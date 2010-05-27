Dağıtık bilgi-işlem uygulaması Folding@home, Nvidia Fermi desteğine kavuştu

Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen dağıtık bilgi-işlem uygulaması Folding@home, hazırlanan yeni sürümüyle Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia ekran kartlarına da destek sunuyor. Beta aşamasındaki GPU3 client sürümüyle birlikte uygulama, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin yüksek işlem yeteneklerinden faydalanabiliyor. Fermi tabanlı yeni nesil kartlarla birlikte Folding@home uygulamasının yeni sürümü, Nvidia'nın entegre grafik üniteleri, Quadro FX ve NVS serisi kartlar, Tesla çözümleri ve GeForce 8 serisi ile üzerindeki Nvidia çözümlerine destek sunuyor ve GeForce 185.85 ile üzerindeki sürücüler ile CUDA 2.2 uyumluluğu sergiliyor.

Başta kanser araştırmaları olmak üzere Alzheimer ve Parkinson gibi modern dünyanın sağlık problemlerinin çözümü için kullanılan Folding@home projesinin detaylarına ve Fermi destekli GPU3 Client sürümüne http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=24&t=14671 adresinden ulaşabilirsiniz.