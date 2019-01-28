Dailymotion kimlik avı saldırısına uğradı

Son dönemde internet dünyasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Farklı sitelere yapılan siber saldırılar sonucunda elde edilen kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları büyük platformlarda denenmeye başlandı. Reddit, AdGuard, Nest derken şimdi de sıra Dailymotion platformunda.

Her yerde deniyorlar

Siteden yapılan açıklamaya göre geçen hafta sonundan bu yana siber saldırganlar elde ettikleri kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarını giriş ekranında kullanmaya başladı. Saldırganların belirli sayıda kullanıcı hesabını bu şekilde ele geçirdiği ifade ediliyor.

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Platform saldırıdan etkilenen kullanıcılara email ile uyarı göndermeye başladı. Saldırıdan etkilendiği tahmin edilen kullanıcıların siteden çıkışları sağlandı ve şifreleri de sıfırlandı. Kullanıcıların siteye girebilmek için şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor. Güvenlik ekibi ise kimlik saldırılarının önünü kesmiş durumda.

Yaşanan gelişmeler siber saldırganların durmayacağını gösteriyor. Daha önceki araştırmalarda en az 20 milyon doğru kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunun saldırganların elinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bu da saldırganların mevcut her platformda bunları denediğini işaret ediyor.