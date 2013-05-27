DH Özel: Vestel akıllı telefon pazarına üst seviye Android model de sunacak

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başlanı Turan Erdoğan, şirketin akıllı telefon hazırlıklarına ilişkin öneml açıklamalar yaptı. Fatih Projesi kapsamında binlerce adet akıllı tahta ve tablet bilgisayarın üretimini üstlenip teslimatını gerçekleştiren Vestel, kapalı kapılar ardında akıllı telefon çalışmalarına son sürat devam ediyor. Turan Erdoğan açıklamasında, akıllı telefon hazırlıklarında endüstriyel tasarım sürecinin sona yaklaştığını belirtirken, birden fazla model ile piyasaya giriş yapacaklarını ifade etti.

Sadece akıllı telefon üretimi yapacaklarını belirten Erdoğan, tüm cihazların Android işletim sistemini kullanacağını ve dokunmatik ekran ile geleceğini, piyasadaki en üst düzey modellerden geri kalmayacak cihazlar sunacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca akıllı telefonlar için kullanıcı dostu arayüz çalışmaları yaptıklarını, Vestel marka telefonların piyasaya ülkemizin tüketicilerinin fayda sağlayacak özelleştirilmiş yerel uygulamalar dolu olarak geleceğini söyledi. Tam tarih vermeyen Erdoğan, akıllı telefonların hacimli üretimi için yıl sonunu işaret etti. Görünen o ki, yılın ikinci yarısından itibaren özellikle de sene sonuna doğru yerli üretim akıllı telefonlar pazarda hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Dünyaca ünlü Mega Fabrikalar belgeseline de konu olan ilk Türk fabrikası olarak Manisa’daki yıllık 15 milyon elektronik üretim kapasitesine sahip Vestel City’e büyük önem veren Vestel, Avrupa pazarındaki %21’lik televizyon pazar payı ve bunun verdiği marka bilinilirliği ile orta-uzun vadede yurt dışına akıllı telefon ihracatı gerçekleştiren Türk firması olacağı tahmininde de bulunabiliriz ancak firmanın bu konudaki önceliği doğal olarak Türkiye pazarı olacak.