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DJI'ın gelecek görüşü: Phantom X Concept

Dünyanın bir numaralı drone üreticisi DJI, drone'ların geleceğini gözler önüne seren önemli bir konsept video yayınladı. Hedefler gerçek olursa çok gelişmiş ürünler bizleri bekliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI'ın gelecek görüşü: Phantom X Concept
Drone'ları tüketici ile buluşturmayı başaran ve askeri alandan kurtaran DJI, Phantom X drone konseptiyle gelecek görüşünü ortaya koydu.
Konsept Phantom X drone modeli için özel bir video yayınlayan DJI, bu sayede herkesin kafasındaki "Sırada ne var?" sorusunun cevabını vermeye çalışıyor. Bu doğrultuda Phantom X drone oldukça yüksek hızlarda takip gerçekleştirebiliyor ve bunu çevredeki ağaç gibi engellere çarpmadan yerine getirebiliyor. Akıllı saat ile kontrol edilebilen konsept ürün, bu takip sürecini aynı da dört farklı drone ile gerçekleştirebiliyor ve böylelikle aksiyonun her anını kayıt altına alınabiliyor.
Ortak çalışma sürecinde canlı görüntü aktarımı yapabilen Phantom X drone, ilginç olarak "gökyüzü boyama" isimli ilginç bir özellik daha taşıyor. Bu sayede kişiler bünyesinde hareket sensörü yer alan eldivenler yardımıyla, birden fazla drone kullanarak gökyüzüne "duman temelli" çizim yapabiliyor.

DJI'ın konsept drone Phantom X için hazırladığı bu ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Geleceği drone teknolojileri sizce nasıl olacak?


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Patren 4 yıl
DJI yakında askeri amaçlı drone da yapar adamlar boş durmuyor
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Vatikanli Mumin 4 yıl
Neden son günlerde sürekli drone içerikli paylaşım yapılıyor
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artenis 4 yıl
İşte Türkiye'de para etmeyen iş bu iş.
(malesef)
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