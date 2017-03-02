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DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün

Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre konsept tasarım olarak geliştirdikleri DNA tabanlı bilgisayar, saniyede milyarlarca işlem yapabilecek ve kuantum bilgisayarları geride bırakacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün
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İlk olarak 1994 yılında, mevcut bilgisayarlardaki yapılabilen sınırlı sayıdaki işlemi DNA moleküllerini kullanarak genişletmek ve teorik olarak; eş zamanlı bir şekilde, sınırsız işlem yapma kabiliyetine ulaşmak için ortaya atılan ‘’DNA Bilgisayarları’’ düşüncesi üzerine 20 yılı aşkın bir süredir pek çok çalışma yapılmakta. Uzun süredir bu konuda çalışan Manchester Üniversitesi’nden Profesör Ross D. King ve ekibi, yeni bir DNA tabanlı bilgisayar üretmeyi başardı.

Araştırmacıların ürettiği DNA moleküllerini kullanan cihazın en önemli özelliği kopyalanarak aynı anda milyarlarca işlemi yapma imkanı sunuyor olması. Günümüz bilgisayarları milyarlarca işlemi peş peşe sıralayarak yapabiliyor ancak DNA’nın kopyalanma özelliğinde faydalanan bu DNA bilgisayarı ilk olarak milyarlarca kopya haline geliyor ve tüm işlemleri aynı anda çok kısa bir süre içinde gerçekleştirebiliyor.

Kuantum Bilgisayarların da Ötesinde 

Araştırmacılara göre bu özelliği sayesinde DNA bilgisayarları, henüz halen üzerine çalışmaların yapıldığı ancak geleceğin teknolojisi olarak görünen kuantum bilgisayarlarının bile ötesinde bir performans vadediyor. Profesör King’in eşzamanlı işlem için verdiği örnekle bunu daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz:

 ’’Bir labirentin çıkışını arayan bilgisayarın karşısına sağ ve sol olmak üzere iki yol çıktığını düşünün, mevcut bilgisayarların öncelikle hangi yolu kullanacağını seçmesi gerekir fakat bizim yeni bilgisayarımız seçim yapma ihtiyacı duymadan sadece kendisini kopyalar ve aynı anda iki yolu da takip ederek en kısa sürede çıkışa ulaşabilir.’’

Aslında Profesör King’in açıkladığı işlem örneği Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacıların DNA bilgisayarıyla şu an için yapabildikleri tek şey zira araştırmacılar sadece konsept bir tasarım hazırladılar ve bu sayede DNA bilgisayarların karmaşık sorunları kolayca hatta kuantum bilgisayarlardan bile daha hızlı bir şekilde çözebileceğini göstermiş oldular.



http://www.manchester.ac.uk/discover/news/scientists-reveal-new-super-fast-form-of-computer-that-grows-as-it-computes Yorum Yaz
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JrMaster 2 yıl
Dünyanın her yerinden bilim adamış fışkırırken, ( 1.likten -- 5. dünya ülkesine dönüşen Türkiyemizde akademisyenler dövülüp linç ediliyor.) Elbette konu bilime gelince susacak çok insan var çünkü beynini kullanması gerekecek. Bi zahmet.
Dünyanın her yerinden bilim adamış fışkırırken, ( 1.likten -- 5. dünya ülkesine dönüşen Türkiyemizde akademisyenler dövülüp linç ediliyor.) Elbette konu bilime ...
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V4LKyR 2 yıl
Bunlar hayal ürünü, bilim kurgu. DNA bilgisayarı nedir emenike.
ATP bilgisayarı da olsun. Siklooksijenaz bilgisayarı da olsun.
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burakk, 2 yıl
Sınırsız demek, peki ya AKK??!! cevap verin bana!
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OverClocK1ng 2 yıl
Hayaller DNA Computer, Hayatlar RyZEN 1800X (O olsa yine iyi.
)
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Mr. Jingles 2 yıl
Kendini kopyalayıp sınırsız işlem kabiliyetini okuyunca aklıma DC Comics karakteri Dr. Manhattan geldi.
Kendini sınırsız olarak kopyalayıp her biri bağımsız şekilde farklı işleri yapabiliyorlar.
Habere bakarsak daha quantum bilgisayarların bile son kullanıcı için önünde uzun yıllar varken DNA bilgisayarlara anca yaşlandığımızda kullanma şansımı olur sanırım. Asıl devrim quantum değil de DNA tabanlı biligsayarlarda olacak anlaşılan. Zaman konusunda çağ atlaması yaşanacak. Fakat anlamadığım kendini kopyalayıp işleri yapabilmesi değil. Sistem işi donanıma yaptırıyor ancak işlemci o kadar işle nasıl ilgilenecek? Aynı anda 1000 tane işi nasıl yapacak o işlemci? Aydınlatacak arkadaşlar cevap yazarsa sevinirim.
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revere 2 yıl
ayrıca "rast gele olduk biz" konusunda direten arkadaşları anlamıyorum. DNA Yapısı bile insanın üretiminde organik mühendisliğin yanı sıra, insan oğlunun ileride üreteceği teknolojiler için de referans oluyor.
ama gel gör ki "rastgele olduk" ... Tanrı de Uzaylılar de Doğanın fizik dışı gücü de... ama ortada bir tasarım var. Rastgele lafı ban pek uymuyor.
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Linns Judy 2 yıl revere
revere
ayrıca "rast gele olduk biz" konusunda direten arkadaşları anlamıyorum. DNA Yapısı bile insanın üretiminde organik mühendisliğin yanı sıra, insan oğlunun ileride üreteceği teknolojiler için de referans oluyor.
ama gel gör ki "rastgele olduk" ... Tanrı de Uzaylılar de Doğanın fizik dışı gücü de... ama ortada bir tasarım var. Rastgele lafı ban pek uymuyor.

Ortada bir tasarım olduğunu kanıtlar bir şey yok. Olmadığını kanıtlar birşey de yok.

Düşünmek çok boyutlu boyutlu bir şey. Kim nesnel olduğunu iddia ediyorsa yalan söylüyor.
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SDLGranada 2 yıl
Bu DNA tabanlı bilgisayarlar bizlerin işine çok yarayacak özellikle işlemler sırasında zamandan tasarruf konusunda.Ama önce son kullanıcıya ulaştırılmaları gerek.
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JrMaster 2 yıl
Dünyanın her yerinden bilim adamış fışkırırken, ( 1.likten -- 5. dünya ülkesine dönüşen Türkiyemizde akademisyenler dövülüp linç ediliyor.) Elbette konu bilime gelince susacak çok insan var çünkü beynini kullanması gerekecek. Bi zahmet.
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ozbey08 2 yıl
böyle bir oyun bilgisayarınızın olduğunu düşünün
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revere 2 yıl
Aynen Quantum işlemci de ötesinde.
Benim merak ettiğim hangisi bu araştırmayı destekliyor ? bu araştırma başarıya ulaşır ve 30 yıla artık normal kullanıcılara hitap eden pclerle sunulursa büyük kazanç demek.
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Spider_hip 2 yıl revere
revere

Aynen Quantum işlemci de ötesinde.

Benim merak ettiğim hangisi bu araştırmayı destekliyor ? bu araştırma başarıya ulaşır ve 30 yıla artık normal kullanıcılara hitap eden pclerle sunulursa büyük kazanç demek.

Quantum bilgisayarlarını bile son kullanıcılara sunmayı düşünmüyorlardı muazzam gücü sebebiyle. Ancak tüm ülkeler buna sahip olacak. O sırada bunu üretici ülke çok daha iyisine sahip olacak, sonra son kullanıcıya gelir iş. Büyük ülkeler süper bilgisayarlara milyarlarca dolar yatırım yapıyor.
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