DH Özel: Intel Core i7-3610QM için yeni test sonuçları

Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil işlemcilerden Core i7-3610QM işlemcisi için elimize yeni test sonuçları ulaştı. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, Ivy Bridge tasarımını temel alıyor ve standart olarak 2.3GHz'de görev yapıyor. Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 3.33GHz'e çıkartabilen Core i7-3610QM, üçüncü nesil Core işlemci ailesinin mobil tarafta en çok kullanılacak dört çekirdekli temsilcisi olması bekleniyor. Daha önce Cinebench ve SuperPi skorlarını pSaylaştığımız işlemci için şimdi de Sisoft Sandra'da alınmış aritmetik ve çoklu ortam performans değerlerini paylaşıyoruz.

Intel'in DirectX 11 destekli HD 4000 entegre grafik birimini kullanan ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen Core i7-3610M işlemcisi, Sisoft Sandra'nın en güncel sürümü ile gerçekleştirilen çoklu ortam ve medya işleme testinde 217.3MPix / saniye seviyesinde sonuç alırken, aritmetik performansına geçtiğimizde ise Dhrystone SSE4.2 için 124.1 GFlops, Whestone SSE3 içinse 77.66 GFlops, izlek başına aritmetik performansının ise 12.29GOPS olduğunu görmekteyiz. Intel şu anki jenerasyona göre daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunan Ivy Bridge işlemci ailesini 29 Nisan'da endüstrinin beğenisine sunacak.