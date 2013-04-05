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DH Özel: The Other Brothers'ı inceledik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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DH Özel: The Other Brothers'ı inceledik
Geçtiğimiz yılın ocak ayından bu yana birçok mobil oyuncunun merakla beklediği yapımlar arasında yer alan The Other Brothers, nihayet Appstore'daki yerini aldı. Biz de mobil oyuncuları diğer ikilinin maceralarına ortak eden The Other Brothers'ı donanimhaber.com adına inceledik.

Joe ve Jim adlı iki araba tamircisinin garajında başladığımız oyunda amacımız kötü adamları yenmek ve kızı kurtarmak. The Other Brothers, bu yönüyle ilk bakışta klasik Mario oyunlarını andırsa da, özgün bir çizgide ilerliyor. 
Unity grafik motoruyla geliştirilen yapım, piksellerin hakim olduğu dünyasında derin detaylarıyla göze hoş gelen bir görsellik sunarken, piksellerle de harika işler yapılabileceğini kanıtlıyor. Çevre detaylarındaki derinlik yaşayan bir dünyayı bizlere sunarken, karakter çeşitliliği ve bu karakterlerin animasyonları da görsel anlamda oyuna renk katan detaylar arasında. Ancak, The Other Brothers'daki platform unsurlarının nadirde olsa tekrar ettiği hissine kapılabileceğinizi belirtelim. Grafikler bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor.

Müzikleriyle grafiklerdeki retro atmosferini yaşatmaya devam eden yapım, sürekli hareket halinde olmanız gerektiğini hissettirerek etkileyici bir deneyim sunuyor. Ses efektleri ise, en az müzikler kadar başarılı. Herhangi bir karakter seslendirmesiyle karşılaşmadığımız yapımın diyalogları, küçük konuşma baloncuklarıyla sağlanmış durumda. Bu durum her ne kadar oynanışı olumsuz yönde etkilemese de, diyalogların seslendirmelerle desteklenmesi hiç de fena olmazdı. Sesler bizden 10 üzerinden 8 puan alıyor.

D-pad ve sanal butonlarından oluşan bir kontrol şemasıyla karşımıza çıkan yapımın kontrolleri, yapı itibariyle hızlı hareket etmeniz gereken The Other Brothers'da kısa bir alışma süreci gerektiriyor. Ancak, alternatif bir kontrol şemasının bulunmaması yapımın en büyük eksileri arasında yer alıyor. Kontroller bizden 10 üzerinden 6 puan alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, Joe ve Jim olmak üzere iki farklı karakterin bulunduğu The Other Brothers'da sadece 10 bölümün bulunması biraz can sıkıcı olsa da, ücretsiz güncellemeler ile bu sayının arttırılacağını da müjdeleyelim. Ancak, çoklu oyuncu modunun yokluğu ve yeni bölümler haricinde yapımın farklı bir şeyler sunmaması yapımı oynanabilirlik açısından olumsuz yönde etkiliyor. Herhangi bir oyun içi satışın bulunmadığını yapımda Game Center entegrasyonunun bulunduğunu da belirtelim. Oynanabilirlik bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor. 

Genel olarak bizden 10 üzerinden 7.5 puan alan The Other Brothers, içerik konusunda pek de bekleneni veremese de, piksel sanatıyla oluşturulan dünyası ve bu dünya ile bütünlük içerisindeki müzikleriyle 1.79 TL'lik fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor. The Other Brothers'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Bu arada yapımın iOS platformunun yanı sıra PC, Mac ve Ouya için de yayınlanacağını belirtelim.

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DewMac 6 yıl
Oyunu bugün oynama fırsatım oldu.Oyunu biraz oynadım ve şu sol taraftaki hareket ettirme yerinin başka bir yere dokunulsa yer değiştirmesi beni deli etti.Sırf bu yüzden oyunu sildim.
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MAVİT 6 yıl
umtcnkrt
Haber için teşekkürler ama siteler karıştı herhalde :) BSC haberi(incelemesi) olması gerekmez mi bu?

Merhaba, BSC'de genellikle PC, PlayStation, Xbox ve PS Vita gibi platformlar için yayınlanan yapımlar inceleniyor. Biz Uygulama Haber olarak iOS, Android vb. mobil platformlar için yayınlanan yapımları inceliyoruz.
İyi günler.
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umtcnkrt 6 yıl
Haber için teşekkürler ama siteler karıştı herhalde :) BSC haberi(incelemesi) olması gerekmez mi bu?
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