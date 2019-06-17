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DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

PSA Grubu'nun Premium sınıfa hitap eden markası DS, ikinci otomobili DS 3 Crossback'i Türkiye'de satışa sundu. Kendine has tasarımıyla dikkat çeken DS 3 Crossback fiyatı be özellikleri haberimizde:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
10,1b
4
30
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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Kendi başına bir marka haline gelen DS, piyasaya sürdüğü ilk otomobili DS 7 Crossback’ten sonra şimdi de DS 3 Crossback modelinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Premium sınıfa hitap eden DS 3 Crossback fiyatı 250 bin TL’den başlıyor.

Kendine özgü tasarım çizgileriyle dikkat çeken DS 3 Crossback’in uzunluğu 4,12 metre, genişliği 1,79 metre, yüksekliği ise 1,53 metre olarak ölçülüyor. Özellikle iki kapı arasında görülen çentik, DS 3 Crossback’i diğer modellerden rahatlıkla ayırt edebilmemizi sağlıyor. Ön yüzü domine eden DS WINGS ızgarası, DS E-TENSE konsept otomobilinden esinlenilen LED gündüz farları ve DS MATRIX LED VISION uzun farları, DS 3 Crossback’in ön yüzündeki tasarım unsurları arasında.

DS 3 Crossback’e yandan baktığımızda segmentinin en büyüğü olduğu iddia edilen 18 inçlik jantlar, yukarıda bahsettiğimiz köpekbalığı yüzgeci şeklindeki çentik ve yine sınıfında ilk olduğu söylenen gizli kapı kollarıyla karşılaşıyoruz. Arka kısımda ise stop lambalarını birleştiren şık bir süs çıtası ve tampona entegre iki adet krom egzoz çıkışı ile (yalnızca PureTech 155 modellerinde) tasarım vurgulanıyor. DS 3 Crossback, yeni Milenyum Mavisi de dahil olmak üzere 10 gövde rengi ve 10 jant seçeneği ile sunuluyor.

DS 3 Crossback motor ve şanzıman seçenekleri

DS 3 Crossback’in So ChicBastille, Performance Line, Rivoli ve Opera isimli donanım paketlerine lansmana özel sunulan La Premiere de eşlik ediyor. La Premiere’in iç mekanında yakut rengi Art Nappa deri döşeme gibi premium hissini yukarı taşıyan detaylar yer alıyor. İlk etapta 130 ve 155 bg güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motorlarla satılacak DS 3 Crossback’in şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik olarak değişiklik gösteriyor. DS 3 Crossback’in motor gamına daha sonra dizel üniteler de eklenecek.

DS 3 Crossback fiyat listesi şu şekilde:

DS 3 CROSSBACK PureTech 130 Otomatik So Chic
250.000 TL
DS 3 CROSSBACK PureTech 130 Otomatik Performance Line
251.300 TL 
DS 3 CROSSBACK PureTech 155 Otomatik La Première
304.000 TL


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xAsTx 3 gün en beğenilen
Yurtdisi fiyati 25k Euro olan arac burada nasil 250k'dan basliyor. Ayni yurtdisi fiyatina sahip Golf burada 150k.
Ekonomi mekonomi degil koyayim boyle ise. Vergi deniyorsa dusuk motorlarda vergi orani kurlarla birlesince Tr ile Avrupa ayni orana geliyor.
Yurtdisi fiyati 25k Euro olan arac burada nasil 250k'dan basliyor. Ayni yurtdisi fiyatina sahip Golf burada 150k.Ekonomi mekonomi degil koyayim boyle ise....
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redbul_540 2 gün

Türkiye araba işini unutsun.En az 7-8 sene araba defterini kapatın.
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alprkrkmz 3 gün
300bin vereceğim ve Citroen alacağım öyle mi.
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AlmostFly 2 gün
Bu nasıl fiyatlandırma ya! Ds7 zaten bu fiyatlardan satışa sunulmuştu aynı kur ve vergi ile. Geçirdikçe geçiriyorlar
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ramis78 2 gün
sıfır araba alıp bunlara para verende ne bileyim.
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astegon 2 gün
Fiyatlara bak.
Çok acı çok.
KDV ve ÖTV gelirleri fena düşmüş durumda. Kimse bir şey almıyor. Bu fiyatlara da kimse almaz. Fazla vergi almak çözüm değildir. Fazla kazanandan almazsanız çözüm bulamazsınız kısa vadede.
KDV ÖTV düşüşü için kaynak: mahfiegilmez.com
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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ymhaslaman 2 gün
Geldikleri gibi giderler.
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DH Misafiri 2 gün
Mercedes ve Bmw varken kim bakar ds'in yüzüne
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WmGMD 2 gün
Ülkemizin uyguladığı fahiş vergiler ve döviz kurundan bağımsız bi pahalı geldi bana nedense
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deoks 2 gün
Vatandaşımızın 6 birimlik emeği elin "gavurunun" 1 birimlik emeğine eşdeğer. Boş milliyetçilik taslayanlar bu gerçeğe ne diyorlar acaba?
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redbul_540 2 gün

Türkiye araba işini unutsun.En az 7-8 sene araba defterini kapatın.
1 Yanıt Yanıtla +29
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en1gma 2 gün
Aralıkta 180 bin 0 faizle
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operadakises 2 gün
B segmenti premium.adamların çok satmak gibi bir dertleri yok muhtemelen.biz premiumuz algısını oturtmaya çalışıyorlar ve belli bir kesime hitap ediyorlar.psa ds markasını streteji olarak farklı bir konumda tutuyor bir pejo yada Citroen gibi değil yani.fiyat yüksek ama uzun vadede bu strateji ve premium algısını oturta bilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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