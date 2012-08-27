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DH Özel: Motorola Türkiye kapanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın akıllı cihaz üreten Mobilite bölümünü bir süre önce 12.5 milyar dolara satın alan Google, temizlik operasyonuna başladı. Mobilite Grubu'nu daha karlı bir operasyona dönüştürmek için kolları sıvayan Google, cihaz üretimini akıllı modeller üzerine kurgulama yoluna giderken, yaklaşık 20 bin çalışanı olan yapılanmada işten çıkarmalar da yapacak.
Google'a yakın kaynaklar daha önce yaklaşık 4000 çalışanın işten çıkartılacağını ifade etmiş, bu kişilerin çok büyük bir kısmının da Amerika dışındaki operasyonlardan olacağı gündeme gelmişti. Aldığımız duyumlara göre, yeniden yapılanma kapsamında Motorola Türkiye'nin de faaliyetleri sonlanıyor. Son olarak Droid RAZR  modelini çok katılımlı bir etkinlik ile lanse eden Motorola Türkiye aynı zamanda Atrix gibi çeşitli modellerini son dönemde agresif sayılabilecek fiyatlar ile pazara getirmişti. Tabi Türkiye operasyonunun sonlanacak olması, satılan cihazlarla ilgili servis ve yazılım desteğinin ne olacağı gib çeşitli soruları da beraberinde getirmekte. Konuyla ilgili detaylar elimize ulaştığında sizlerle paylaşıyor olacağız. 


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rtsbora 7 yıl en beğenilen
Zaten Motorola'nın yıllardan beri Türkiye'de varlığı ile yokluğu belli değildi. Çoğu model ülkemize hiç gelmiyordu. Gelenler de hem geç geliyor hem de piyasada bulmak sorun oluyordu. Bu karar beni şaşırtmadı. Keşke Motorola gibi kaliteli telefon üreten bir şirket Türkiye pazarına daha çok önem verseydi.
Zaten Motorola'nın yıllardan beri Türkiye'de varlığı ile yokluğu belli değildi. Çoğu model ülkemize hiç gelmiyordu. Gelenler de hem geç geliyor hem de piyasada ...
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jovanovic 7 yıl
Çok iyi olur kapatıp defolsun gitsinler...

1 sene önce ingiltereden motorola defy telefon aldırdım, iyi güzel kullandık bir süre... Arkasından 3-4 ay geçti geçmedi bir anda kendi kendine kapandı telefon.... Bir daha da açılmadı.

Götürmediğimiz telefoncu kalmadı, aramadığımız parça kalmadı, danışmadığım kimse kalmadı...

Sözde Motorola Türkiye denen aslında var olmayan oluşumla görüştüm konuyu, bunlar telefona bakamıyorlarmış İngiltere'ye getirmemiz gerekiyormuş. Ayrıca işin komik yanı da ben sözde Motorola Türkiye adlı telefonu arıyorum ama karşıma çıkan hanımefendi bir Türk ama telefonu UK topraklarından yani İskoçya'dan açıp konuşuyor benimle...

Eeee ne anladım ben bu Motorola Türkiye işinden o zaman ?? Konuştuğum Türk personel bile bırak İstanbul'u Türkiye'de yaşamıyor... İskoçya'dan bağlanıyor bana telefonda...

Motorola USA ile konuştum, telefonu buraya getirirseniz hemen yenisini verelim dediler... İmkan olmadı...

Niyetlendik bari garanti Avrupa ülkelerinde geçer, Almanya'dan hallettirelim diye Motorola UK de olmaz, sadece bizim topraklarımızda onarım yaparız dediler...

Sonuç olarak telefon ve telefona verilen para çöpe gitti, telefonu da salladık gitti...

Yani Motorola Türkiye sözde bir oluşumdur, çok da lazım değildi...

İyi ki de kapanmış gitmiş, çok hayırlı bir haber... En azından israf yaratmaz Google'a...

Bu da böyle bir anımdır.


Çok iyi olur kapatıp defolsun gitsinler...1 sene önce ingiltereden motorola defy telefon aldırdım, iyi güzel kullandık bir süre... Arkasından 3-4 ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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.mert 7 yıl
Motorola hayrola
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1 Avatar
ankebut1 5 yıl
Bunu duyan arkadaşlar hemen elden çıkar diyorlarda antika olarak saklayalımda yıllansın biraz.
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senersongur 5 yıl
Artik birileri getirsin. Yeni telefonları tutar.
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tahirersan 5 yıl
Arkadaşlar sakın atrix almayın. Telefonun parmak izi okuyucusu, dokunmatik ekranda sorun ve kendi kendine reset atma problemlerinden dolayı telefonu satın aldığım gold bilgisayar mağazasına 3 kasımda verdim. Bu gün (30.12.2013) hala telefonla ilgili çözüm yok. 20 işgünü geçmesine rağmen Gold bilgisayar para iadesi yapmıyor. Gold bilgisayar teleservice den ürünün iadesini yapmak için onay bekliyorum diyor. Bir yandan distribütörlede görüşüyoruz diyor. Bir yandan servisi aradım Teleservice ispanyadan haber bekliyoruz motorola türkiye kapandı diyor. Bu gün ingilteredeki motorola müşteri hizmetlerini aradım, bakalım onlar geri dönüş yapacak umarım. Kesinlikle motorola almayın, illa ben alacağım diyorsanız da Gold bilgisayardan almayın. Türkiyede satılan bu atrixler yurtdışında onarım görüp Brightstar itahaltcı firması tarafından satılan refurbished yani yenilenmiş telefonlar. Ürünlerin IMEI koduyla garanti sorgulamasınıda yaptığınızda garanti dışı çıkıyor.
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take a minute 5 yıl
Beyler birsürü şey yazılmış çizilmiş. Motorola Moto G isimli model Samsung'un s4 minisinden daha iyi bir cihaz ve daha ucuz. Ayrıca daha sağlam ve daha uzun pil ömrü var. Motorola'nın bundan sonraki her telefonu nexus projesine girme ihtimali yüksek. Moto G gibi orta seviye bir telefon bile nexus projesine dahil edildi. Avrupa'da 200 €'dan satılıyor.

Sözün özü şu. Motorola tekrar Avrupa piyasasını sallamaya devam edecek, ve yazılım konusunda da arkasında Google var. Nokia'nın arkasında da Microsoft. Samsung'un avrupaya bu kadar yatırım yapmasının sebebi Microsoft ve Google'la başedebilmek. Şu anda Samsung lider fakat 2-3 sene sonra Nokia ve Motorola eski günlerine dönecek. Apple fiyatlarını daha da aşağı çekmek zorunda kalacak. Kaldı ki Samsung tizen projesi üzerinde çalışıyor. Android sadece Motorola ile devam edebilir ilerde.


Kendi donanımına kendi yazılımını koyamayan firma batar. Apple yıllardır kendi cihazlarına kendi yazılımlarını koydugu için ayakta.
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evereve 6 yıl
Ben seviyordum Motorola'yı ya, şu kapaklı modelinden kullanıyordum eskiden.
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adimavi 5 yıl
Motorola XT615 Motoluxe telefonum sol alt köşesinden yoğun şekilde toz aldı. Durum giderek kötüleşince servise gönderdim. 1. gönderdiğimde tozun giderildiğini ancak sol üst köşesinde daha önce olmayan 3mm çapında yeni bir toz olduğunu görünce 2. kere gönderdim.
Teleservice iletişim bölümünden toz olmadığının teyidini istedim sorun olmadığını söylediler. Telefon geldi 3mm çapında ki toz yoktu ama bu seferde ilk gönderdiğim halinde sol alt köşeye toplanmış olan tozlar tüm ekrana yayılmış gibiydi.
3. kere geri gönderdim. Bugün tekrar telefon azalan tozları ile birlikte geri geldi bir de not yazmışlar "lütfen telefonu tozsun ve nemli ortamda kullanmayın" temiz oda kavramından yoksun olan Teleservice kendince akıl vererek ciddi bir şekilde dalga geçiyor
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cübbeli gandalf 6 yıl
atrix için ics çıkartsaydı bi google!
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DH Misafiri 6 yıl
Xoom 2 tablet aldım 3 kere servise gönderdim bir keresinde direk geri gönderdiler, son gonderdiğim 3 ay önceydi hala yedek parça bekleniyor.teleservice denen sahtekar bir firma,kimse bana Motorola yı savunmadın,servisleride kendileri de defolup gitsin bir daha gelmesin
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blackjack8696 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Xoom 2 tablet aldım 3 kere servise gönderdim bir keresinde direk geri gönderdiler, son gonderdiğim 3 ay önceydi hala yedek parça bekleniyor.teleservice denen sahtekar bir firma,kimse bana Motorola yı savunmadın,servisleride kendileri de defolup gitsin bir daha gelmesin

Zamanında dolandıran demek ki haklı yere dolandırmış.
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Utku 6 yıl
Ne meraklisiniz arkadas markalari klavyeden batirmaya. Buradaki yorumculara kalsa Nokia ve HTC 50 kere batmisti.

Nokia'nin Microsoft'a satilmasini "batti" olarak yorumlayanlar da gitsin az otede tatmin olsun.
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Tremors 6 yıl
Tam da Moto X gelir mi diye düşünürken
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Atrix
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Nokia Specialist 6 yıl
Güzel haber
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