DH mobil uygulamasının yeni özelliklerini herkesten önce test edin

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DonanımHaber'in forum ve teknoloji haberlerini gelişmiş özelliklerle akıllı telefonunuzdan takip edebileceğiniz DH uygulaması Google Play ve App Store’da yayınlandı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından indirilen DH uygulaması, her geçen gün geliştirilerek hatalarından arındırılıyor.

DH uygulamasının daha sorunsuz, hızlı ve güvenli bir yapıya bürünmesi için bize yardımcı olabilirsiniz. DH mobil uygulaması test grubuna katılarak yeni özellikleri herkesten önce deneyebilir ve uygulamanın iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

DH mobil uygulama test grubuna kayıt olan kullanıcılar, yeni özellikleri herkesten önce deneyebileceği gibi bir de forumda rütbeye sahip olacak. Test grubundaki üyelerin tüm mesajlarınızda “Beta Tester” ibaresi yer alacak.

Android işletim sistemine sahip akıllı cihaz sahipleri Play Store'da DH uygulama sayfasının en altında bulunan "Betaya katılmak istiyorum" butonu ile doğrudan test grubuna katılabilir.

Aşağıdaki formu doldurarak test grubuna katılabilirsiniz: