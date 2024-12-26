Vestel, şarj istasyonlarında "tak ve şarj et" özelliğini kullanıma sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vestel Mobilite, elektrikli araçların hızlı bir şekilde şarj işlemine başlabilmesi için Plug & Charge (tak ve şarj et) özelliğini AC (alternatif akım) şarj istasyonlarına ekledi.

Uygulama yükleme ve kart kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor

Bu özellik sayesinde Plug and Charge özelliğini destekleyen elektrikli araçlar, şarj istasyonuna bağlandığı anda kullanıcısının kimlik ve ödeme bilgilerini otomatik olarak alarak, uygulama ve karta ihtiyaç duymadan güvenli ve hızlı bir şekilde şarj olabilecek.

Vestel Mobilite, Plug & Charge özelliği için gerekli donanım ve yazılım altyapısını yakın zamanda hazır hale getirdi. Şirket, dünyanın önde gelen eRoaming ve Plug & Charge platformu Hubject’ten aldığı sertifikasyon ile elektrikli araç şarjı konusunda global standartlara uyum sağladıklarını açıkladı.

Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 25 bini geçti 8 sa. önce eklendi

Elektrikli araç şarj istasyonlarının yanı sıra enerji depolama sistemleri ve otomotiv elektroniği alanlarında da faaliyet gösteren Vestel Mobilite’nin ürettiği şarj istasyonları ile, Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı.

Şirket, 2025’te 1 MW güç çıkışı sunan EVC’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vestel Mobilite’nin 60 kW, 160 kW, 240 kW, 320 kW ve 400 kW ve 720 kW gibi çeşitli güç çıkışları sunan şarj çözümleri bulunuyor.

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Vestel şarj istasyonlarında "tak ve şarj et" dönemi başladı