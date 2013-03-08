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DH Özel: Sega'nın sonsuz koşu oyunu Sonic Dash'ı denedik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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DH Özel: Sega'nın sonsuz koşu oyunu Sonic Dash'ı denedik

Sega'nın mobil platform için hazırladığı sonsuz koşu oyunu Sonic Dash, nihayet Appstore'daki yerini aldı. Sonic Dash'ın yayınlanmasıyla birlikte yapımı donanimhaber.com ailesi adına deneyerek, yapımın nasıl bir deneyim sunduğunu ve hakkındaki detayları gün yüzüne çıkardık.

Kaliteli grafikleri, basit kontrol sistemi ve son derece başarılı oyun dinamikleriyle Sonic markasının hakkını sonuna kadar veren oyunda amacımız en uzun mesafeyi koşmak. Başta Sonic olmak üzere; Tails, Knuckles ve Amy'nin yer aldığı bir karakter listesine sahip olan yapım, sunduğu çevre betimlemelerinde de Sonic'in dünyasında olduğumuzu bir hayli hissettiriyor. Başlangıçta sadece Sonic'in oynanabilir karakter olarak sunulduğu yapımda diğer karakterleri denemeniz için uzunca bir koşuya çıkmanız veya ücretini ödeyerek satın almanız gerekiyor. Sonsuz koşu oyunlarından alışılagelen bonus içerikler ve çeşitli yükseltmeler de sunan yapım, beşer yükseltmeden oluşan dört adet yükseltme başlığı sunuyor olsa da, her karakter için ayrı bir yükseltme seçeneği sunmuyor. Ayrıca, karakterler arasında animasyonlar dışında pek de göze çarpan bir farklılık göremediğimizi de belirtelim.

Sonic Dash, her ne kadar mükemmel bir görsel deneyim sunuyor olsa da sadece iki farklı yol betimlemesiyle karşımıza çıkmış durumda ve bu uzun koşular da kimi zaman can sıkıcı olabiliyor. Ancak, yapımda yer edinen engellerin çeşitliliği, uzak çevre detaylarının ve bölümler arasına yerleştirilen Quick Time Event'lar da oynanışa renk katmış durumda. Yapımın animasyonlarına baktığımızda ise, Quick Time Event sahnelerinde bile karaktere özgü bir hareket göremesek de bu durumun oynanışa olumsuz yönde yansımadığını da hatırlatalım. 

Üç banttan oluşan bir yol yapısına sahip olan oyunda engelleri atlatmak için tek yapmamız gereken şey sağa, sola, yukarı ve aşağı kaydırma hareketi yapmak olurken, Quick Time Event sahnelerinde de basit bir kaydırma hareketi kullanılıyor. Herhangi bir alternatif kontrol sisteminin kullanımına izin verilmediği yapımda, bu durum herhangi bir eksikliğe sebebiyet vermediğini de belirtelim.

Müzikler ve ses efektleriyle oldukça üst seviye bir grafik çizen yapımda, atmosfere uygun olarak kullanılan müzikler ve kaliteli ses efektleri oynanışa artı puan kazandırmayı da başarıyor. Sonic Dash'ın Game Center desteği sayesinde oyunda elde ettiğiniz başarılarla destekleyen iOS sürümlerinde arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğinizi de hatırlatalım.

Genel olarak baktığımızda; kaliteli grafikleri, basit kontrolleri ve eğlence dolu yapısıyla Sonic markasının hakkını fazlasıyla veren yapımın, ilerleyen dönemlerde yeni yol betimleriyle güncellenerek daha iyi bir oyun deneyimi sunmasını umuyoruz. Sonsuz koşu türüne kendi yorumunu katarak, mobil oyunculara eğlenceli saatler vaat eden Sonic Dash'a 3.59 TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 
 


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ARC118i 6 yıl en beğenilen
Subway surfers ve temple run serilerinden sonra sıkmaya basladi beni bu sonsuz kosular. Ustelik saydiklarim ucretsiz
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Cankano 6 yıl
Deneyelim bi :)
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silinebilirpan 6 yıl
Android için de çıkarsa güzel olacak :D
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headcoach 6 yıl
Bu koşuların galibi kesinlikle subway surfers.
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KUM23 6 yıl
sega geç kaldı gibi
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Einstein 6 yıl
Mavit bot değil miydi? Yanıt vermeye başlamış.
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Redunay 6 yıl
Oynanabilirlik iyi gibi.
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SellYourSoul 6 yıl
Ne post kastın be Mavit
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yassu 6 yıl
Ben indirdim,guzel olmus
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Bruce Dickinson 6 yıl
yükledim oldukça iyi
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Smile75 6 yıl
Farklı tarzda koşu oyunu, hoşuma gitti.
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EfeAYDIN 6 yıl
Sonic 3D Blast ilk bilgisayar oyunum of ne oyundu be 7-8 yaşlarındaydım o zamanlar.
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wustti 6 yıl
cep telefonlarına tabletlere yakışan oyunlar bunlar aslında sega da ngage de ne oynardım:) şimdi de xbox ta oynuyorum en rahat xbox joistiği ile oynanıyor bu oyun apple alma sebebidir:)
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webmaster-mt 6 yıl
bi sega aldıramamıştım bizimkilere atari de kalmıştım :/
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