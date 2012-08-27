DH Özel: Motorola Türkiye kapanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola'nın akıllı cihaz üreten Mobilite bölümünü bir süre önce 12.5 milyar dolara satın alan Google, temizlik operasyonuna başladı. Mobilite Grubu'nu daha karlı bir operasyona dönüştürmek için kolları sıvayan Google, cihaz üretimini akıllı modeller üzerine kurgulama yoluna giderken, yaklaşık 20 bin çalışanı olan yapılanmada işten çıkarmalar da yapacak.
Google'a yakın kaynaklar daha önce yaklaşık 4000 çalışanın işten çıkartılacağını ifade etmiş, bu kişilerin çok büyük bir kısmının da Amerika dışındaki operasyonlardan olacağı gündeme gelmişti. Aldığımız duyumlara göre, yeniden yapılanma kapsamında Motorola Türkiye'nin de faaliyetleri sonlanıyor. Son olarak Droid RAZR modelini çok katılımlı bir etkinlik ile lanse eden Motorola Türkiye aynı zamanda Atrix gibi çeşitli modellerini son dönemde agresif sayılabilecek fiyatlar ile pazara getirmişti. Tabi Türkiye operasyonunun sonlanacak olması, satılan cihazlarla ilgili servis ve yazılım desteğinin ne olacağı gib çeşitli soruları da beraberinde getirmekte. Konuyla ilgili detaylar elimize ulaştığında sizlerle paylaşıyor olacağız.
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1 sene önce ingiltereden motorola defy telefon aldırdım, iyi güzel kullandık bir süre... Arkasından 3-4 ay geçti geçmedi bir anda kendi kendine kapandı telefon.... Bir daha da açılmadı.
Götürmediğimiz telefoncu kalmadı, aramadığımız parça kalmadı, danışmadığım kimse kalmadı...
Sözde Motorola Türkiye denen aslında var olmayan oluşumla görüştüm konuyu, bunlar telefona bakamıyorlarmış İngiltere'ye getirmemiz gerekiyormuş. Ayrıca işin komik yanı da ben sözde Motorola Türkiye adlı telefonu arıyorum ama karşıma çıkan hanımefendi bir Türk ama telefonu UK topraklarından yani İskoçya'dan açıp konuşuyor benimle...
Eeee ne anladım ben bu Motorola Türkiye işinden o zaman ?? Konuştuğum Türk personel bile bırak İstanbul'u Türkiye'de yaşamıyor... İskoçya'dan bağlanıyor bana telefonda...
Motorola USA ile konuştum, telefonu buraya getirirseniz hemen yenisini verelim dediler... İmkan olmadı...
Niyetlendik bari garanti Avrupa ülkelerinde geçer, Almanya'dan hallettirelim diye Motorola UK de olmaz, sadece bizim topraklarımızda onarım yaparız dediler...
Sonuç olarak telefon ve telefona verilen para çöpe gitti, telefonu da salladık gitti...
Yani Motorola Türkiye sözde bir oluşumdur, çok da lazım değildi...
İyi ki de kapanmış gitmiş, çok hayırlı bir haber... En azından israf yaratmaz Google'a...
Bu da böyle bir anımdır.