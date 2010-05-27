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Dağıtık bilgi-işlem uygulaması Folding@home, Nvidia Fermi desteğine kavuştu

8 yıl
8,9b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen dağıtık bilgi-işlem uygulaması Folding@home, hazırlanan yeni sürümüyle Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia ekran kartlarına da destek sunuyor. Beta aşamasındaki GPU3 client sürümüyle birlikte uygulama, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin yüksek işlem yeteneklerinden faydalanabiliyor. Fermi tabanlı yeni nesil kartlarla birlikte Folding@home uygulamasının yeni sürümü, Nvidia'nın entegre grafik üniteleri, Quadro FX ve NVS serisi kartlar, Tesla çözümleri ve GeForce 8 serisi ile üzerindeki Nvidia çözümlerine destek sunuyor ve GeForce 185.85 ile üzerindeki sürücüler ile CUDA 2.2 uyumluluğu sergiliyor.

Başta kanser araştırmaları olmak üzere Alzheimer ve Parkinson gibi modern dünyanın sağlık problemlerinin çözümü için kullanılan Folding@home projesinin detaylarına ve Fermi destekli GPU3 Client sürümüne http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=24&t=14671 adresinden ulaşabilirsiniz.


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Batuist 8 yıl
atıl vaziyette kalan işlemci gücünden yararlanılması güzel bir olay..
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mobylette 8 yıl
makine açıkken ekran kartınız boş durmasın ne güzel di mi.durmasın, durmasın da idle'da durdurmazlar adamı. nası olsa buldu bi milyar transistörü. kart da nvidya. ooh dibine kadar loop ede ede bi ısıtır makineyi artık kaç watt çeker bilmem. bi de flüff diye fan sesi ziii zii transistörlerden geçen elektronların sesleri de öte öte gece ne de güzel uyursun bunla. bol proteinli günler dilerim.
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maglev45 8 yıl
Ben buna benzer (folding@home) Einstein@home'a destek veriyorum; ama ekran kartım(6600GT)CUDA'ı desteklemiyor :) ve kota falan da yemiyor ayrıca...
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Psikobat 8 yıl
Kotayla alakası yok..sana hesaplaman için 200kb gecmeyecek boyutta bir iş parcacıgı(protein ?) diyim gonderiyor sen cpu yada gpu neyse hesaplayıp(katlayıp) sonucu geri gonderiyorsun..

Hatta aktif olarak kullanan arkadaslar varsa gunluk(24 saat) ne kadarlık paket katlayabildiklerini yazarsa cok iyi olur.
Ornek olarak ben gtx275 ile Production skorum 6,5k
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ALBAY 8 yıl
Bu olay bildiğimiz GRID değil mi işte? Yoksa farklı birşey mi?
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demircibu 8 yıl
@666 aynen öyle ama burda amaç bir üniversitenin altyapısında dna hesaplama amacı ile süper işlem gücünden faydalanmak ve dna kodlarının çözümlenmesine yardım etmek

ps3de bir arayüzde menü vardı ordan kuruyordun bir dünya haritası çıkıyordu katrkıda bulunanlar ülkeler kırmızı renkle gözüküyordu ama internetini yoğun kullanıyor buda kotayı yer

sana göre değil yani
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demircibu 8 yıl
bu uygulama sanırım ilk 10adet ps3de yapıldımışdı bu durum ps3dede vardı bence yapmayın internet bağlantınızı sömürür ve kotalılara tavsiye etmem...
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Source 8 yıl

demircibu

bu uygulama sanırım ilk 10adet ps3de yapıldımışdı bu durum ps3dede vardı bence yapmayın internet bağlantınızı sömürür ve kotalılara tavsiye etmem...


Devamlı olarak interneti sömürmüyor sadece ekran kartı fazladan çalışıyor (yada işlemci) belirli aralıklarla bilgileri yolluyor demircibu
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