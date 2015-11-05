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DJI ile Hasselblad arasında önemli ortaklık

Dünyaca ünlü drone üretici DJI ile orta format fotoğraf makinesi üreticisi Hasselblad arasında önemli bir ortaklık kuruldu. Havadan görüntüleme baştan aşağıya değişebilir.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI ile Hasselblad arasında önemli ortaklık

Son kullanıcıya yönelik hazırladığı gelişmiş drone modelleri ile tanınan DJI, orta format fotoğraf makinesi üreticisi Hasselblad'dan hisse satın alarak önemli bir ortak kurduklarını duyurdu.
Son dönemde hazırladığı Sony fotoğraf makineleri üzerine kurulu aynasız modelleriyle büyük eleştiriler alan ve günümüz fotoğraf makinelerinin geldikleri gelişim düzeyiyle orta format fotoğraf makinesi pazarında da gelirleri düşen Hasselblad, uzun zamandır satılacak haberleri ile gündeme geliyordu. Firmayı bir diğer orta format fotoğraf makinesi üreticisi Phase One'ın almasını beklerken, ilginç bir gelişme ile drone üretici DJI şirketten hisse satın aldığını kamuoyu ile paylaştı.
Bu süreç ile DJI ve Hasselblad arasında önemli bir ortaklık kurulmuş oldu. Tam olarak detayları verilmiyor olsa da iki firmanın geliştirdikleri önemli teknolojileri bir araya getirmesi bekleniyor. İsveç ve Çin merkezli iki firma kendi uzmanlık alanlarında çalışmaya devam edecek ve DJI CEO'su Frank Wang'ın açıklamasına göre ilerleyen dönemde görsel hikaye anlatma süreci için yeni bir seviyeye geçiş yapılacak.
Hasselblad ürünlerinin DJI drone'larda kullanılmayacak kadar büyük ve ağır olması, DJI'ın ise MFT (Micro Four System) yapısına sahip bir platform oluşturması ortaklığın olası sonuçları açısından sektörde ve kullanıcılar arasında büyük merak uyandırıyor.
DJI ile Hasselblad arasında önemli ortaklık
 

http://press.hasselblad.com/press-releases/2015/2015-11-05_hasselblad_and_dji_form_strategic_partnership.aspx Yorum Yaz
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MrKemal17 3 yıl
Fiyatlar 2 katına çıkmazsa sorun yok :)
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