DH Özel: Motorola Türkiye kapanıyor

Motorola'nın akıllı cihaz üreten Mobilite bölümünü bir süre önce 12.5 milyar dolara satın alan Google, temizlik operasyonuna başladı. Mobilite Grubu'nu daha karlı bir operasyona dönüştürmek için kolları sıvayan Google, cihaz üretimini akıllı modeller üzerine kurgulama yoluna giderken, yaklaşık 20 bin çalışanı olan yapılanmada işten çıkarmalar da yapacak.

Google'a yakın kaynaklar daha önce yaklaşık 4000 çalışanın işten çıkartılacağını ifade etmiş, bu kişilerin çok büyük bir kısmının da Amerika dışındaki operasyonlardan olacağı gündeme gelmişti. Aldığımız duyumlara göre, yeniden yapılanma kapsamında Motorola Türkiye'nin de faaliyetleri sonlanıyor. Son olarak Droid RAZR modelini çok katılımlı bir etkinlik ile lanse eden Motorola Türkiye aynı zamanda Atrix gibi çeşitli modellerini son dönemde agresif sayılabilecek fiyatlar ile pazara getirmişti. Tabi Türkiye operasyonunun sonlanacak olması, satılan cihazlarla ilgili servis ve yazılım desteğinin ne olacağı gib çeşitli soruları da beraberinde getirmekte. Konuyla ilgili detaylar elimize ulaştığında sizlerle paylaşıyor olacağız.



