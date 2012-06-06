DH Özel : Eurosport Player uygulaması güz döneminde Panasonic SmartViera modellerine gelecek

Televizyon sektöründe iddialı olmak isteyen firmalar artık akıllı televizyon sistemlerine ciddi yatırımlar yapmaya başladı. SmartViera akıllı TV modellerinin 2012 yılı versiyonlarının tanıtıldığı Paris'teki Panasonic firmasının etkinliğinde bu trendi daha iyi gördük. Detaylarını ilerleyen saatlerde paylaşacağımız etkinlikte öne çıkan konulardan birisi Eurosport Player uygulamasıydı.





Eurosport Player uygulaması hali hazırda mobil platformlarda spor kanallarını canlı olarak takip edebilmeyi sağlayan bir uygulama. Akıllı TV segmentinde ise uygulamayı sadece Panasonic modellerinde görebileceğiz.





İki yıldır önemli müsabakaları Eurosport ortaklığında izleyicilerine ulaştıran Panasonic, bu sayede kullanıcılarına da önemli bir ayrıcalık sunmuş olacak.





SmartViera teknolojisinden sonuna kadar faydalanan uygulama, Eurosport kanallarının uydu yayınlarını izleyicilere ulaştıracak. Kullanıcılar önceki spor karşılaşmalarını da tekrar izleyebilecek.





Uygulama büyük spor organizasyonlarını canlı olarak ekrana getiren ilk uygulama olacak. Müsabakalarda skor tabloları, sporcuların bilgileri, anlık gelişmeler ekrana gelecek ve müsabakaya göre bilgiler arasında geçiş yapılabilecek.





Uygulama bunun yanında kullanıcının tanımladığı sporcunun müsabakalarını da liste yaparak sırası geldikçe ekrana yansıtabiliyor, uyarı verebiliyor. Bu özellik ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulacak.





Uygulama yayınlandığında 14 ülke için erişilebilir olacak. Zamanla daha çok ülkeyi kapsar hale gelecek. Viera Connect uygulama mağazasından indirilebilecek olan uygulama ilk ay ücretsiz. Sonra ise ülkeye bağlı olarak 2.49 - 4.49 avro şeklinde ücretlendirme olacak. Uygulama 2010-2011-2012 yılında çıkan modeller ile uyumlu olacak. Ancak ücretsiz deneme süresi 2012 model SmartViera modellerini alanlara sunulacak.





Ülkemizde de Eurosport kanallarına olan ilgiyi yetkililere aktardığımızda, uygulamanın desteklediği diller arasında Türkçe'nin de sonraki dönemde mümkün olabileceği cevabını aldık. Ancak yayınlar İngilizce olacak.











