DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Kendi başına bir marka haline gelen DS, piyasaya sürdüğü ilk otomobili DS 7 Crossback’ten sonra şimdi de DS 3 Crossback modelinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Premium sınıfa hitap eden DS 3 Crossback fiyatı 250 bin TL’den başlıyor.

Kendine özgü tasarım çizgileriyle dikkat çeken DS 3 Crossback’in uzunluğu 4,12 metre, genişliği 1,79 metre, yüksekliği ise 1,53 metre olarak ölçülüyor. Özellikle iki kapı arasında görülen çentik, DS 3 Crossback’i diğer modellerden rahatlıkla ayırt edebilmemizi sağlıyor. Ön yüzü domine eden DS WINGS ızgarası, DS E-TENSE konsept otomobilinden esinlenilen LED gündüz farları ve DS MATRIX LED VISION uzun farları, DS 3 Crossback’in ön yüzündeki tasarım unsurları arasında.

DS 3 Crossback’e yandan baktığımızda segmentinin en büyüğü olduğu iddia edilen 18 inçlik jantlar, yukarıda bahsettiğimiz köpekbalığı yüzgeci şeklindeki çentik ve yine sınıfında ilk olduğu söylenen gizli kapı kollarıyla karşılaşıyoruz. Arka kısımda ise stop lambalarını birleştiren şık bir süs çıtası ve tampona entegre iki adet krom egzoz çıkışı ile (yalnızca PureTech 155 modellerinde) tasarım vurgulanıyor. DS 3 Crossback, yeni Milenyum Mavisi de dahil olmak üzere 10 gövde rengi ve 10 jant seçeneği ile sunuluyor.

DS 3 Crossback motor ve şanzıman seçenekleri

DS 3 Crossback’in So Chic, Bastille, Performance Line, Rivoli ve Opera isimli donanım paketlerine lansmana özel sunulan La Premiere de eşlik ediyor. La Premiere’in iç mekanında yakut rengi Art Nappa deri döşeme gibi premium hissini yukarı taşıyan detaylar yer alıyor. İlk etapta 130 ve 155 bg güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motorlarla satılacak DS 3 Crossback’in şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik olarak değişiklik gösteriyor. DS 3 Crossback’in motor gamına daha sonra dizel üniteler de eklenecek.

DS 3 Crossback fiyat listesi şu şekilde:

DS 3 CROSSBACK PureTech 130 Otomatik So Chic

250.000 TL

DS 3 CROSSBACK PureTech 130 Otomatik Performance Line

251.300 TL DS 3 CROSSBACK PureTech 155 Otomatik La Première

304.000 TL

