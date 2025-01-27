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    Zes ve Vestel, 720 kW'lık Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu hizmete alıyor

    Zes ve Vestel Mobilite tarafından geliştirilen 720 kW gücündeki Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonlarıyla, elektrikli araçlar 10 dakikada şarj olabilecek.      
    Zes, Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj operatörü Zes, Vestel Mobilite tarafından üretilen 720 kW (kilovat) gücündeki Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonlarını yakında kullanıcılarla buluşturacak.

    Şarj süresi 10 dakikaya kadar düşecek

    Vestel Mobilite'nin ürettiği ultra hızlı şarj istasyonları, araçların şarj edilme kapasitesine bağlı olarak otomobil, otobüs ve ağır vasıta araçlar için tek çıkışta 720 kW'lık gücün tamamını verebiliyor ve şarj süresini 10 dakikaya kadar düşürebiliyor.

    Aynı anda 9 araca hizmet verebilecek

    Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya yayılacak bu ultra hızlı şarj istasyonları ile Zes ve Electrip markaları adı altında hizmet verecek. 2025 itibarıyla Zes Türkiye ağı ve Electrip'in Avrupa'daki genişleyen altyapısıyla, stratejik ve premium noktalara konumlanacak istasyonlar aynı anda 8 araca hizmet verilebilecek.

    Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel yeni ultra hızlı şarj istasyonları ve şirketin hedefleri hakkında şunları söyledi:

    "Bugün Zes'e teslimi sağlanan 720 kW güç çıkışlı ultra hızlı şarj istasyonumuz, kısa sürede şarj imkanı sunarak bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltıyor. Dünya genelinde kimi üreticiler 300 kW'lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlarken, Vestel Mobilite olarak bugün 720 kW'lık güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını hizmete sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyada mobilite alanında sayılı şirketlerden biri olarak 1 ve 5 MW güç çıkışlı ürünlerimizin de portföyümüzde olduğunu belirtmek isteriz. 2017’den bu yana elektrikli araç şarj istasyonları üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bugüne kadar dört kıtada 35 ülkeye, 250 binden fazla şarj soketini başarıyla yerleştirdik."

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/sirket-haberleri/zes-elektrikli-araclari-720-kilovat-gucundeki-ultra-hizli-sarj-istasyonlariyla-bulusturuyor/47115 https://zes.net/urunler/hpc-ultra-hizli-sarj-istasyonu
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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