araya getirerek belkide bu alandaki en komplike paketi sunuyor zira Streetview ile GPS sinyalinin gösterdiği noktayı görsel olarak ta tarayabilen sürücüler, bu sayede soru işaret yaşamadan gidecekleri yöne karar verebiliyorlar.
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Audi A7'deki bilgi-eğlence sisteminde araç içerisindekilerle etkileşimi sağlayan asıl unsur,  8" büyüklüğündeki ekran. Parlaklık seviyesi ve renklerinin canlılığı farklı ışık koşulları için son derece yeterli olan ekran aynı zamanda görüş açısı sıkıntısı da yaşatmıyor. 3D grafiklerle benzenmiş menü tasarımları, A7'nin araç içi bilgi-eğlence sisteminin iddiasını güçlendiriyor. Tüm bu sistemin çalışmasından sorumlu olan ise Nvidia Tegra işlemcisi. Artan rekabet koşulları çerçevesinde fark yaratmak isteyen otomobil üreticileri teknoloji yatırımlarını her geçen güç arttırırken, bu noktada çipset üreticilerinin konuya olan ilgisi de ortada. Nvidia'nın dışında başta Intel olmak üzere pek çok firma otomotiv endüstrisine büyük ilgi duyuyor. Merak edenler için Audi, şu anki sisteminde dört çekirdekli Tegra 3 yerine eski nesil Tegra kullanıyor ancak gelecekte bunun güncellenmemesi adına hiç bir neden yok çünkü Audi, bu tasarım için sisteme dahil ekranın alt kısmında MMX kutusuna yer veriyor. Bu kutu içerisinde Multi-Media eXtension adı verilen tak çıkart kart bulunuyor. Bu kart üzerinde ise Nvidia'nın Tegra işlemcisi, bellek yongaları ve temel bileşenleri oluşturan diğer komponentler yer alıyor. Sistemin modüler yapıya sahip olması, ilerde yapılacak işlemci güncellemesi için Audi adına tasarım ve zaman anlamında avantaj yaratan bir unsur.
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Donanım tarafındaki çalışmaları bu şekilde. Peki Audi, sistemin ihtiyacı olan yazılım konusunda nasıl bir strateji benimsemiş durumda ? Yazılım için şirket, Finlandiya merkezli Elektrobit ile çalışıyor. İki firmanın ortaklığında kurulan yeni şirket, global pazarda nagivasyon, telefon ve bunları yazılım paketine entegre eden çözümleri takip ediyor ve alıyor. Audi ile Nvidia'nın ilişkisine dönecek olursak eğer, bu birliktelik Audi tarafından "Alman Mühendisliği Silikon Vadisi ile tanıştı" şeklinde yorumlanıyor. Gelişmiş MMI sistemindeki görsel yükün tamamını Nvidia'ya teslim eden Audi için A7 ilk sayılmaz. Şirket daha önce 2007 yılında A4, 2009'da da A8 modellerinde yine Nvidia çözümleri kullanmıştı. Gelecekte ise bu birlikteliğin hem Audi içerisinde hem de bağlı olduğu Volkswagen Grubu içerisinde daha da genişlemesi bekleniyor. Hatta konuyu biraz daha açmak gerekirse Audi, yeni A3 modelinde Nvidia'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisine yer verecek, bu yıl ayrıca 1.4GHz'de çalışan dört çekirdekli Tegra 3 için çalışmalar yapılacak. 
DH Özel: Audi A7'nin Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sistemi
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Audi tüm bu çalışmaları, zamanın son derece değerli olduğu günümüzde, sürücü ve yolculara yolda geçirdikleri zamanı daha değerli kılmak ve benzersiz çoklu ortam deneyimi yaşatmak için gerçekleştirdiğini söylüyor. Kısa süre için tecrübe ettiğim sistemin son derece akıcı çalıştığını söyleyebilirim. Hatta yakın gelecekte Facebook ve Twitter entegrasyonları da araçların içerisine girmiş olacak. Bu noktada Audi'nin sürücü alışkanlıklarıyla ilgili olarak arka planda veri toplayıp toplamadığını da sordum ve  kesinlikle böyle bir durumun olmadığı cevabını aldım. Tabi tüm bunlara ek olarak Audi A7'de sürüşe yardımcı sistemler, gece görüş sistmleri ve HUD (Head up Display) gibi sayısız teknoloji var ancak biz fuarın teması gereği bu yazımızda bilgi eğlence sistemine yer verdik. Son olarak merak edenler için bu sistemin, gelecekte Nvidia Tegra tabanlı herhangi bir tüketici elektroniği cihazı ne yapabiliyorsa o şekilde çalışacağını ve video, müzik, resim hızlandırma özelliklerinin daha yaygın ve efektif bir şekilde kullanılmasının planladığını da söyleyebilirim. Teknoloji tutkunları için şu an Audi A7, sahip olduğu donanım, Google entegrasyonu ve ileri seviye ekipmanları ile kuşkusuz bu alandaki en iddialı otomobillerden birisi olarak bütçesi el veren kullanıcılara göz kırpıyor.

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Die4WiN 7 yıl en beğenilen
Tegra hikaye, A7 şahane
Ben arkası bu kadar güzel bir araba görmedim
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DH Misafiri 7 yıl
A7 yi aldık da Tegrası kalmıştı şimdi tam oldu...
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theaozturk 7 yıl
Mercedes-Benz'in CLS ve BMW'nun...
aracının markası nedir?
BeMeDabulu
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Batuist 7 yıl
bence haberde en ilgi çekici yer tak çıkar kartın yazdığı kısım. yani ileride yeni bir kart ile çok daha işlevsel fonksiyonların elde edilebilecek olması düşünülmüş en harika olay olmuş.. yani gömme bir sistem yapmaktansa bunu değiştirilebilir olarak tasarlamak adamların ne kadar ileriye dönük olduklarını gösteriyor. başkası olsa yeni özelliklerin yeni ürünlerde olması gerektiği düşüncesiyle böyle bir opsiyonu düşünmezdi bile.. hele hele Türkler olsaydı.. yenisini istiyorsan git yeni araba al derlerdi.. yapan firma yokm u tonla.!!! hatta hepsi neredeyse..
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alpa07 7 yıl
2 tane alcam bu arçtan
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AMDR 7 yıl
O sistem kaç sene idare eder bu araçda
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nacer 7 yıl
ÖTV'si ne bunun ? :) Duyduğum kadarıyla bazı resmi ithalatçılar 3.0 araç getirmemeye başladı ÖTV yüzünde.
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ilhan_28 7 yıl
saat frekansı kaç bunun?
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iAndroid 7 yıl
Yakında şöyle video incelemeler çıkacak: Audi A7 inceleme...
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Dark Shade 7 yıl
Bunu alabilmek icin is adami olmasi lazim...
Bana nvidia siz hali bile yetet bu arabajin .d
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Mellkor 7 yıl
Erdi beyin resimleride rapyildizi logosu gibi olmus amerika havasi insani birbaska yapiyor herhalde


Guzel araba zaten ne yapsalar yakisiyor
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dirty_dancer 7 yıl
arabanın sıfırı almanya da 65 bin euro burda 134bi euro 2katından fazzla bee insaf...
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bladerunner4153 7 yıl
bunun toplaması daha mı uygun olur acaba o_O
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Confusion 7 yıl
3.0 Litre hacminde yüksek performanslı V6 TDI motora sahip olan Audi A7 3.0 TDI Quattro
bu motor kendini Q7 ve A8 serisinde kanıtladı ve daha sonra bazı yenilemelerle(tek emme manifold,vb) birlikte yeni Q7,Cayanne,Panamera ve Touareg te kullanıldı.

Motor ve konfor konusunda sağlam bu modeller için en büyük eksik de Nvidia çözümüyle giderilmiş bence
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