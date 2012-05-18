DH Özel: Nokia 808 PureView, Haziran ayında Türkiye'de

Nokia resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği 808 PureView modelini yakın gelecekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Symbian platformunda şimdiye kadar hazırlanmış en iddialı akıllı telefon olan 808 PureView için ortaya çıkan fotoğraf ve videolar, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki özel kamerası ile 808 PureView modelinin görüntüleme konusundaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

1.3GHz hızında çalışan ARM11 işlemcinin güç verdiği telefonda, çözünürlüğü 360 x 640 piksel çözünürlüğünde ve 184ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.0-inç AMOLED ekran kullanılıyor. Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefonun kamerası hakkında biraz daha detay vermek gerekirse Carl Zeiss lens kullanan telefonun sensör boyutu ise 1/1.2". 4x kayıpsız dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olan 808 PureView aynı zamanda 30 kare/saniye hızında 1080p video ve yüksek kaliteli ses kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Oldukça uzun bir özellik listesine sahip olan Nokia 808 PureView'ın son kullanıcı satış fiyatının 550-600 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar Nokia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Nokia İtalya'nın sitesinde yer alan bir bilgi ve ortaya çıkan ön-sipariş detayları, telefonun bu seviyede bir fiyatlandırma ile çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor. Peki 808 PureView ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Şu an operatör bazı test edilen akıllı telefon, Nokia Türkiye'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir son dakika değişikliği olmadığı takdirde Haziran ayında satışa sunulacak.