DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün

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İlk olarak 1994 yılında, mevcut bilgisayarlardaki yapılabilen sınırlı sayıdaki işlemi DNA moleküllerini kullanarak genişletmek ve teorik olarak; eş zamanlı bir şekilde, sınırsız işlem yapma kabiliyetine ulaşmak için ortaya atılan ‘’DNA Bilgisayarları’’ düşüncesi üzerine 20 yılı aşkın bir süredir pek çok çalışma yapılmakta. Uzun süredir bu konuda çalışan Manchester Üniversitesi’nden Profesör Ross D. King ve ekibi, yeni bir DNA tabanlı bilgisayar üretmeyi başardı.

Araştırmacıların ürettiği DNA moleküllerini kullanan cihazın en önemli özelliği kopyalanarak aynı anda milyarlarca işlemi yapma imkanı sunuyor olması. Günümüz bilgisayarları milyarlarca işlemi peş peşe sıralayarak yapabiliyor ancak DNA’nın kopyalanma özelliğinde faydalanan bu DNA bilgisayarı ilk olarak milyarlarca kopya haline geliyor ve tüm işlemleri aynı anda çok kısa bir süre içinde gerçekleştirebiliyor.

Kuantum Bilgisayarların da Ötesinde

Araştırmacılara göre bu özelliği sayesinde DNA bilgisayarları, henüz halen üzerine çalışmaların yapıldığı ancak geleceğin teknolojisi olarak görünen kuantum bilgisayarlarının bile ötesinde bir performans vadediyor. Profesör King’in eşzamanlı işlem için verdiği örnekle bunu daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz:

’’Bir labirentin çıkışını arayan bilgisayarın karşısına sağ ve sol olmak üzere iki yol çıktığını düşünün, mevcut bilgisayarların öncelikle hangi yolu kullanacağını seçmesi gerekir fakat bizim yeni bilgisayarımız seçim yapma ihtiyacı duymadan sadece kendisini kopyalar ve aynı anda iki yolu da takip ederek en kısa sürede çıkışa ulaşabilir.’’

Aslında Profesör King’in açıkladığı işlem örneği Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacıların DNA bilgisayarıyla şu an için yapabildikleri tek şey zira araştırmacılar sadece konsept bir tasarım hazırladılar ve bu sayede DNA bilgisayarların karmaşık sorunları kolayca hatta kuantum bilgisayarlardan bile daha hızlı bir şekilde çözebileceğini göstermiş oldular.

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/scientists-reveal-new-super-fast-form-of-computer-that-grows-as-it-computes