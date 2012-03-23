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DH Özel: Intel Core i7-3610QM için yeni test sonuçları

7 yıl
3,8b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Intel Core i7-3610QM için yeni test sonuçları
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Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil işlemcilerden Core i7-3610QM işlemcisi için elimize yeni test sonuçları ulaştı. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, Ivy Bridge tasarımını temel alıyor ve standart olarak 2.3GHz'de görev yapıyor. Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.33GHz'e çıkartabilen Core i7-3610QM, üçüncü nesil Core işlemci ailesinin mobil tarafta en çok kullanılacak dört çekirdekli temsilcisi olması bekleniyor. Daha önce Cinebench ve SuperPi skorlarını pSaylaştığımız işlemci için şimdi de Sisoft Sandra'da alınmış aritmetik ve çoklu ortam performans değerlerini paylaşıyoruz.
DH Özel: Intel Core i7-3610QM için yeni test sonuçları
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Intel'in DirectX 11 destekli HD 4000 entegre grafik birimini kullanan ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen Core i7-3610M işlemcisi, Sisoft Sandra'nın en güncel sürümü ile gerçekleştirilen çoklu ortam ve medya işleme testinde 217.3MPix / saniye seviyesinde sonuç alırken, aritmetik performansına geçtiğimizde ise Dhrystone SSE4.2 için 124.1 GFlops, Whestone SSE3 içinse 77.66 GFlops, izlek başına aritmetik performansının ise 12.29GOPS olduğunu görmekteyiz. Intel şu anki jenerasyona göre daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunan Ivy Bridge işlemci ailesini 29 Nisan'da endüstrinin beğenisine sunacak. 
DH Özel: Intel Core i7-3610QM için yeni test sonuçları
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
KArşılaştırma ekleseydiniz güzeldi.
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khytr89 7 yıl
oyun isteyen neden laptop alsın ki? Bu işlemciyi taşıyan laptop rahat 3.000tl olur ve 3.000tl ye geleceğe dönük mükemmel oyun pc si toplanır.
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_Ruby_ 7 yıl
Bide oyun testleri gelse..
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Crimson Red 7 yıl
umarım fiyatı fazla tuzlu olmaz.
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Hobar 7 yıl
İşlemci çok iyi ama cpu yerine biraz da gpu ya yüklense daha iyi olur. Oc yi saymazsak neredeyse 2500k gücünde mobil işlemci olmuş. İşlemci biraz daha zayıf gpu da en azından orta seviyede oyun oynatacak bir çözüm olsa daha oturaklı olabilirmiş.
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Want to 7 yıl
İntel Şu anda önde.Amd Büyük hata yaptı
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E_Aydin35 7 yıl
İşlemcinin Turbo Boost ile ükselme frekansı epey fazla ve 3.3Ghz'e kadar çıkması büyük bir başarı açıkcası, güzel ve çok tercih edilecek bir işlemci ben şimdiden bazı laptoplarda vaad edilen ve kullanılıcak olan işlemcilerimn arasında hatta şu aralar gördüğüm hepsinde 3610QM kullanılıyor.:))
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Sharelock 7 yıl
aziz77
birazda fiyat performans ürünü çıkarsın intel.

Fiyatlar az bile, Intel'in şuanda bir rakibi yok ve piyasanın lideri durumunda AMD FX işlemcileriyle ciddi bir hata yaptı ve Intel'i piyasada yalnız biraktı fiyatlar daha artabilir beyki.
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aziz77 7 yıl
birazda fiyat performans ürünü çıkarsın intel.
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söny 7 yıl aziz77
aziz77

birazda fiyat performans ürünü çıkarsın intel.

amd fiyatları bile el yakıyor hocam intel i7 extremler'in bu fiyatta olması doğal karşılıyorum artık
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
KArşılaştırma ekleseydiniz güzeldi.
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