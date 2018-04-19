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DH mobil uygulamasının yeni özelliklerini herkesten önce test edin

DonanımHaber’in DH mobil uygulama test grubuna katılarak Android ve iOS uygulamamıza eklenecek tüm özellikleri herkesten önce deneyebilir ve "Beta Tester" rütbesine sahip olabilirsiniz.
1 yıl
2,1b
1
18
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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DH mobil uygulamasının yeni özelliklerini herkesten önce test edin
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DonanımHaber'in forum ve teknoloji haberlerini gelişmiş özelliklerle akıllı telefonunuzdan takip edebileceğiniz DH uygulaması Google Play ve App Store’da yayınlandı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından indirilen DH uygulaması, her geçen gün geliştirilerek hatalarından arındırılıyor.

DH uygulamasının daha sorunsuz, hızlı ve güvenli bir yapıya bürünmesi için bize yardımcı olabilirsiniz. DH mobil uygulaması test grubuna katılarak yeni özellikleri herkesten önce deneyebilir ve uygulamanın iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

DH mobil uygulama test grubuna kayıt olan kullanıcılar, yeni özellikleri herkesten önce deneyebileceği gibi bir de forumda rütbeye sahip olacak. Test grubundaki üyelerin tüm mesajlarınızda “Beta Tester” ibaresi yer alacak.

Android işletim sistemine sahip akıllı cihaz sahipleri Play Store'da DH uygulama sayfasının en altında bulunan "Betaya katılmak istiyorum" butonu ile doğrudan test grubuna katılabilir.

Aşağıdaki formu doldurarak test grubuna katılabilirsiniz:


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ozzzy222 1 yıl
o kadar hata verdi yükledik , nah yüklerim bi daha
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jinjin 1 yıl
Beta surumler icin de Changelog paylasin lütfen
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Bualix 1 yıl
Ben de merak ettim doğrusu.
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deniz_sea 1 yıl
Merhaba ilk hatayı paylaşayım,
Şuan bu habere sizin uygulamadan bakıyorum ve yazıyorum, altta kayıt formunu doldurmak için giriş yapın diyor ve formu göstermiyor haberiniz olsun...
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klişeavcısı 1 yıl
Herkesten önce reklam görmek ister misiniz? diye sorulmalıydı
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sametsale 1 yıl
Yer dolu maalesef
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theJuDGe_41 1 yıl sametsale
Limit sorununu hallettik, betaya geçiş yapabilirsiniz
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Mr. Jingles 1 yıl
İyi de zaten beta süreci bitti ve market üzerinden güncelleniyor. Neden tekrar beta sürecine alındı?
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gageracer 1 yıl
PWA dan haberiniz var mı bilmiyorum ama sitenizi ona uyumlu hale getirmeniz en az 30 40 mb programı sadece bir siteye girmek için indirmekten daha mantıklı sanki.En güzel örneği twitter lite.
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gun 1 yıl dr20mouse
Sorun nedir niye beğenmediniz biraz daha açabilir misiniz ?
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Das Boot 1 yıl
Bundle'ın beta surecine google play uzerinden tek tik ile girip cikaniliyoruz. Dh'nin betasina neden once kayit islemi yapilio?
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theJuDGe_41 1 yıl Das Boot
Merhabalar Play Store üzerinden Beta kayıtlarını oluşturduk. Play Store'da DH uygulama sayfasından betaya geçiş yapabilirsiniz
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