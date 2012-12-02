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DH Özel: Modern Combat 4: Zero Hour'dan ilk izlenimler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un geçtiğimiz eylül ayında duyurusunu yaptığı ''Modern Combat'' serisinin yeni oyunu Modern Combat 4: Zero Hour'u donanimhaber.com ailesi adına deneyerek oyun hakkında merak edilen detayları gün yüzüne çıkardık.İki farklı oyun modu ile karşımıza çıkan yapım, şu an için resmi olarak uygulama marketlerinde yerini almadığı için sadece hikaye modunu deneyebildik.
Modern Combat 3: Fallen Nation ile birlikte büyük bir sıçrayış yakalayan seri, aynı sıçrayışı maalesef yeni oyununda gösteremiyor. Ancak Modern Combat 4, üçüncü oyunun genel yapısı üzerine oynanışı daha zevkli hale getirecek bir takım yeni dinamiklerle geliyor. Grafiksel anlamda muazzam gelişmelerin yaşanmadığı yeni oyunda sadece gölge ve ışıklandırma yapılarında bir takım iyileştirmelerin yapıldığı görülüyor. Yapımda savaşlar geniş bir alanlara yayılmış gibi görünse de, ilerleyişin halen koridor mantığında olduğu da gözlerden kaçmıyor. Bu yüzden bölümlerin kimi zaman sıkıcı bir hal aldığı da oluyor. Ancak, Modern Combat 4'e eklenen yeni teknolojik aletler ve yakın dövüş sistemi bu can sıkıcı durumu az da olsa gideriyor. Yakın dövüş sistemi, önceden kurgulanmış sahneler üzerinden işliyor ve bu sahneler oldukça başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ancak, söz konusu sahnelerde oyuncu aktif olarak rol oynamıyor.

FPS türündeki oyunların hikaye modlarında karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri olan ve oynanışı büyük ölçüde etkileyen yapay zeka sorunu, maalesef Modern Combat 4'te de karşımıza çıkıyor. Oynadığınız zorluk seviyesi fark etmeksizin bazı düşmanların yanlarına sokulduğunuzda halde bile sizi fark edemiyor ve uzunca bir süre tepkisiz kalabiliyor. Ancak, yapımın bu sorunu birçok oyuncunun vazgeçilmezi olan çoklu oyuncu moduyla aşacağını düşünüyoruz. Henüz bu modu deneme fırsatı bulamasak da, gelen son haberlere göre çoklu oyuncu modunda; takım oyunu, bayrak kapmaca ve alan savunma gibi oyun türlerinin yer alacağı belirtilmekte. 

Modern Combat 3'te de karşımıza çıkan bir kontrol sistemine sahip olan yapım, kontrol sistemini tam anlamıyla oyuncuların hayal gücüne bırakmış durumda. Ancak, kontrol sistemi her ne kadar istenildiği gibi özelleştirilebilir bir yapıya sahip olsa da, küçük ekranlı cihazlarda kontrollerin sorun yaratabileceğine de belirtelim. Sırf müzikleri için oynanması gereken yapımlar arasında yer almayan Modern Combat 4'te seslendirmeler ve ses efektleri karmaşa ve savaş atmosferini yeterli seviyede yansıtıyor. 

Genel olarak Modern Combat 3: Fallen Nation'ın izinden giden, yakın dövüş dinamikleri ve teknolojik aletlerin kullanımıyla seriye azda olsa bir şeyler katan Modern Combat 4: Zero Hour'un mobil platformun önde gelen FPS oyunları arasında yer alacağını düşünüyoruz. Yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi verilmese de resmi olmamakla beraber gelen haberlere göre, yakın bir zaman içerisinde Android ve iOS sonrasında ise, daha öncede belirttiğimiz üzere Windows Phone 8 platformunda yerini almasını bekliyoruz. 

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Tesla Nikola 7 yıl en beğenilen
Xperia Arc s cok iyi sekilde kaldiriyor dh ozel inceleme birazdan



Test edilen cihazlar Arc ve Arc S 1.4 ghz da biraz bekletiyor oyuna girerken @ 1.6 da normal sekilde giriyor.. en ufak donma takilma yok

Donanim

CPU 1.4 GHz Scorpion

GPU Adreno 205

Android surumu 2.3.7


not:oyun daha markette cikmadi

Xperia Arc s cok iyi sekilde kaldiriyor dh ozel inceleme birazdanTest edilen cihazlarArc ve Arc S1.4 ghz da biraz bek...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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AndroKing 6 yıl
Bana sd dosyası için bilgisayara girmemi gerektirmeyen apk yi açınca kendi sd sini internetten indiren apk atabilirmisiniz :D biliyorum cok sey istedim
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Tek suçu kopya çekmek 6 yıl
Huawei ideos x5 te takılmadan oynuyorum
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farego 6 yıl
Oyunda her şey parayla ?Her şey seni satın almaya yönlendiriyor..
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Naples 6 yıl

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DH Misafiri 6 yıl
ayhankaldırım
xperia u açarmı arkadaslar

ayhan okuduysan altta belirt benim tlfonda xperia u açttı ve en ufak donma dahi yok
telde çok oyun olmasına rağmen
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Guest-334F3CF19 6 yıl
online apk yok mu
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almila1299 6 yıl
CoD BO2'den çok daha güzel görünüyor. Multisi varsa tadından yinmez.
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II. Aragorn 6 yıl
Multisi şu an için çalışmıyor.Ben denedim. MC3 ten daha güzel gibi duruyor fakat şu an için markette yok ve multiplayer desteğide yok.Ama harika oyun.
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Sirrüs 6 yıl
Mobil oyun yani ne bekliyorsunuz ki (bence güzeller ) oyun oynamak isteyenler xbox ps3 alsın ben öyle yapmayı düşünüyorum telefonu verip xbox alacagim telefon olarak ise galaxy ace yeter.

Neyse oyun markette yok apk mania ise oyun var fakat yüklenmesini beceremiyorum. Bu mesajı görenler lütfen bana yardım etsin. Apk maniadaki gameloft oyunlarini yukluyemiuorum
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ayhankaldırım 6 yıl
xperia u açarmı arkadaslar
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bozok_53_45 6 yıl
Nerden indiriliyor?
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Tecnique 6 yıl
Mobilde FPS olmuyor ya
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Cool Boy 6 yıl
Yükledim az önce Galaxy Note 10.1 tabletime :) grafikler gerçekten muazzam olmuş diyebilirim..
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s_demirci_53 6 yıl
Ben de denemek istiyorum begenirsem online oynamak için satın alabilirim zaten bazen bir dolara düşüyor fiyat o zaman harika oluyor.
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