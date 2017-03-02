DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün

Araştırmacıların ürettiği DNA moleküllerini kullanan cihazın en önemli özelliği kopyalanarak aynı anda milyarlarca işlemi yapma imkanı sunuyor olması. Günümüz bilgisayarları milyarlarca işlemi peş peşe sıralayarak yapabiliyor ancak DNA’nın kopyalanma özelliğinde faydalanan bu DNA bilgisayarı ilk olarak milyarlarca kopya haline geliyor ve tüm işlemleri aynı anda çok kısa bir süre içinde gerçekleştirebiliyor.
Kuantum Bilgisayarların da Ötesinde
Araştırmacılara göre bu özelliği sayesinde DNA bilgisayarları, henüz halen üzerine çalışmaların yapıldığı ancak geleceğin teknolojisi olarak görünen kuantum bilgisayarlarının bile ötesinde bir performans vadediyor. Profesör King’in eşzamanlı işlem için verdiği örnekle bunu daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz:
’’Bir labirentin çıkışını arayan bilgisayarın karşısına sağ ve sol olmak üzere iki yol çıktığını düşünün, mevcut bilgisayarların öncelikle hangi yolu kullanacağını seçmesi gerekir fakat bizim yeni bilgisayarımız seçim yapma ihtiyacı duymadan sadece kendisini kopyalar ve aynı anda iki yolu da takip ederek en kısa sürede çıkışa ulaşabilir.’’
Aslında Profesör King’in açıkladığı işlem örneği Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacıların DNA bilgisayarıyla şu an için yapabildikleri tek şey zira araştırmacılar sadece konsept bir tasarım hazırladılar ve bu sayede DNA bilgisayarların karmaşık sorunları kolayca hatta kuantum bilgisayarlardan bile daha hızlı bir şekilde çözebileceğini göstermiş oldular.
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/scientists-reveal-new-super-fast-form-of-computer-that-grows-as-it-computes Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ATP bilgisayarı da olsun. Siklooksijenaz bilgisayarı da olsun.
Habere bakarsak daha quantum bilgisayarların bile son kullanıcı için önünde uzun yıllar varken DNA bilgisayarlara anca yaşlandığımızda kullanma şansımı olur sanırım. Asıl devrim quantum değil de DNA tabanlı biligsayarlarda olacak anlaşılan. Zaman konusunda çağ atlaması yaşanacak. Fakat anlamadığım kendini kopyalayıp işleri yapabilmesi değil. Sistem işi donanıma yaptırıyor ancak işlemci o kadar işle nasıl ilgilenecek? Aynı anda 1000 tane işi nasıl yapacak o işlemci? Aydınlatacak arkadaşlar cevap yazarsa sevinirim.
ama gel gör ki "rastgele olduk" ... Tanrı de Uzaylılar de Doğanın fizik dışı gücü de... ama ortada bir tasarım var. Rastgele lafı ban pek uymuyor.
Ortada bir tasarım olduğunu kanıtlar bir şey yok. Olmadığını kanıtlar birşey de yok.
Düşünmek çok boyutlu boyutlu bir şey. Kim nesnel olduğunu iddia ediyorsa yalan söylüyor.
Benim merak ettiğim hangisi bu araştırmayı destekliyor ? bu araştırma başarıya ulaşır ve 30 yıla artık normal kullanıcılara hitap eden pclerle sunulursa büyük kazanç demek.
Quantum bilgisayarlarını bile son kullanıcılara sunmayı düşünmüyorlardı muazzam gücü sebebiyle. Ancak tüm ülkeler buna sahip olacak. O sırada bunu üretici ülke çok daha iyisine sahip olacak, sonra son kullanıcıya gelir iş. Büyük ülkeler süper bilgisayarlara milyarlarca dolar yatırım yapıyor.
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