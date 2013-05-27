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DH Özel: Vestel akıllı telefon pazarına üst seviye Android model de sunacak

5 yıl
4,9b
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206
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Vestel akıllı telefon pazarına üst seviye Android model de sunacak
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başlanı Turan Erdoğan, şirketin akıllı telefon hazırlıklarına ilişkin öneml açıklamalar yaptı. Fatih Projesi kapsamında binlerce adet akıllı tahta ve tablet bilgisayarın üretimini üstlenip teslimatını gerçekleştiren Vestel, kapalı kapılar ardında akıllı telefon çalışmalarına son sürat devam ediyor. Turan Erdoğan açıklamasında, akıllı telefon hazırlıklarında endüstriyel tasarım sürecinin sona yaklaştığını belirtirken, birden fazla model ile piyasaya giriş yapacaklarını ifade etti.

Sadece akıllı telefon üretimi yapacaklarını belirten Erdoğan, tüm cihazların Android işletim sistemini kullanacağını ve dokunmatik ekran ile geleceğini, piyasadaki en üst düzey modellerden geri kalmayacak cihazlar sunacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca akıllı telefonlar için kullanıcı dostu arayüz çalışmaları yaptıklarını, Vestel marka telefonların piyasaya ülkemizin tüketicilerinin fayda sağlayacak özelleştirilmiş  yerel uygulamalar dolu olarak geleceğini söyledi. Tam tarih vermeyen Erdoğan, akıllı telefonların hacimli üretimi için yıl sonunu işaret etti. Görünen o ki, yılın ikinci yarısından itibaren özellikle de sene sonuna doğru yerli üretim akıllı telefonlar pazarda hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor. 

Dünyaca ünlü Mega Fabrikalar belgeseline de konu olan ilk Türk fabrikası olarak Manisa’daki yıllık 15 milyon elektronik üretim kapasitesine sahip Vestel City’e büyük önem veren Vestel, Avrupa pazarındaki %21’lik televizyon pazar payı ve bunun verdiği marka bilinilirliği ile orta-uzun vadede yurt dışına akıllı telefon ihracatı gerçekleştiren Türk firması olacağı tahmininde de bulunabiliriz ancak firmanın bu konudaki önceliği doğal olarak Türkiye pazarı olacak.  


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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen Jacobıan
Talk2MyHand

farklı bir ad kullanmalılar yoksa yerli tüketici bile ilgi göstermez
-aa yeni telefon mu aldın markası ne?
-vestel
-


-niye şaşırdın
-olum türk malı alınır mı
-sizin gibiler yüzünden gelişmiyor bu ülke. adam gibi yapılmışsa yabancıya vereceğim parayı yerliye veririm.
Talk2MyHandfarklı bir ad kullanmalılar yoksa yerli tüketici bile ilgi göstermez-aa yeni telefon mu aldın markası ne?-vestel...
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Yanıtla +49
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Jacobıan 5 yıl
farklı bir ad kullanmalılar yoksa yerli tüketici bile ilgi göstermez
-aa yeni telefon mu aldın markası ne?
-vestel
-
3 Yanıt Yanıtla +40
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vankomisin 5 yıl
Arayüz geliştirmeye çalışacaklarına androidin stok arayüzünü kullansalar olmaz mı yani. Google'ın böyle bir yasağı var da bizim mi haberimiz yok.
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unflattering 5 yıl
Tabi tabi burası bir forum ya burada herkes herşeyi yazabilir.
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unflattering 5 yıl
Ya ben de bulaşık makinesini vestel kullanıyorum memnunum ancak benim kızdığım nokta şu neden pahalı satılıyor kendi halkına bu ürünler. Diğer firma ithal şekilde gelip daha ucuza nasıl satıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Bak gorursunuz naisil tufulucak siz gidin 2bin 3bin litaya alin adamlar ucuzdan alsin ayni kalitedeki telefonu .d
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İronik Adam 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bak gorursunuz naisil tufulucak siz gidin 2bin 3bin litaya alin adamlar ucuzdan alsin ayni kalitedeki telefonu .d

İyi hoş da Türklerin yaptığı hiçbir şey de doğru çalışmıyor ki. O kadar yazılımsal olarak mantıksız şeyler yapılıyor ki. Bu algımı değiştirse bile yeter. En basit şeyleri yapamayan firmadan akıllı telefon da beklemiyorum. İyi yaparsa helal olsun denir.
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brk-bjk 5 yıl
Yapsın kendi çapımda her türlü destek vermeye hazırım
Yeter ki TÜRK MALI yazsın o telefonun arkasında.
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lion45 5 yıl brk-bjk
+1
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mcebi001 5 yıl
millet vestele casper a dandik mal muammelesi yapmakta haklı ,sonuçta bu markalar hala bir referans ürün çıkarabilmiş değiller yani çok kaliteli bir ürün çıkarırsın insanların marka algısını değiştirirsin sonrada o yolla devam edersin ama yok illa kenarda köşede kalmış dandik kutuları getirip millete kakalıyacaklar ..al işte milletin yerli mala vereceği degerde ancak bu olur...
(not:general mobil bile blue üretimi discovery ile bu algıyı yıkmaya başladı bunlar hala yerinde saysın çevremde 3 kişi discovery aldı hiçbiride pişman değil video izlerken bile zoom yapabilecek kadarda kaliteli ayrıntılı yazılımları var al sana kalite algısı)
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Baller Lifestyle 5 yıl mcebi001
mcebi001

millet vestele casper a dandik mal muammelesi yapmakta haklı ,sonuçta bu markalar hala bir referans ürün çıkarabilmiş değiller yani çok kaliteli bir ürün çıkarırsın insanların marka algısını değiştirirsin sonrada o yolla devam edersin ama yok illa kenarda köşede kalmış dandik kutuları getirip millete kakalıyacaklar ..al işte milletin yerli mala vereceği degerde ancak bu olur...
(not:general mobil bile blue üretimi discovery ile bu algıyı yıkmaya başladı bunlar hala yerinde saysın çevremde 3 kişi discovery aldı hiçbiride pişman değil video izlerken bile zoom yapabilecek kadarda kaliteli ayrıntılı yazılımları var al sana kalite algısı)

Evinde farketmeden Vestel ürünü kullanıyor olabilirsin, lafların çok iddalı. Toshiba,Sanyo,Hitachi tv lerini Vestele ürettiriyor mesela. Vestel öyle bir markadırki, ne kadar ekmek o kadar köfte, parayı basarsan sana en iyisini de üretir, ama yok efendim ben 1000 lira vercem, telefonum kalite olarak samsung'un amiral gemisiyle yarışcak, yok öyle bir dünya!

Ha bu arada LG smart televizyonların yazılımınıda Vestel'in sahip olduğu Cabot Communications yapıyor.

Vestel'in hedef kitlesi belli, F/P arayanlar, markaya fazla önem vermeyenler, GM discovery'yi alan ekibi çekmek istiyor, bence başarılda olacaktır, Türkiyede marka düşkünü bir kesim var, ama kafası çalışan başka bir kesimde var.
Vestel zaten herşeyin farkında, Türkiyeyi fazla iplemeyecekler her zaman ki gibi, adamlar 20 milyonluk satış hedefi koydu, ve gerçekleştirceklerinden eminim, arabistanda, rusyada kapış kapış giderken izleriz.

Zorlu zamanında 10 milyon televizyon üretcem dekren dalga geçiyorlardı, şu an Avrupada satılan her 100 televizyondan 20 si Vestel'in manisadaki fabrikasından çıkıyor, dünya televizyon pazarının %5'ünü elinde tutuyor adamlar, akıllı telefon pazarınnın %5'ini hedefliyor şimdi, başarılı olma ihtimalleri de yüksek!
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erco35coast 5 yıl
4cekirdekli teli 600_700 tl yaparlarsa bu iş tutar
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talsuv61 5 yıl
İnşallah başarılı olur. İlk modelde eksikliklerin olması normaldir. Kamerası nasıl bilmiyoruz inşallah kaliteli çekiyordur çözünürlükte bana göre düşük 5 mp az bence. İsmine zamanla alışılır. Alttaki V harfi (bildirim ledi varsa) güzel olmuş
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Kanunimurat 5 yıl
Arkadaş ne kadar kompleksli insan varmış bu ülkede. Yok masanın üstüne i phone samsung koyarlarmış vestel markası oraya yakışmazmış yok VTL optimus gibi çakma marka ismi olsunmuş. Bırakın bu işleri aradaşım vestel markası dünyacabilinir bir marka zaten. Özellikle simge olarak "V" harfi kullanılarak ve albenili model isimleri bulunarak, bunu yanında kaliteden de ödün verilmeyerek inanılmaz işler yapılabilir. Samsung s4 almayı düşünüyordum bu haberden sonra telefonum bozuk olmasına rağmen 3-4 ay sabredip vestel alacağım...
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M1A2Abrams 5 yıl
zaten aslında markanın ismi kısaltma gibi.

vestel

ves'i marka olarak alırsan sonuna da telefonun kısaltması gelmiş.

yani Türkçe olarak işlenmiş gibi bence gayet hoş

sorunsuz olursa her türlü desteklerim
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Hawkerx 5 yıl Kanunimurat
Kanunimurat

Arkadaş ne kadar kompleksli insan varmış bu ülkede. Yok masanın üstüne i phone samsung koyarlarmış vestel markası oraya yakışmazmış yok VTL optimus gibi çakma marka ismi olsunmuş. Bırakın bu işleri aradaşım vestel markası dünyacabilinir bir marka zaten. Özellikle simge olarak "V" harfi kullanılarak ve albenili model isimleri bulunarak, bunu yanında kaliteden de ödün verilmeyerek inanılmaz işler yapılabilir. Samsung s4 almayı düşünüyordum bu haberden sonra telefonum bozuk olmasına rağmen 3-4 ay sabredip vestel alacağım...

İşte onu geçeceksin. Vestel'de bu işin çakallığını yapıyor. Vestelin avrupada aşırı tanındığı felan da yok. Vestel işin ameleliğini yapıyor ve kendi markasının yanında bir sürü başka markaya beyaz eşya telefon montajı felan yapıyor. Onlarda avrupada satılıyor. Zorlularda bize bakın biz avrupaya şu kadar bilmem ne sattık tiye iteliyorlar.Ve Tüm dünyada bu tip işlerde şekilcilik ön plandadır alıcıların sadece yüzde 10'u senle aynı kafada. Hele Türkiye de şekilcilik aşmış durumda. Aylık maaşı asgari ücret olan adama geçen gel sana general mobile discovery alalım dedim o ne la samsung varken dedi borca girdi s3 aldı. VTL Optimus çakma felan değil öylesine söyledim. (lg optimusdan aklına geldiyse) değişebilir yani. Önemli olan markayı ve telefonu bir naneymiş gibi lanse etmek birazda ucuz olursa satarsın.

Mesela bu ülkede bir kaç seneye kadar millet apple ne bilmiyorlardı bile ama bugün herkes bir apple fanboy oldu. Neden çünkü iphone bir sosyal statü simgesi . Kız ortamda direk telefonuna bakıyor iphone 4-4+ ise tamam bunun durum iyi diye devam ediyor. Düşün ya inşaat işçisinde iphone var. Adam eşşek gibi çalışmışmış gitmiş iphone almış ya inanabiliyormusun biraz az sigara içip bankaya atsa ileride hayatını kurtaracak belki.

Şimdi sen iyi bir reklam ve pazarlama kamanyasıyla bu çin malı tel alanları,flash tvcileri ilkokullu tayfa piyasasını s 3 mini ile aynı donanımda 400-500 liraya mal ettiğin bir telefonla kaptığını düşün..

Bu şu an popüler telefonların minilerini kullanan ve ace yi tayfayıda general mobile discovery'nin biraz toparlanmışı 500-600 tllik bir telle kaptığnı düşün.

En üstü de bir nane sanıp alan 1000 tl bantına 12 mp kameralı telefonu sattıklarında alacaklarıda düşün.

Ne kadar para kırarsın hesap et. Bu saydıklarımın hepsi en üstte anlattığım gibi satarsan koşarak alır. Hem marka janjanlı,fiyatı iyi , hor görülmüyo adam niye almasın ki .

Yani bu işler gösteriş çart curt işi olmasa şu an lumia çıktığında iphone dan çok satması lazımdı çünkü bizde bir nokia kültürü var.

@M1A2Abrams

Dediğinin olması için ves inde bir anlamı olması lazım. Ama bizim ülkedeki adama vestel deyince adamın kafaya direk beyaz eşya geldiğinden algıyı kıramazsın. vestel de yabancı için bir anlam ifade etmez. O mantıkla TURKCELL çok daha iyi bir isim yani.
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AERN 5 yıl
Güzel haber
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inexo 5 yıl
iyi bir devlet teşviği
Iyi bir promosyon (değişim garantisi gibi hediye batarya ve aksesuar)
Bu iş olur rezil de değil tasarımlar alınır duruyor.
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