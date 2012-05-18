Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: Nokia 808 PureView, Haziran ayında Türkiye'de

7 yıl
7,2b
1
77
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği 808 PureView modelini yakın gelecekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Symbian platformunda şimdiye kadar hazırlanmış en iddialı akıllı telefon olan 808 PureView için ortaya çıkan fotoğraf ve videolar, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki özel kamerası ile 808 PureView modelinin görüntüleme konusundaki iddiasını da gözler önüne seriyor. 
1.3GHz hızında çalışan ARM11 işlemcinin güç verdiği telefonda, çözünürlüğü 360 x 640 piksel çözünürlüğünde ve 184ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.0-inç AMOLED ekran kullanılıyor. Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefonun kamerası hakkında biraz daha detay vermek gerekirse Carl Zeiss lens kullanan telefonun sensör boyutu ise 1/1.2". 4x kayıpsız dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olan 808 PureView aynı zamanda 30 kare/saniye hızında 1080p video ve yüksek kaliteli ses kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Oldukça uzun bir özellik listesine sahip olan Nokia 808 PureView'ın son kullanıcı satış fiyatının 550-600 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar Nokia tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Nokia İtalya'nın sitesinde yer alan bir bilgi ve ortaya çıkan ön-sipariş detayları, telefonun bu seviyede bir fiyatlandırma ile çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.  Peki 808 PureView ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Şu an operatör bazı test edilen akıllı telefon, Nokia Türkiye'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir son dakika değişikliği olmadığı takdirde Haziran ayında satışa sunulacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mens Rea 7 yıl en beğenilen
Forumdaki üyelerin çoğu hala tercihlere saygı duymayı öğrenemedi. Evet işlemci yetersiz, evet ekran çözünürlüğü düşük ama fotoğraf çekme önceliği olan birisi için piyasada alternatif var da biz mi bilmiyoruz acaba? N8 çıkalı neredeyse 2 yıl olacak hala fotoğraf kalitesinde yanına yaklaşan telefon çıkmadı, kağıt üzerinde 720p diye eleştirilen video kaydını 1080p kayıt yaparak bile hala geçemediler. Xperia S, 12mp ile gelince ümitlendik ama çektiği fotoların ne kadar rezil durumda olduğunu görüyoruz. Kısacası hala N8 bile fotoğraflama olarak rakipsizken (işin kötü yanı geçilmesi için aday dahi yok), bu telefon da uzun yıllar kendi kulvarının lideri olarak kalacaktır.

Belle'ye gelirsek akıcılık olarak hiçbir sorunu yok menüdeki ikon yükleme lagi da videolarda görüldüğü kadarıyla bu telefon için çözülmüş görünüyor. Ancak internet performansı olsun, uygulama desteği ve kalitesi olsun artık yetersiz kaldığı ortada. Bu telefon için de internet performansının tatmin edici seviyede olacağını sanmıyorum. Pil konusunda bir avantajı mevcut o da abartılacak kadar değil.

Fotoğraf ve video çekimi önceliği olan birisi için zaten fazla seçenek yok ama dezavantajları göz ardı edebilecekler ise...

Fiyat konusunda ise yanlış bir strateji izlediklerini düşünüyorum ben de. Kasa kalitesi olarak mükemmel olsalar da Lumia olsun Pureview olsun "overpriced" ürünler bence.
Forumdaki üyelerin çoğu hala tercihlere saygı duymayı öğrenemedi. Evet işlemci yetersiz, evet ekran çözünürlüğü düşük ama fotoğraf çekme önceliği olan birisi i...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 7 yıl
Nedense son dönem nokiaları beğenmeye başladım.
Ama "360 x 640 piksel çözünürlüğünde ve 184ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.0-inç AMOLED ekran kullanılıyor." ifadesini fiyatı ile karşılaştırınca komik duruyor.
Nedense son dönem nokiaları beğenmeye başladım.Ama "360 x 640 piksel çözünürlüğünde ve 184ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.0-inç AMOLED ekran kullanılıyor." ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scoopi 6 yıl
bari islemciyi cift cekirdek yapaydin. Bu nokia performansa hic önem vermiyor. Sadece gunu kurtarsin yeter hesabinda. Bende n95 8gb var, islemcisi internet sayfalarinda can cekisiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zekiusen 6 yıl
emmrree1990
bu devirde o kadar kalın telefon mu olur samsung o kalınlığa 82 mp sığdırır be!

samsung ona 82 mp kamera koysun.almayan fenerli olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zekiusen 6 yıl
hele o zuma bayıldım.hemde kayıpsız 3x....keşke 10x olsaydı...
ama ben ümitliyim.nolıa ilerde onuda yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zekiusen 6 yıl
bazı kişiler nokıa yı kötülüyor da samsung 41 mp kamera gs3 e koyduda bizmi görmedik. gs3 ü 1 hafta kullandım.tamam donanım ekran internet süper.ama kamera berbat 2000 tl verip aldım.aldığıma pişman oldum.yemişim hızlı çekimini....hep bulanık çekıyor.hele az ışıklı kapalı mekanda çekim facia...gs2 nin kamerası daha iyi çekim yapıyor.bana göre samsung kamera kunusunda çuvallamış durumda....inanmayanlar gitsin incelesinler...
sahsen kamera odaklı cihaz severim.tabiki zevkler renkler meselesi..
şu anda gs2 kullanıyorum.nokıa 808 geldiği zaman inceleyecem.dedikleri gibi kamera varsa kesin alacam.pek oyun sevmem.ama 5800 daki micropool bilardo oyununu bayılıyorum.o bana yeter...androiddeki bilardo oyunları hiç zevk vermiyor.
ayrıca çoklu işlem konusunda o şaşalı donanımlarına rağmen ne samsung ne htc nede diğerleri nokıanın eline su dökemezler...nokıa o dandik donanıma rağmen 41 mp kamera koymuş.sıkıysa samsung htc lg yada çürük elma(apple) koysunda görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
birisi birilerinin ağzına dolamış symbian kötü nokia battı vs. Geliştiricilerin hayran kaldığı ingiltere kraliçesinin istediği MWC deki hemen hemen tüm ödülleri toplayan ekranı harika bir his veren clearblack, s2 deki super amoledten daha iyi olan amoledli cihazı sizin yorumlarınızı dinleyerek almamazlık edemem. :oke
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Oyun uygulama meraklılarına uygun bir telefon degil ama donanımı falan yeterli seviyede kamerası muhteşem. Symbiani sevmiyorum vivaz kullanmıştım oyun ve uygulama aramaktan canim çıkmıştı onun dışında güzel telefon tasarımı idare eder farkli bir tasarıma sahip farklılık iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
telliibrahim 7 yıl
Bekle bekle 2. n8imi aldırdı bana çıkacaksa çıksın artık yeter ya soğudum makineden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapya 7 yıl
önce şu videolar izlenmeli derim;

tamamıyla 808 kamerasıyla çekişmiş 5 senelik gelişim hikayesi...



dünyanın 34 km yukarıdan fotoğrafını çekme amaçlı deneyin videosu:



kişisel düşüncem insanötesi bir ürün geliştirme gayreti bu; üstelik nokia, nokia 808 için özellikle UK operasyonunun desteğiyle güzel bir pazarlama çalışması yaptı ve yapıyor; ben başarısız olacaklarını sanmıyorum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 7 yıl
Donanım yazılım olarak çok zayıfla olsa kasa kalitesi olarak 1. Nokia 2. Htc baskası fos
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 7 yıl
Cool story Nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
lütfen okuyunuz
nokia hala varmı ? nokia battı bitti bu ne saçma telefon şimdi diyenlere cevabımmm android olmasa ne yapardınız ? samsung sony vs. ne olursa olsun içi hep android menu aynı telf aynı özellik aynı ve çoook sıkıcı
nokia atrık şunu kanıtladı yıllardırda bu böyleydi halada öyle en iyisi en kalitelisi benim. mail e bakma konusuna gelelim burada yorum yapanlarınız hepside iş adamımı hayır bende n8 var ve 3 adet mail adresine de çoook rahatlıkla bakıyorum kendim test ettim ıphone 4 ile n8 in mail açma farkı 6-7 saniye kadar bir maili okumak için 5 saniye için 2000 tl veren adama şaşarım :D
sizlerin yorumlarına inatla şunu diyorum cesareti olan gelsin nokia ile kapışsın nokia sizin kullandıgınız telf lar gibi insanları kandırmıyor 12 mpx sony ile n8 i karşılaştıeınca anladım bunuuuu :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, fiyat ve
2 etiket daha çıkış tarihi nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Canlı" 18 Mayıs 2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim