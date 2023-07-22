DS 7 ESPRIT DE VOYAGE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör DS Automobiles, lüks SUV modeli DS 7'nin OPÉRA ve PERFORMANCE LINE donanımlarına ek olarak ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunu da Türkiye’de sunmaya başladı. 2.449.400 TL’den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, BlueHDi 130 motoruna sahip.

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, çok özel donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok kapsamlı OPÉRA donanımındaki DS 7 modellerinin konfor, güvenlik ve teknoloji donanımlarını barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, İnci Grisi deri döşeme, İnci Grisi Nappa deri ESPRIT DE VOYAGE imzalı orta konsol, özel süslemeli dış dikiz aynalarısı, siyah süslemeler paketi, ESPRIT DE VOYAGE imzalı kapı eşiği süslemesi ve 19 inçlik OYAMA hafif alaşım jantlar ya da 20 inçlik ALEXANDRIA hafif alaşım jantlar ile farklılaşıyor.

OPÉRA versiyonundaki başlıca opsiyonel donanımlar arasında yer alan DS DRIVE ASSIST, FOCAL Electra® Hi-Fi Ses Sistemi, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve DS NIGHT VISION da DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun isteğe bağlı donanımları arasında yer alıyor.

Premium SUV’deki özel DS 7 koleksiyonları genişliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de BlueHDi 130, E-TENSE 225, E-TENSE 4x4 300 ve E-TENSE 4x4 360 güç ve aktarma sistemleriyle satışa sunulan DS 7, OPÉRA ve PERFORMANCE LINE versiyonlarına ek olarak Temmuz 2023 itibarıyla ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu ile de tercih edilebiliyor. “BlueHDi 130 Otomatik” adındaki güç ve önden çekişli aktarma sistemini barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, 130 beygir güç, 300 Nm tork ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edililiyor.

0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,9 saniyede tamamlayabilen DS 7 ESPRIT DE VOYAGE BlueHDI 130 Otomatik, 195 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 5,6 litrelik birleşik yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonu da 146 g/km ise performans ve verimliliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

Yeni DS 7’nin karakteri, ön ve arka tasarımdaki önemli değişikliklerle yeniden şekilleniyor. Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan Yeni DS 7, DS DESIGN STUDIO PARIS ekibi ile Mulhouse (Fransa) Fabrikası’ndaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı. Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan “Işık İmzası” geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor.

DS 7 ve öne çıkan teknolojileri

Tam Boyutta Gör Konforun yollardaki simgelerinden DS 7, yenilenmesiyle beraber segmentinde fark yaratan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS NIGHT VISION gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION , sınıfında tamamen benzersiz, kamera ile kontrol edilen bir süspansiyon sistemi. Her tekerleği yolun kusurlarına göre birbirinden bağımsız olarak ayarlayan teknoloji sayesinde yolculuk esnasında “Uçan Halı” etkisi yaşanıyor.

, sınıfında tamamen benzersiz, kamera ile kontrol edilen bir süspansiyon sistemi. Her tekerleği yolun kusurlarına göre birbirinden bağımsız olarak ayarlayan teknoloji sayesinde yolculuk esnasında “Uçan Halı” etkisi yaşanıyor. Kızılötesi kameralı DS NIGHT VISION, ızgaraya yerleştirilen kızıl ötesi kamerası ile 100 metreye kadar yol üzerinde veya yolun yanında bulunan yayaları, bisikletçileri ve hayvanları algılayabiliyor. Sürücü, yeni yüksek çözünürlüklü dijital gösterge panelinden bilgi edinirken, tehlike durumunda ek olarak özel bir uyarı alıyor.

ızgaraya yerleştirilen kızıl ötesi kamerası ile 100 metreye kadar yol üzerinde veya yolun yanında bulunan yayaları, bisikletçileri ve hayvanları algılayabiliyor. Sürücü, yeni yüksek çözünürlüklü dijital gösterge panelinden bilgi edinirken, tehlike durumunda ek olarak özel bir uyarı alıyor. DS DRIVE ASSIST, 2. seviye otonom sürüş ile sürüş güvenliğini artırırken sürücünün üzerinden kayda değer miktarda yük alıyor. Sürüş hızının öndeki otomobillere göre otomatik ayarlanmasına ek olarak otoyol koşullarındaki virajların doğru çizgide dönülebilmesi için de sürücüyü destekliyor. Dur-kalk trafikte otomobilin hareketini yönetebiliyor.

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DS DRIVER ATTENTION MONITORING (Kamera Destekli Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Yardımcısı), iki kamera aracılığıyla sürücünün dikkat seviyesini analiz ediyor. Birinci kamera, otomobilin sürüldüğü yoldaki hareketini gözlemlerken sürücüye dönük olarak konumlandırılan ikinci kamera, sürücünün nereye baktığını, yüz ve göz kapağı hareketlerini inceleyerek uyku ve dikkat seviyesini ölçüyor. Bu özellik, segmentte tek olma unvanını koruyor. Kızılötesi teknolojisini kullanan ikinci kamera, güneş gözlükleri arkasından da fonksiyonunu sürdürebiliyor.

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DS 7 ESPRIT DE VOYAGE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri